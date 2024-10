« J’étais sur le point de mourir » : John Farnham ne chantera peut-être plus jamais – mais retrouve sa voix dans ses mémoires | John Farnham

Bu moment où elle a terminé son documentaire John Farnham : Finding the Voice, la réalisatrice Poppy Stockell n’avait toujours pas rencontré son sujet. Bien que le film contienne de nombreuses images anciennes de Farnham – en tant que petit garçon, en tant qu’adolescent palpitant, en tant que star plus âgée entonnant des tubes sur scène – le chanteur ne voulait rien avoir à faire avec cela. Sa narration brève et silencieuse dans le film n’a pas été enregistrée par Stockell, mais par Gaynor Martin, épouse du manager et ami de longue date de Farnham, Glenn Wheatley, qui avait gentiment poussé Farnham à autoriser la réalisation du film. Mais alors que Stockell parlait à d’autres membres du cercle restreint de Farnham – les Wheatley, puis ses fils Rob et James, puis sa femme, Jillian – il a été rapporté à Farnham que Stockell allait, selon ses mots, « bien ».

Quelques mois plus tard, Stockell reçut un appel surprenant. Son célèbre sujet privé voulait maintenant écrire un mémoire, et il voulait qu’elle l’écrive avec lui. Après avoir passé des années à réfléchir sur sa vie, elle a finalement trouvé la Voix chez lui à Victoria, assise dans un fauteuil et prête à se répandre.

Mais même si Farnham était enfin prêt à parler, c’était plus difficile que jamais pour lui. Fin 2022, on lui a diagnostiqué un cancer de la bouche et a subi une intervention chirurgicale qui consistait à lui retirer toutes ses dents du bas et à lui gratter l’os de la mâchoire. « On m’a dit plus tard que quelqu’un de l’équipe médicale avait appelé Jillian à plusieurs reprises alors que j’étais au bloc opératoire – apparemment j’étais sur le point de mourir », écrit-il dans ses mémoires. Puis, alors qu’il se remettait d’une opération, il s’est cassé le dos et a dû retourner à l’hôpital. Une radiothérapie ultérieure l’a laissé indifférent à la nourriture et son poids est tombé à 63 kg.

John Farnham et Poppy Stockell en conversation pour ses mémoires, The Voice Inside. Photographie : Fourni par Hachette

Lorsque Stockell et Farnham se sont finalement assis l’un en face de l’autre pour la première fois, il avait véritablement participé à la guerre. – mais elle découvrit qu’il était déterminé à continuer. « Parfois, il riait puis grimaçait parce qu’il avait étiré la bouche et que les cicatrices rendaient la tâche difficile. Mais il voudrait continuer », dit Stockell. «C’est un bourreau de travail. Je le considère toujours comme un peu un boxeur. Il ira et ira. Et il était souvent très joyeux. Il peut être idiot, il est vraiment amusant.

Le diagnostic de cancer l’a « vidé », écrit Farnham dans ses mémoires. Ne pas pouvoir ouvrir la bouche signifie qu’il ne chantera peut-être plus jamais : « Ma défiguration faciale due à l’opération signifie que je ne peux pas ouvrir la bouche assez grand pour une bande de spaghetti, et encore moins pour chanter un C aigu. À ce stade, je peux’ Je n’obtiens pas le mouvement nécessaire pour produire les sons que je veux émettre, et c’est de là que viennent les vibrations et ma voix. C’est quand même une chose très déconcertante. Et essayer, ça fait mal.

Mais la radiothérapie n’a pas encore endommagé ses cordes vocales, ce qui lui laisse de l’espoir. Il essaie toujours : « J’arrive à peine à ouvrir la bouche mais je pleure toujours sous la douche. »

Farnham a parlé à Stockell lors de séances marathon sur plusieurs mois ; elle estime 50 heures au total. Il avait regardé son documentaire « entre ses doigts », rit-elle. « D’une certaine manière, j’ai l’impression de connaître sa vie mieux qu’aujourd’hui », plaisante-t-elle. « Il a vraiment aimé ça, parce qu’il pensait que je l’avais. Je n’aurais jamais fait partie du livre si je n’avais pas réalisé le film. »

Il y a là des émotions complexes – la honte, la culpabilité. Donc ça n’a pas été facile, mais je pense que ça a finalement été cathartique Poppy Stockell

Au cours de leur quatrième séance, se souvient-elle, Farnham « m’a regardé droit dans les yeux et m’a dit : ‘OK, je te fais confiance’ ». . Plusieurs fois, alors qu’ils évoquaient des souvenirs particulièrement traumatisants, ils étaient tous les deux en larmes : « Nous avons tous les deux beaucoup pleuré, mais nous avons aussi beaucoup ri », dit Stockell. « Il n’a pas peur d’être vulnérable, ce que j’admire vraiment, et je pense que c’est une similitude entre nous. »

Les mémoires retracent les sommets de sa célébrité, avec quelques anecdotes fabuleuses : Bob Hawke pleurant avec lui lors de sa cérémonie de citoyenneté australienne ; Diana, princesse de Galles lui disant qu’elle aime son pantalon en cuir ; ou l’actrice américaine Raquel Welch lui faisant une proposition aux Logies de 1989 – devant Jill. « Désolé, ma femme a dit non », lui a-t-il dit, ce qui a fait « rire Welch ».

John Farnham en 2002. « Je n’aime pas parler de moi, vraiment pas. » Photographie : Julian Smith/AAP

Mais il y a aussi beaucoup de souffrance et de difficultés. Il y a eu les années qui ont suivi son tube Sadie la femme de ménage, où il était encore considéré comme Johnny Farnham (ou une « marionnette de joli garçon » comme il le dit) ; le manque de travail l’obligeait, dans les années 1970, à ouvrir les onglets des magasins locaux pour faire l’épicerie de sa famille. Puis il y a eu son passage malheureux en tant que leader du Little River Band, luttant contre « des courants sous-jacents d’animosité, de jalousie et de petites bêtes noires ». Et puis la période sombre et en friche avant que Whispering Jack ne devienne l’album le plus vendu en Australie, lorsqu’il est tombé dans la dépression, croyant qu’il n’y arriverait jamais.

Mais le plus difficile a été de revenir sur son entrée dans l’industrie musicale en tant qu’adolescent innocent. « C’est une industrie très prédatrice », déclare Stockell. « John revenait après quelques séances et disait : « Je n’ai pas dormi du tout ». Il faisait de très mauvais cauchemars après que nous parlions de certaines choses. Plusieurs fois, il avait ses règles précipitées et je devais le reprendre doucement, sans le torturer. C’est délicat – [as a memoirist] vous portez quelques chapeaux et probablement certains pour lesquels vous n’êtes pas vraiment qualifié.

« Je n’aime pas parler de moi, vraiment pas », s’ouvre le mémoire – mais Stockell pense qu’il l’a fait à la fin. « Il se plaindrait de devoir parler de lui, car ce n’est pas ce genre de gars, mais je pense qu’il l’a fait. [enjoy it]. C’était aussi difficile de revoir une grande partie de ce qui s’était passé. Il y a là des émotions complexes – la honte, la culpabilité. Cela n’a donc pas été facile, mais je pense que cela a finalement été cathartique.

De tous les auteurs-compositeurs australiens bien-aimés, Farnham est parmi les derniers à écrire un mémoire. Photographie : Roger Tillberg/Alay

De tous les auteurs-compositeurs australiens les plus appréciés – Jimmy Barnes, Peter Garrett, Paul Kelly – Farnham est le dernier à écrire ses mémoires et il garde ses cartes près de sa poitrine depuis longtemps. « Il est très privé », dit Stockell. « Mais je pense aussi que, pendant si longtemps, nous l’avons considéré comme un dag, donc cette histoire géniale était juste devant nous et n’avait pas vraiment été racontée auparavant. Je me disais : « Oh mon Dieu. Comment est-ce que cela m’est arrivé ? Deux fois?' »

Et que pense Farnham des mémoires ? « Il a dit : « Vous avez mal orthographié le nom de mon frère ! » », rit-elle. «Je lui laisse juste du temps. Il se ronge probablement les ongles, inquiet de la façon dont tout cela va être reçu. En fait, je sais qu’il l’est. Mais je sais aussi que cela vient du fait d’avoir été exposé toute une vie. Toi vraiment je ne veux pas être célèbre.