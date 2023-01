J’étais sur Love Island et voici pourquoi je ne pense pas que le fermier Will trouvera l’amour, dit Curtis Pritchard

La star de LOVE Island, Will Young, est peut-être en train de gagner le cœur des téléspectateurs, mais l’ancien insulaire Curtis Pritchard estime qu’il ne trouvera pas l’amour sur l’île.

Curtis est apparu dans la série 2019, s’associant rapidement à Amy Hart avant de la jeter de manière spectaculaire après son retour de Casa Amor.

Curtis craint que Will ne finisse par être ami alors qu’il commence à tomber amoureux de Jessie[/caption]

Il s’est ensuite associé à Maura Higgins et est resté avec elle longtemps après le spectacle, le couple annonçant leur séparation en mars 2020.

Donc, si quelqu’un connaît la série, c’est Curtis, et il craint que le fermier Will ne finisse par être ami s’il ne fait pas attention.

S’adressant à Closer Magazine, Curtis a déclaré: «La plus grande leçon d’amour que j’ai apprise dans l’émission était de ne pas se précipiter, de prendre son temps et d’apprécier le processus.

“J’apprécie vraiment cette série. Will semble être le gars le plus adorable, le plus drôle, mais je pense qu’il finira par être l’homme de l’« amitié ». Je ne pense pas qu’il trouvera quelqu’un pour l’instant !

Les commentaires de Curtis ont été révélés quelques heures seulement avant que Will décroche son premier câlin de la série avec la nouvelle bombe Jessie.

Jessie, qui était auparavant apparue sur Love Island Australia, a choisi Will pour sortir avec elle lundi soir et a admis qu’elle pensait à lui depuis.

Après avoir partagé deux baisers au milieu d’un jeu inspiré de l’espace, Will bourdonnait clairement alors qu’il attirait Jessie pour une conversation.

Alors que la série se réchauffait, le couple a été acclamé par le reste de la villa alors qu’ils se serraient les lèvres près du foyer… seulement pour être interrompu sans cérémonie par un texte révélant que le prochain dumping était imminent.

Heureusement, ils ont tous deux survécu un autre jour. Seront-ils le nouveau couple puissant de Love Island ? Ou Curtis aura-t-il raison ?

Love Island continue les soirs de semaine à 21h sur ITV2.

Le fermier et la fille australienne se rapprochent[/caption] TVI

Plus tard, il l’a attirée pour une conversation où il l’a embrassée à nouveau[/caption]