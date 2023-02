J’étais sur Love Island et je suis prête à revenir comme une bombe – je sais exactement ce que je veux maintenant, dit Samira Mighty

La star de LOVE Island, Samira Mighty, a révélé qu’elle ferait un retour en force dans l’émission ITV2.

La chanteuse et interprète de 27 ans a déclaré qu’elle sauterait sur l’occasion de s’inscrire à une série All Star.

Éclaboussure

TVI

Samira – qui est apparue dans l’émission de rencontres en 2018 – a déclaré qu’elle savait exactement ce qu’elle cherchait maintenant et qu’elle ne se contenterait pas de moins.

S’adressant exclusivement à The Sun, Samira a déclaré: “Je suis célibataire, s’ils faisaient une version All Stars, je reviendrais certainement.

“J’étais si jeune quand je l’ai fait pour la première fois, j’avais 22 ans, et maintenant j’ai 27 ans et je sais exactement ce que je veux.”

Samira a admis que son histoire de rencontres a été un cauchemar ces derniers temps, alors elle n’hésiterait pas à jeter son chapeau sur le ring pour un autre rendez-vous amoureux dans la célèbre villa.

“Je veux quelqu’un qui est gentil, gentil et drôle – parce que les gars avec qui je sors sont ennuyeux, je suis comme de l’aide”, nous a dit la superbe star au gala Dirty Dancing.

“Je donne des chances aux gens, mais bon sang, ces gars ne le font pas pour moi, j’aime être comique tout le temps.

« J’y retournerais si les patrons me le demandaient, je pense que ce serait hilarant.

“Il y a eu tellement de Love Islanders au fil des ans, mais quels gars y retourneraient?”

Lorsqu’on lui a demandé si son ancienne co-star de la villa, Adam Collard, devrait tenter sa chance pour la troisième fois, Samira a plaisanté: “C’est mon ami mais je ne veux pas voir Adam Collard revenir pour la troisième fois.”

La chanteuse de I Love Your Smile a déclaré qu’elle était scotchée à la série de cette année et qu’elle avait déjà une favorite.

Elle a déclaré: «Farmer Will, j’ai l’impression que lorsque vous regardez Love Island, vous voulez voir de très grandes personnalités, et des gens qui s’amusent et qui apprécient vraiment – ​​et des gens qui ne sont pas là uniquement pour les discussions et les paroles exagérées.

“Will est très frais et je pense qu’il est gentil et attentionné.

“Il est aussi très beau, donc je ne sais pas ce qui se passe.

« Je ne pense pas que Jessie le joue, elle a fait le spectacle avant ce qui, je pense, aide… vous êtes plus conscient.

“Mais je l’aime vraiment beaucoup, je pense qu’ils vont bien ensemble, elle est magnifique.”

Samira était une interprète établie du West End avant d’entrer dans Love Island en 2018, après avoir joué dans Dreamgirls, Mamma Mia! et La Belle Et La Bête.

Mais elle a atteint un degré de renommée plus large lors de son séjour dans la villa majorquine.

Son voyage n’a pas été que soleil et arcs-en-ciel.

Elle a fini par quitter la villa lorsque son homme Frankie Foster a été largué.

Après le programme, elle a expliqué comment la série télé-réalité affectait sa santé mentale, admettant qu’elle avait du mal à s’adapter à la vie une fois rentrée chez elle.

Samira a déclaré au magazine Cosmopolitan : “Les jours de repos, je restais au lit jusqu’à 15 heures en pensant : ‘Qu’est-ce que je fais ? Je déteste ma vie. Ça me manque d’avoir une routine’.

“Mais parler aide – vous constatez souvent que d’autres personnes ressentent la même chose.”

Instagram

Instagram