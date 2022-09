J’étais sur Love Island et ce sera encore mieux sans Laura Whitmore, dit Dami

La star de LOVE Island, Dami Hope, a insisté sur le fait que l’émission “survivra” malgré le départ de l’animatrice Laura Whitmore en tant que présentatrice et sera “encore meilleure”, peut révéler le Sun.

L’Irlandais, 26 ans, s’est entretenu exclusivement avec The Sun lors du lancement du lancement de sa petite amie de Love Island, Indiyah Polack, pour la société de mode rapide, Pretty Little Thing.

Cela est venu après que la capitaine de l’équipe de Celebrity Juice, Laura, 37 ans, ait raconté comment elle quittait le rôle de présentatrice de haut niveau après trois séries.

Dami a été le premier à nous dire : « Love Island survivra après le départ de Laura.

« Ce sera encore mieux.

“J’adore Laura, elle était brillante. Le spectacle continuera cependant et sera encore meilleur qu’avant.

Dami soutenait son partenaire lors de la fête après qu’il a été révélé plus tôt ce mois-ci qu’Indiyah avait signé un accord à six chiffres avec PLT pour promouvoir son marché pré-aimé.

Elle avait été défendue par les fans pour être signée par la marque, aux côtés de sa collègue ambassadrice de la marque Gemma Owen.

Indiyah avait l’air impeccable pour son grand lancement alors qu’elle s’est rapprochée du petit ami de Love Island, Dami, et de ses co-stars – après avoir fait peau neuve avec la gamme Fenty Beauty de la superstar Rihanna.

En attendant, il reste à voir qui remplacera Laura dans le rôle d'hôte emblématique de Love Island.





Elle a repris le rôle en 2020 et a présenté trois séries de l’émission.

S’adressant à Instagram le mois dernier, Laura a écrit: «Quelques nouvelles! Je n’animerai pas la prochaine série de Love Island.

“Il y a certains éléments de l’émission que j’ai trouvés très difficiles et qui ne peuvent pas être changés – certains en raison du format, y compris les allers-retours vers l’Afrique du Sud avec mes nouveaux projets conflictuels.

« J’aimerais que ce soit encore possible, mais sachez que vous serez entre de bonnes mains.

“Je prévoyais seulement de remplacer Caroline pour une série et cela s’est transformé en trois séries.

“J’espère que je t’ai rendue fière Caroline”

Dans un communiqué, ITV a déclaré: “Laura a été une animatrice fantastique au cours des trois dernières séries de l’émission.

“Nous sommes très reconnaissants pour tout ce qu’elle a apporté au programme, mais comprenons et respectons sa décision, et nous sommes impatients de travailler avec elle sur les prochains projets ITV.”

Laura a repris le poste d’animatrice de Love Island de feu Caroline Flack, lorsque l’émission a été diffusée en Afrique du Sud en janvier 2020.

Elle a ensuite animé les saisons 7 et 8 de l’émission à succès ITV2.

La star irlandaise a eu une carrière incroyable à la télévision, qui a commencé lorsqu’elle a animé I’m a Celebrity… Get Me Out of Here ! À PRÉSENT! sur ITV2 – pour cinq séries à partir de 2011.

Laura a également agi en tant que commentatrice de l’Eurovision en 2014.

En 2016, elle a participé à Strictly Come Dancing et a été associée au danseur professionnel Giovanni Pernice, mais a été la cinquième célébrité à être éliminée.

Dami a été le premier à dire au Sun comment l'émission de télé-réalité "survivra" au bouleversement

Dami a pris la parole lors du lancement du lancement du marché de la petite amie de Love Island Indiyah avec PLT