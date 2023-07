J’étais sur Love Island et j’ai triché à Casa Amor malgré le fait que j’étais « amoureux » – il y a une raison secrète pour laquelle les gens s’égarent

APRÈS avoir quitté la villa Love Island, Tanya Manhenga était ravie de retrouver ses amis, sa famille et son téléphone bien-aimé.

Mais en l’allumant, elle a été accueillie par un déluge d’abus ignobles de la part des téléspectateurs qui découlaient de ses actions des semaines plus tôt à Casa Amor.

Tanya était l'une des stars dont on parlait le plus de la récente série hivernale Love Island

Elle est tombée amoureuse de Shaq dans les deux semaines suivant sa rencontre

Bien qu’elle prétende être amoureuse de Shaq Muhammad, 25 ans, avec qui elle était en couple depuis le début, Tanya a eu une aventure avec la bombe de Casa, Martin Akinola, et l’a ramené à la villa.

S’adressant au Sun, Tanya, 23 ans, dit qu’elle a été choquée par la réaction du public, mais ne regrette pas de s’être égarée – affirmant que cela lui a fait réaliser que c’était Shaq qu’elle voulait.

Elle dit : « C’est en fait une bonne chose que j’ai faite parce que quand nous sommes revenus, j’ai réalisé que non, ce n’était pas pour moi.

« Je ne pensais pas que ça allait être un gros problème à l’extérieur. J’étais plus inquiet pour l’intérieur.

« Je me disais : ‘Est-ce que ces gens vont me détester quand je reviendrai ?’ Mais je devais le posséder. Tout le monde ne va pas aimer tout ce que vous allez choisir.

« Mais j’ai pensé, je suis désolé, mais comment pouvez-vous vous permettre d’aller à Casa Amor et de ne pas le ramener, parce que maintenant je vais juste penser, et si ?

« Dans ma tête, je pensais, je vais reprendre Martin et voir si ça va quelque part, mais toujours apprendre à connaître Shaq. Mais avec les sentiments des gens, ce n’est pas comme ça que ça marche.

Tanya ajoute qu’il y a une raison pour laquelle tant de gens tombent sous le charme de Casa Amor et s’éloignent de leurs partenaires, bien qu’ils soient « fermés ».

Tanya était considérée comme la méchante de la série lorsqu'elle s'est dissociée de Martin Akinola

« Tu n’es pas là pour longtemps », explique Tanya. « Vous rencontrez ces six garçons et vous pouvez imaginer ce qu’ils ressentent parce que c’est ce que vous avez ressenti lorsque vous êtes entré.

« Alors vous pensez, je dois au moins donner une chance à ces gens, même si c’est une chose amicale.

« Vous ne savez pas non plus ce qui se passe dans l’autre villa. Je pense que beaucoup de gens pensent : ‘Et si je ne donne pas cette chance et si j’ai l’air idiot ? Et s’il est là-bas en train de faire quelque chose ?

Il n’a fallu que quelques jours à Tanya pour se rendre compte qu’elle avait fait une erreur et qu’elle voulait toujours être avec Shaq.

Elle s’est ensuite lancée dans une mission pour le reconquérir, ce qui, selon elle, était beaucoup plus difficile que ce que les gens ont vu à l’écran.

Tanya dit: «Je dirais littéralement aux autres quand ils s’assoient à côté de lui, dis-lui simplement que Tanya a dit bonjour? C’était juste pour l’embêter au point que c’est comme si cette fille pensait toujours à moi.

Infâmes trolls

Shaq lui a finalement pardonné après avoir prononcé un discours d'excuses devant ses compatriotes insulaires.

Mais en quittant la villa, elle a été choquée par la méchanceté de certains des messages haineux qu’elle a reçus.

Elle explique : « J’ai eu des DM disant que tu n’es même pas si jolie, tu devrais aller te suicider, et des trucs à voir avec le fait que je suis noire.

« Quand je suis sorti, je me suis juste dit que je n’allais pas regarder, parce qu’une fois que tu as regardé, tu aurais voulu voir autre chose, tu aurais voulu voir si quelqu’un te défendait, et tu n’allais pas trouve le. Alors je n’ai pas regardé.

« Cela semble plus facile à dire qu’à faire, mais chaque fois que je voyais quelque chose, je balayais et supprimais tout de suite.

« Je ne connais pas ces gens et ils ne me connaissent pas. S’ils le faisaient, ils m’aimeraient probablement parce que je suis en fait une personne décente.

Et alors qu’elle et Shaq étaient considérés comme les premiers favoris pour gagner Love Island, Tanya ne pense pas que cela se serait jamais produit.

« Je ne pense pas que moi et lui aurions jamais gagné », admet-elle.

« Je savais que nous étions favoris parce que quand je suis revenu, mes amis et ma famille me l’ont dit, et ça se sent quand on est là-dedans. Mais ensuite, vous êtes dans une émission de télévision, ce ne sera pas toujours fluide.

« Nous pensions qu’il y aurait un rebondissement qui ferait disparaître tout cela et c’est arrivé.

« Oui, nous étions favoris, mais même si cela ne s’était pas produit et que nous avions continué à être fluides, je ne pense pas que nous aurions gagné. »

Aller fort

La paire est toujours ensemble et est plus forte que jamais

Le couple a terminé à la quatrième place, et Tanya dit qu’elle et l’ancien agent de sécurité de l’aéroport, Shaq, sont plus forts que jamais.

« Depuis que nous sommes sortis, j’ai vraiment l’impression que la relation est maintenant réelle », dit-elle.

« Lorsque vous êtes dans l’émission, vous êtes ensemble, mais il y aura 50 personnes qui vous regarderont.

« C’est agréable de sortir et d’être réels les uns avec les autres. Je pense qu’il y a moins de pression dehors.

« À la minute où vous écoutez l’opinion extérieure, ça va dégringoler. Nous garder les uns les autres à la terre aide beaucoup.

Alors que certains téléspectateurs ont affirmé que le comportement de Shaq a parfois montré des «drapeaux rouges», Tanya insiste sur le fait que c’est loin de l’homme qu’elle connaît.

C’est agréable de sortir et d’être vrais les uns avec les autres. Je pense qu’il y a moins de pression dehors

Tanya Manhenga

Elle dit : « Ces insécurités qui ont été montrées à la télévision ne l’ont pas été à l’extérieur.

«Il a été dépeint comme étant étouffant et l’un de ces gars qui ne voudraient pas que vous fassiez quoi que ce soit. Mais dans la vraie vie et en temps réel, ce n’était pas comme ça.

« Il est attentionné et a un très grand cœur. Il a aussi des sœurs, donc c’est comme ça qu’il est.

Le couple s’est déclaré l’amour célèbre deux semaines après sa rencontre, mais Tanya insiste sur le fait qu’elle le pensait.

Elle jaillit : « Si je ne le sens pas, je ne vais pas le dire. Je me fiche du genre de pression qui s’exerce autour de moi, ou de qui d’autre l’a dit.

« Beaucoup de gens pensaient que c’était parce que nous étions dans cette bulle, que nous étions excités et que nous nous trouvions attirants. C’était bien et ça se voit parce que nous sommes toujours ensemble et que nous continuons fort.

Mon type sur papier

Tanya dit qu'elle sent qu'ils sont maintenant dans une vraie relation après avoir quitté la villa

Tanya dit qu’elle n’avait d’yeux que pour Shaq au moment où elle est entrée dans la villa et dit: «J’ai tout de suite su que c’était lui. C’est juste mon genre. Les dreads, les tatouages, les muscles et la taille. C’était moi. »

Avec son homme idéal à ses côtés et sa nouvelle renommée, Tanya dit qu’elle regarde vers l’avenir et aimerait se lancer davantage dans la télévision.

« J’ai l’impression d’avoir une telle personnalité et je veux vraiment faire plus de télévision. Quelque chose d’un peu plus léger que Love Island », rayonne-t-elle.

« Je ferais I’m A Celeb bien que je sois une mauviette et je ferais Strictly parce que je peux réellement danser et apprendre rapidement.

« Je suis ouvert à tout, comme présenter. J’ai juste la personnalité pour plonger mes pieds dans n’importe quoi.

Avec la nouvelle amitié retrouvée de Tanya avec l’ex-insulaire Indiyah Polack, qui a maintenant une multitude de concerts à la télévision et de mentions, elle est en bonne compagnie.

L'influenceuse dit qu'elle aimerait plus de travail à la télévision

Tanya a noué une amitié avec l'ex-insulaire Indiyah Polack