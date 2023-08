J’étais sur Love Island cette série – les producteurs ont réprimandé deux insulaires pour avoir enfreint les règles, mais cela n’a jamais été montré à la caméra

TYRIQUE Hyde et Ella Thomas se sont fait gronder par les producteurs de Love Island pour avoir chuchoté dans la série, ont révélé leurs co-stars.

La paire s’est classée troisième dans la série estivale de l’émission ITV2 de cette année.

Inconnu, clair avec bureau photo

Kady McDermott a parlé du mauvais comportement de Ty et Ella dans la villa[/caption] Rex

Kady McDermott et Ouzy See ont récemment partagé les haricots sur ce que c’était que de vivre dans la villa emblématique.

Apparemment, le couple adoré Tyrique et Ella se faisait constamment gronder par les producteurs.

Ouzy a déclaré sur Kiss Fresh: « Ty et Ella se faisaient toujours crier dessus. »

Kady intervint : « Ty et Ella, parce qu’ils n’aimeraient jamais, ils seraient toujours ensemble.

Ouzy a ajouté : « Ouais, toujours en chuchotant… »

« TOUJOURS en chuchotant et ils seraient comme ‘Ty et Ella ARRÊT de chuchoter », a poursuivi Kady.

«Ouais, ils étaient comme de petits écoliers coquins.

« C’était plutôt mignon quand même. »

Bien que la paire ait atteint la finale, le frère de Tyrique a frappé après que le footballeur soit arrivé à la troisième place de l’émission.

Dans un résultat choc, Jess Harding et Sammy Root ont été nommés le couple gagnant de la série estivale 2023.

Ils ont battu Whitney Adebayo et Lochan Nowacki dans les deux derniers et remporteront le prix de 50 000 £, tandis que Tyrique et Ella sont arrivés troisièmes et Molly Marsh et Zachariah Noble se sont classés quatrièmes.

S’adressant à TikTok peu de temps après, Mek a partagé une vidéo simplement intitulée « vol ».

Il a fait rage: «Tout ce que j’ai à dire, c’est ne vous inquiétez pas, la troisième place qui est un putain de fou. C’est fait. »

Ses partisans, qu’il a construits pendant que Tyrique était dans la série, n’ont pas tardé à être d’accord avec lui.

L’un d’eux a écrit: « Ty et Ella ont été tellement volés. »

Un deuxième a dit : « Vol à la lumière du jour », tandis qu’un troisième a ajouté : « Totalement d’accord. Defo aurait dû être le premier.

Ty et Ella ont été couplés le premier jour par le public et ont eu une connexion instantanée.

Cependant, ce n’était pas facile pour eux car Ty voulait connaître chaque bombe qui entrait dans la villa.

Juste avant que Casa Amor ne se produise, ils ont décidé qu’ils ne s’intéressaient qu’à l’autre.

Ty est resté fidèle à Casa, tandis qu’Ella a ramené Ouzy.

Cependant, elle a immédiatement regretté sa décision.

Le couple n’a pas pu ignorer leurs sentiments et s’est remis ensemble.