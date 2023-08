J’étais sur Love Island avec Kady – elle est fausse, elle joue la victime et je connais la vérité sur son « petit ami secret »

Mitch Taylor de LOVE Island a laissé tomber Kady McDermott pour la deuxième fois – affirmant qu’il connaît la «vérité» sur le petit ami «secret» de l’influenceur.

Le garçon de Sheffield, 26 ans – surnommé «Messy Mitch» pour ses bouffonneries dans la villa de Majorque – semble désireux de braquer les projecteurs sur la saison deux OG, 27 ans, qui est revenu pour un deuxième coup de romance.

Getty

Kady McDermott a été qualifié de « faux » par Mitch Taylor de Love Island[/caption] Getty

Le garçon de Sheffield a lancé sa deuxième raclée verbale de la série deux OG[/caption] Rex

La semaine dernière, sur un Instagram Live explosif, l’ingénieur gazier a qualifié Kady de « deux visages ».

Maintenant, il a poussé ses fouilles un peu plus loin pour affirmer que la brune « joue délibérément la victime ».

Dans une conversation tout aussi fougueuse avec OK! Magazine, il a appelé la star et a déclaré: « Elle me tient à portée de main, m’appelle » faux « , m’appelle un » super fan « , m’appelle ces noms qui ne sont pas vrais et ça craint parce qu’après avoir fait tout ça , je le vois, et alors elle serait toute gentille avec moi.

« Alors Kady était en fait celle qui faisait semblant, et je ne comprends pas pourquoi elle faisait ça. »

Le séjour de Kady dans la villa a également été marqué par des informations selon lesquelles elle avait un « homme qui l’attendait » à l’extérieur.

Le soleil a révélé en exclusivité comment Kady sortait avec le Londonien de 30 ans Liam Greer pendant plus d’un an avant de retourner à Love Island.

Nous avons rapporté comment ils ont même passé une nuit romantique ensemble avant qu’elle ne s’envole pour Majorque pour son grand retour dans la villa.

Une source proche de la situation a déclaré au Sun: « Kady et Liam sont allés dîner ensemble à Mayfair la veille de son départ pour Love Island, comme un au revoir romantique. »

Nous avons également rapporté comment en février 2022, Kady et Liam ont profité d’une escapade romantique pour la Saint-Valentin à l’hôtel 5 étoiles Bvlgari de Londres.

Le soleil a également révélé en exclusivité que pendant son séjour sur Love Island, elle avait été impliquée dans une confrontation secrète dans les coulisses avec des producteurs au sujet de son «petit ami secret».

Mitch a abordé la spéculation et a confirmé les rumeurs d’un homme mystérieux.

Il a parlé des rumeurs et a ajouté à la même publication : « Cela ne vient pas seulement d’une seule fille.

« Les filles me l’ont dit – comme si les gens parlaient. Tout ce que j’ai dit est très juste.

« Elle [Kady] a dit qu’elle avait un garçon, apparemment. Une des filles m’avait dit qu’elle avait un petit ami et qu’elle avait un bracelet sur lequel il y avait les initiales d’un petit ami qu’il lui avait acheté, et il s’arrêtait chez elle pendant qu’elle était sur [the show].

« Donc, c’était juste une décision commerciale, en gros – ce que je ne leur reproche pas, car je ferais exactement la même chose si j’étais dans cette position. »

Kady a déjà répondu aux affirmations du petit ami dans une déclaration qui disait: «Le récit selon lequel j’avais un petit ami pendant que j’étais dans la villa Love Island est catégoriquement FAUX.

“Ma mère est restée chez moi pendant que j’étais dans la villa pour s’occuper de mon chien et de ma maison.”

Cette semaine, Kady allait enregistrer pour confirmer qu’elle s’était séparée d’Ouzy See – juste un jour après le spectacle de la Réunion.

Elle a partagé une déclaration accablante sur les réseaux sociaux révélant: « Malheureusement tard hier soir, les actions et le comportement d’Ouzy à partir du 30 juillet ont été portés à mon attention.

« Ouzy est l’une des personnes les plus adorables que j’ai rencontrées et je sais qu’il a des remords, mais malheureusement, les actions ont des conséquences et bien que nous ne soyons pas « officiels » dans notre statut relationnel, je ne suis certainement pas prêt à commencer une relation sur ce pied. »

Kady a ajouté: « Je ne lui souhaite que du bonheur et du succès dans sa vie. »

Le Sun a ensuite raconté en exclusivité comment Kady a largué le footballeur après avoir passé deux nuits dans un hôtel avec une autre femme.

TVI

Il a qualifié le deuxième séjour de Kady dans la villa de « mouvement commercial »[/caption] Getty

Mitch a dit qu’il « ne comprenait pas » pourquoi Kady faisait semblant avec lui[/caption] kadymcdermott/Instagram..

Kady a dénoncé les affirmations du « petit ami secret » et s’est séparée cette semaine avec son partenaire de Love Island, Ouzy[/caption]