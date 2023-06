J’étais sur Love Island mais je ne peux plus regarder car je sais à quel point c’est mis en scène

Une star de LOVE Island a révélé qu’elle ne regarderait pas l’émission de cette année car elle sait à quel point elle est mise en scène pour les caméras.

La dernière série de l’émission de téléréalité ITV2, animée par Maya Jama, a fait irruption sur les écrans plus tôt cette semaine, promettant d’être plus grande et meilleure que jamais.

Charlie Brake, 28 ans, est apparu dans l’émission en 2018 et a été immédiatement surnommé la résidence la plus chic de la Villa grâce à son éducation privilégiée, son goût haut de gamme et sa provenance de Chelsea, Londres.

La mondaine, dont le grand-père est le fondateur de la société de distribution alimentaire Brakes, s’est associée à Ellie Brown, mais les deux se sont séparés peu de temps après avoir quitté la série.

Et maintenant, presque cinq après son passage sur Love Island, Charlie dit qu’il ne peut plus regarder la série car il sait exactement comment cela fonctionne.

S’adressant exclusivement à The Sun lors du sommet d’été des appareils Gelida au Nobu Portman Hotel à Londres, il a déclaré: «Je ne me suis pas connecté depuis l’année qui a suivi, donc 2019.

« J’étais un observateur passionné l’année avant de m’y mettre, alors vous savez en quelque sorte [what’s the deal].

« Je pense que tout est un peu mis en scène, pas au point où les gens vous disent quoi faire, mais les coureurs et les cadres viendront et ils vous mettront dans une position et iront chercher Adam pour discuter de la dispute qu’il a eue. avec x, y et z.

« Donc, ils vous mettront dans une position, mais ils ne vous diront pas quoi dire.

« Je connais l’affaire, donc une fois que je vois une conversation ou quoi que ce soit, je sais exactement comment elle a été chorégraphiée. »

Charlie n’est pas le seul ancien candidat à parler de ce qui se passe dans les coulisses de la villa.

Olivia Hawkins, 27 ans, a laissé échapper une courte phrase qui signifie que les candidats de Love Island doivent être immédiatement expulsés de la villa.

L’actrice et fille du ring de boxe s’est fait connaître dans l’émission de rencontres ITV2 plus tôt cette année.

Olivia a parlé d’avoir besoin d’un peu de temps pour filmer pendant l’horaire quotidien chargé de la villa sud-africaine.

