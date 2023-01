J’étais sur l’apprenti et voici comment vous arrivez à la finale sans vous faire virer

Les finalistes APPRENTICE Brittany Carter et Stephanie Affleck ont ​​révélé leur meilleur conseil pour se rendre à la finale.

Les femmes, qui sont entrées dans l’histoire lors de la première finale 100 % féminine l’an dernier, ont expliqué qu’à leur avis, tout dépend du moment où vous devenez chef de projet.

Ils estiment qu’il ne faut jamais se mettre en avant dans la première tâche, ou juste avant l’étape de l’entretien.

Expliquant leur raisonnement, Stéphanie a déclaré: «Nous avons toujours dit le moment le plus risqué de se placer dans la tâche 1 et la tâche avant les cinq derniers parce que si vous partez à ces moments-là, c’est tellement ennuyeux.

“Si vous partez à la première tâche, personne ne vous a vu, si vous partez avant les cinq derniers, c’est tellement ennuyeux.”

Brittany a ajouté à propos de la première tâche: “Lord Sugar ne vous connaît pas et vous n’avez pas de points pour expliquer pourquoi vous devriez rester, si vous faites une erreur, vous êtes éliminé.”

Parlant de sa propre expérience, Stéphanie a poursuivi: “Je me suis lancée dans la tâche six et j’ai gagné celle-là et j’ai perdu la deuxième, mais à ce moment-là, je pourrais lui dire que j’aurais peut-être fait ceci, mais j’ai fait ceci, ceci, ceci et cela. Vous n’avez pas cela dans la première tâche.

L’année dernière, l’apprenti a été remporté par Harpreet Kaur, qui n’a cessé de se renforcer depuis, tout comme Stéphanie et Brittany.

Stephanie est actuellement en train d’obtenir un investissement pour son entreprise de vêtements pour enfants pré-aimée – Little Fashion House – pour transformer la marque toujours populaire en le concept de marché pour lequel elle est allée sur The Apprentice.

Elle a déclaré: «Cela vous aide vraiment à mettre un pied dans la porte, avant que j’envoie des e-mails aux entreprises et qu’elles ne puissent pas se faire remarquer, puis dès que j’ai terminé le programme et que j’ai pu dire que j’étais finaliste apprenti, ils voulaient avoir cette conversation et c’est tellement utile.

Brittany vient de lancer sa boisson énergisante «propre» – Oomph – après avoir obtenu un investissement à l’arrière de l’émission.

« Après le salon, j’ai trouvé un investisseur et un mentor qui m’ont aidé à lancer mon entreprise. J’ai eu toutes ces opportunités à l’arrière de la série, ce que je n’aurais jamais pu avoir auparavant », a-t-elle expliqué.