J’étais sur Love Island et les producteurs m’ont humiliée en me forçant à porter un bikini dans lequel je n’étais pas à l’aise, dit Coco Lodge

La bombe de LOVE Island, Coco Lodge, a affirmé que les patrons l’avaient forcée à porter un bikini dans lequel elle n’était pas à l’aise, la laissant se sentir humiliée.

Coco, 28 ans, était l’un des retardataires de Love Island l’année dernière, mais a sans doute eu l’un des moments les plus discutés avec Andrew Le Page.

Instagram

Coco a parlé de son séjour dans la villa Love Island[/caption] TVI

Elle affirme que les patrons l’ont forcée à porter un bikini dans lequel elle ne se sentait pas à l’aise[/caption]

Cependant, elle n’a pas pris un bon départ et a insisté sur le fait que les producteurs n’avaient pas écouté ses préoccupations initiales.

Elle a déclaré: «Lorsque vous arrivez pour la première fois à vous isoler, vous devez prendre des photos selon trois options.

“Je voulais porter ce maillot de bain orange que j’avais, qui était flatteur pour mon corps.

“Ils ont décidé que je devrais porter un bikini, alors je faisais des allers-retours avec eux parce que je ne me sentais pas à l’aise.”

Coco a ajouté au MailOnline: “Ils ont dit qu’ils ne voulaient personne en maillot de bain et qu’ils nous voulaient tous en bikini.

“Ils m’ont forcée à porter un bikini et quand je suis arrivée, une des autres filles était en maillot de bain alors j’ai pensé… tu m’as dit que je n’avais pas le droit et je ne me sentais vraiment pas à l’aise de marcher en portant un bikini… je a été humilié.

Cela vient alors que Coco a admis que le fait d’apparaître dans la série à succès avait “ruiné” sa vie amoureuse.

Dans une nouvelle vidéo, Coco a déclaré aux fans : « Juste pour que vous sachiez que si vous sortez et que vous êtes célibataire, cela ruine votre vie amoureuse.

“Je n’ai vraiment rien fait ni vu personne pendant cinq ou six mois quand je suis sorti pour la première fois.

“Ce n’est que l’autre jour que je suis allé à un rendez-vous pour la première fois et que j’ai vu quelqu’un. Alors assurez-vous simplement que vous êtes conscient que cela va ruiner votre vie amoureuse.

Elle a ajouté: “Alors assurez-vous de vous amuser beaucoup avant d’entrer ou tenez simplement votre homme très fort là-dedans parce que cela fout vraiment en l’air votre vie amoureuse.”