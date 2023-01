J’étais sur l’apprenti et voici comment j’avais l’air si bien malgré le réveil à 4 heures du matin

L’apprentie gagnante de 2018, Sian Gabbidon, a révélé son astuce qui lui a permis d’être si belle quand ils ont été réveillés à 4 heures du matin pour les tâches.

Depuis sa sortie sur nos écrans en 2005, les téléspectateurs de The Apprentice ont été étonnés de voir à quel point les candidats doivent se lever tôt pour les tâches chaque semaine.

La gagnante de l'Apprenti 2018, Sian Gabbidon, a révélé à quel point elle était si belle à 4h du matin

Sian s'est assurée qu'elle avait l'air glamour dans la série

Les entrepreneurs sont réveillés par un coup de téléphone à des heures ridicules du matin et ont cinq minutes pour sortir.

Sian, 30 ans, a battu la propriétaire de la marque de lait de noix Camilla Ainsworth à la première place et est devenue le partenaire commercial de Sir Alan Sugar dans la quatorzième série de l’émission BBC One.

La jeune fille du Nord, qui est propriétaire de SNME The Label, a proposé un petit hack pour s’assurer qu’elle était prête pour le moment où les caméras ont commencé à tourner.

Dans une conversation exclusive avec The Sun, Sian a déclaré: “Vous n’avez littéralement pas eu autant de temps.”

Elle a poursuivi: «C’était une véritable préparation, sautez dans la douche, maquillez-vous et descendez et soyez prêt à quitter la porte.

“Pour être honnête, à la fin, j’avais l’habitude de… Je suis un lève-tôt de toute façon, alors parfois je me levais tôt, je me préparais un peu, je triais un peu ma vie et je me remettais au lit!”

Il y avait une partie de son régime de beauté qui la stressait certainement sous la pression.

Sian a poursuivi: «J’avais des cils…

“Alors je pensais que je n’avais pas le temps de mettre mes cils le matin, mais à la fin je les collais, j’étais comme si j’allais juste mettre mes cils et ensuite retourner au lit parce que je Je n’aurai pas le temps de faire tout ça !

Depuis son passage dans l’émission, Sian a accumulé un nombre impressionnant de 114 000 abonnés sur Instagram.

Non seulement elle s’est concentrée sur sa marque, mais elle a également été sur nos écrans pour d’autres programmes.

Sian a participé à Celeb Ghost Trip et a participé au panel de la UK Black Business Week.

Les entrepreneurs en herbe sont réveillés à 4h du matin chaque semaine pour les tâches

Sian est devenue une femme d'affaires très prospère depuis son passage dans la série