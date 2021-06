J’étais sur le vrai bateau des Sex Pistols – c’était Rotten, dit Tony Parsons alors que le concert est remis en scène pour la télévision

L’excursion en bateau des Sex Pistols le jour du jubilé 1977 était l’endroit où le rêve punk rock est entré en collision avec la réalité – et aussi la police métropolitaine.

Jusqu’à cette nuit fatidique et légendaire sur la Tamise, il était possible pour des jeunes sauvages comme les Pistols et moi-même – un rédacteur du NME à l’époque – de croire que notre rébellion allait changer le monde.

Et ce soir-là, les punk rockeurs ont eu un bon coup de pied. La soirée a commencé si agréablement. Après toutes les nuits que mes pairs punks et moi avions passées à fréquenter des clubs de sous-sol sombres et humides tels que The Roxy à Covent Garden, nous avons émergé en clignant des yeux, comme des campagnols, au soleil.

Le plan était un coup classique du manager du groupe Malcolm McLaren – les Pistols joueraient le concert de leur vie alors que nous passerions devant le Palais de Westminster, siège de l’establishment britannique et foyer de tous ces « Boring Old Farts ».

Il vient d’être recréé pour Pistol, la nouvelle série de biopics Sex Pistols de Danny Boyle, rappelant cette soirée d’été il y a 44 ans.

Un équipage hétéroclite a pris la mer. Les Sex Pistols eux-mêmes, leur entourage et amis, quelques alliés incontournables de l’hebdomadaire à l’encre et une poignée de photographes étrangers.

Je me souviens que Sid Vicious ne se sentait pas bien, qu’il s’agisse du mal de mer ou de l’apparition précoce de la dépendance à l’héroïne. Paul Cook et Steve Jones – batteur et guitariste – se sont mêlés comme des hôtes parfaits.

John Lydon, alias Johnny Rotten, et moi avons eu une longue conversation avant que le groupe ne monte sur scène.

Rotten pouvait être aussi impérieux et distant que n’importe quelle diva d’opéra, ce qui était un peu riche pour une merveille à un coup de Finsbury Park. Mais cette nuit-là, il était tout charme.

Redferns

Johnny Rotten (John Lydon) du groupe de punk rock anglais les Sex Pistols interviewé à bord du Queen Elizabeth sur la Tamise le 7 juin 1977 lors de leur voyage en bateau pour le jubilé d’argent[/caption]

Rex

Sid Vicious, John Lydon et Paul Cook au concert de la Tamise en 1977[/caption]

Le groupe est monté sur scène lorsque la lumière s’est estompée et que la nuit est devenue un enfer. C’est ce que les gens ne comprennent pas à propos des Sex Pistols, c’était vraiment un super groupe qui est devenu un numéro de cirque.

Parce que John ne l’aimait pas, ils ont licencié leur auteur-compositeur et musicien principal, Glen Matlock, ce qui était comme les Beatles expulsant Lennon et McCartney.

Matlock a été remplacé par Sid Vicious parce qu’il avait l’air du rôle, même s’il ne pouvait pas jouer une note, et après cela, tout était une question d’image et de sensation, et étant le groupe le plus notoire de tous les temps.

Et pourtant, lorsqu’ils se sont écrasés sur God Save The Queen lors de cette excursion en bateau, cela ressemblait à l’essence même du rock’n’roll, et à tout ce que la musique avait été – jeune, sauvage et pas construit pour durer.

Et ce n’est pas le cas. Un photographe s’est approché un peu trop du groupe et quelques flagorneurs de Johnny Rotten dans la foule se sont offusqués et lui ont fait un collage.

Les grands ont eu peur. Quelqu’un a débranché le groupe et la prochaine chose que nous savions, la police fluviale nous dirigeait vers le port, où nous nous sommes tous fait bousculer, quelques personnes ont été arrêtées et le grand architecte de la soirée, Malcolm McLaren, est descendu de la passerelle crier : « Fascistes !

La police l’a emmené dans un coin tranquille et l’a battu de façon insensée.





L’atmosphère était laide, violente et déprimante. Nous sommes venus en attendant Woodstock et nous avons eu Altamont.

Dès le début du punk rock, nous avons aiguillonné les adultes, le monde hétéro, l’establishment.

Lors de ce voyage en bateau des Sex Pistols, l’empire a riposté.