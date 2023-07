J’étais sur Love Island – les gens disaient que je jouais à l’aveugle mais j’étais en consultation deux fois par jour en pleurant les yeux

La star de LOVE Island, Amy Hart, a révélé qu’elle recevait des conseils deux fois par jour et qu’elle pleurait avant de quitter la villa.

L’interprète de théâtre musical, 30 ans, a décidé de quitter la villa en 2019 après une fin émouvante de sa romance avec Curtis Pritchard.

Caractéristiques de Rex

Amy a eu un moment de clarté pendant les séances de thérapie, réalisant que si elle n’allait pas rencontrer quelqu’un le savait, elle pouvait aussi bien rentrer chez elle.

S’exprimant sur le podcast The Dr Richard, elle a expliqué: «C’était définitivement une bonne chose pour moi, la vie que je vis maintenant.

« J’ai vraiment l’équilibre parfait. Je travaille aux yeux du public, je fais des choses vraiment cool. Nous sommes assez stables financièrement et tout, mais nous vivons toujours une vie normale. Les gens aiment les grandes stars de cinéma hollywoodiennes, je ne comprends pas comment ils font. »

Elle a poursuivi: «Certains morceaux étaient bons, certains morceaux étaient mauvais. J’ai pris de mauvaises décisions et de très bonnes décisions.

«Comme partir. Tout le monde était comme ‘tu as joué un blinder là’. Littéralement, j’étais en consultation deux fois par jour en pleurant, puis elle a dit « quand tu rencontres quelqu’un d’autre… » Ensuite, ça a cliqué et je me suis dit « je devrais juste rentrer à la maison ». Si je ne rencontre personne d’autre, je devrais simplement rentrer chez moi ».

« Quand les gens disent que tu as joué un blinder… Je ne savais même pas si c’était le bon moment pour partir. J’étais juste comme ‘bonjour, j’aimerais rentrer à la maison’.

Amy est maintenant dans une relation heureuse avec son petit ami Sam Rason et ils ont un fils de trois mois appelé Stanley.

Sa sortie de Love Island a suivi un épisode de recouplage dramatique lorsque Curtis a avoué avoir développé des sentiments pour le nouveau venu Jourdan Raine alors qu’Amy était à Casa Amor.

Il a embrassé Jourdan lors d’un défi et a dit qu’il voulait se mettre en couple avec elle, bien qu’elle l’ait refusé, alors Curtis est resté avec Amy.

Amy a fondu en larmes après que Curtis lui ait dit qu’il avait des doutes sur leur relation.

L’épisode de retombées, qui mettait en vedette d’autres couples également aux prises avec les conséquences du recouplage, a suscité 196 plaintes auprès de l’Ofcom.

Les fans de l’émission de téléréalité étaient préoccupés par l’état d’esprit « fragile » d’Amy et ont supplié les patrons de la faire sortir pour son propre bien.

Son père, Ian, a arrêté de regarder l’émission parce que c’était « trop ​​douloureux à regarder ».

Amy est maintenant maman d'un petit garçon appelé Stanley