J’étais sur Love Island et j’ai exposé un ÉNORME secret à la villa – mais il n’a jamais été montré à la caméra

Abi Moore de LOVE Island a révélé qu’elle avait dit à la villa un énorme secret à son arrivée – mais cela n’a jamais été montré à la caméra.

Les bombes qui entrent tardivement dans la villa de Love Island reçoivent des instructions strictes pour ne pas révéler d’informations sur le monde extérieur.

TVI

Abi n’a pas pu résister à dire à ses compatriotes insulaires un énorme secret[/caption] Rex

Elle a quitté la villa longtemps avec Scott van der Sluis[/caption]

Mais Abi a avoué qu’elle n’avait pas pu s’empêcher de partager une nouvelle particulièrement importante.

La beauté blonde a pris d’assaut la villa à peu près au même moment que l’implosion du sous-marin touristique du Titanic.

S’adressant à Cosmopolitan, Abi a déclaré: «Quand j’y suis allé, c’était l’histoire du Titanic avec le sous-marin et évidemment aucun des insulaires ne le savait.

« J’étais tellement excitée de leur raconter toute cette histoire intéressante qui s’était produite dans les nouvelles.

« J’ai eu un peu de mal à parler d’actualités et de trucs. »

Abi a également affirmé que les gagnants Jess Harding et Sammy Root avaient eu une dispute qui n’a jamais été montrée pendant qu’elle était dans la villa.

Abi a expliqué: «Au déjeuner, nous ne sommes pas autorisés à nous asseoir ensemble, nous nous séparons, puis il parlait aux garçons et a fait un commentaire sur son type.

« Il a dit que c’était petite et brune et Jess s’est vraiment énervée et cela a provoqué une dispute, mais tout devait être résolu et écrasé. »

Abi a poursuivi: «Il a fallu écraser avant de reprendre car, de toute évidence, ils s’entendaient bien avant le déjeuner.

« Donc, après le déjeuner, cela aurait juste été comme » qu’est-ce qui se passe « . »