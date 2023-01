J’étais sur Love Island et les patrons m’ont fait changer de nom – ma famille n’en avait aucune idée, dit AJ Bunker

AJ Bunker de LOVE Island a révélé que les patrons lui avaient fait changer de nom cinq minutes avant qu’elle n’entre dans la villa – et sa famille n’en avait aucune idée.

Le joueur de 28 ans est devenu célèbre lors de la septième série de l’émission ITV2 en 2021.

Éclaboussure

La star de Love Island, AJ Bunker, a révélé que l’émission avait changé de nom avant d’entrer dans la villa[/caption]

La technicienne en extension de cheveux est entrée dans la villa comme une bombe le jour 17.

La star est connue sous le nom d’AJ, mais porte en fait le vrai nom d’Andrea Jane et les gens l’appellent Andrea, Jane ou Janey.

Cependant, son surnom a été changé avant d’entrer dans la villa ITV2.

S’adressant à OK ! magazine, AJ a déclaré: “Quelques minutes avant d’entrer dans la villa, un cadre m’a demandé si ça allait si je m’appelais AJ.

“Je pensais qu’il parlait du nom de code et je voulais garder mon vrai nom secret.

« Je n’avais pas réalisé qu’ils allaient réellement changer mon nom.

“Quand je suis entré pour la première fois dans la villa, mes amis et ma famille ne savaient pas que j’avais une place dans la série parce que je ne pouvais pas leur dire.

“Ensuite, quand ils ont vu ma photo, ils ont pensé qu’elle me ressemblait mais que ça devait être une autre personne parce que ce n’était pas mon nom.

“Mes amis m’ont dit qu’il leur avait fallu quelques minutes pour réaliser que j’étais dans l’émission – même mon meilleur ami qui gérait mon compte sur les réseaux sociaux était confus.”

La favorite de la réalité est devenue émue à son retour au Royaume-Uni alors qu’elle tentait d’expliquer à ses proches ce qui s’était passé.

Elle a ajouté: “Je me souviens être sortie de la villa et avoir allumé mon téléphone et avoir vu tout le monde m’appeler AJ. J’ai pleuré mes yeux dès que je l’ai vu.

La star de Love Island 2021 a précédemment expliqué au Sun pourquoi les insulaires portent des lunettes de soleil au lit, pourquoi ils ne sont jamais filmés en train de manger et le processus d’audition TRÈS racé.

AJ a passé un très court séjour dans la villa.

Elle est entrée comme une bombe et s’est rapidement associée à Hugo Hammond.

Le couple n’a malheureusement pas trouvé d’étincelle et les garçons ont choisi de la jeter de l’île le jour 23.