J’étais sur Love Island et Molly n’a rien fait de mal – elle ne doit rien à Mitchel, dit Liam Reardon

La légende de LOVE Island, Liam Reardon, a défendu Molly Marsh après avoir été critiquée pour avoir laissé Mitchel dévasté lorsqu’elle a craqué avec Zachariah.

Hier soir, les fans ont frappé l’influenceuse Molly après qu’elle ait secrètement bécoté Zachariah sur la terrasse – puis ont ri comme elle l’a dit à Mitchel immédiatement après.

Liam Reardon de Love Island a déclaré que Molly était injustement critiquée

Liam – qui est devenu célèbre dans l’émission de rencontres ITV2 en 2021 – a déclaré que l’interprète de théâtre musical Molly ne « devait » à Mitchel aucune loyauté après seulement une semaine dans la villa, car il a insisté sur le fait que c’était « Love Island pas Friend Island ».

S’adressant exclusivement à The Sun, Liam, qui travaille actuellement avec Emmi Caffé Latte, le partenaire officiel du café de Love Island, a déclaré: «J’ai vu beaucoup de critiques envers Molly et je pense que c’est tout simplement absurde.

«Elle est à Love Island, fais ce que tu es censé faire.

« Elle est là depuis une semaine, elle ne doit rien aux gens. Comme Zac, il ne doit rien à Mitch.

« Ils ne se connaissaient pas il y a une semaine.

«Ils sont là pour faire un travail et trouver quelqu’un, trouver l’amour.

« C’est pour ça – ce n’est pas Friend Island, même si vous vous faites des amis en cours de route, vous êtes là pour trouver l’amour. »

Liam a dit qu’il était injuste que Molly ait été critiquée pour avoir appris à connaître deux gars en même temps.

« Molly fait exactement ce que je pense qu’elle devrait faire et je pense bien à elle », a-t-il déclaré.

« Tous les autres critiquent, ils n’ont jamais mis les pieds dans la villa, alors ne jugez pas.

« Mitch a l’air d’être un garçon adorable, avec une bonne moralité, mais je pense qu’il a laissé ses émotions prendre le dessus sur lui.

« La fille qu’il aime explore quelque chose avec un autre gars et il est en train de jeter ses jouets hors du landau.

« Je comprends que ce n’est pas agréable de voir quelqu’un que vous aimez flirter avec quelqu’un d’autre.

« Mais je pense que plus il agit comme ça, plus Molly s’éloigne. »

Mitch a mis fin à sa romance avec Molly la veille parce qu’elle ne pouvait pas rendre la pareille aux sentiments qu’il avait pour elle.

Et dans l’épisode de mardi, il s’est forcé à sourire alors que Molly expliquait qu’elle avait poussé sa romance plus loin avec Zach.

Écrivant sur Twitter, un téléspectateur a déclaré: «Molly est la pire. courir joyeusement pour dire à mitch qu’elle et zach se sont embrassés, puis demander un câlin par la suite.

Un autre a tweeté: « Ew pourquoi Molly court-elle pour dire à Mitch qu’elle a embrassé Zach quand Mitch a littéralement mis fin aux choses avec elle hier. »

Zach est actuellement en couple avec l’agent immobilier Catherine Agbaje, 22 ans, mais il a également laissé Catherine dévastée lorsqu’il a craqué avec Molly.

Love Island a depuis été signalé à Ofcom alors que les téléspectateurs exigeaient que Zach soit expulsé de la villa après le chaos.

Mitch a brutalement largué Molly alors qu’ils étaient au lit lundi soir alors que les tensions explosaient sur Love Island.

Et maintenant, les téléspectateurs ont averti qu’ils signaleraient Zachariah pour son comportement.

Une personne a écrit: « Zach étant ad *** et ne s’excusera pas ??? Ouais? Ok, laissez-moi aller sur le site Web de l’ofcom et me plaindre.

Une deuxième personne a ajouté: « Appeler Ofcom rn omg obtenir zach dès que possible. »

Un troisième écrit : « Ofcom Où est leur numéro ou email. Zack doit partir.

