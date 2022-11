J’étais sur I’m Celebrity et nous nous sommes saoulés tous les soirs, puis nous avons pris d’assaut le bureau de production, mais cela n’a jamais été montré à la caméra

Le CHEF Antony Worrall Thompson a révélé qu’il avait l’habitude de se saouler tous les soirs dans I’m a Celebrity… Sortez-moi d’ici !

Le célèbre chef a participé à la deuxième série de la longue compétition d’endurance ITV – mais a admis que c’était un peu à genoux.

SWNS : Service de presse du sud-ouest

Antony Worrall Thompson a participé à la série 2003 de I'm A Celeb

Le cuisinier estimé faisait partie d’un casting de stars aux côtés de la chanteuse et compositrice Toyah Willcox, de la star du savon Chris Bisson ainsi que de l’ancienne actrice d’EastEnders Danniella Westbrook.

Mais dans une nouvelle interview, Antony, 71 ans, a déclaré en exclusivité au Sun qu’en concourant dans la jungle australienne, il avait mené une résurgence audacieuse dans les coulisses parmi les célébrités.

Antony a admis que dans les premières incarnations de la série, les célébrités buvaient de l’alcool dans le camp et organisaient des soirées arrosées autour du feu pendant que l’équipe de production dormait.

Il a admis: “Nous avions beaucoup d’alcool à cette époque. Et je pense que c’est ce qui le rendait amusant. Nous sommes restés debout autour du feu de camp pendant que tout le monde allait mal et nous avons juste fait une super, super fête.

Antoine a poursuivi : « J’étais le rebelle qui a mené cette sorte de révolte pour une saucisse. Nous avons réussi à nous réunir tous les 10 pour dire que je suis une célébrité, sortez-moi d’ici et qu’ils n’auraient pas de spectacle.

“Nous avons tous pris d’assaut le bureau de production, et je me souviens d’un type qui a dit ‘nous avons vérifié la valeur nutritionnelle’.

“J’ai dit ‘mais la valeur nutritive d’un ne constitue pas un repas’.”

Il s’avère que la star a apporté ses demandes alimentaires, non seulement aux responsables de la production, mais au patron d’ITV à l’époque.

Le chef a expliqué: «Il s’est avéré être le chef d’ITV, que je pointais dans sa poitrine. Je pensais que c’était le nutritionniste.

“Ouais, parce que j’ai fait ma tâche, et j’ai eu je ne sais pas, tes huit étoiles, je pense et ils ont envoyé huit saucisses et d’autres morceaux.





« Et nous nous sommes tous révoltés à ce sujet. J’ai réussi à entrer et j’étais en quelque sorte le principal manifestant, je suppose.

«Nous les avons tous fouettés et nous avons chargé le bureau de production, qui à l’époque, c’était de l’autre côté du pont où ils faisaient l’entretien de sortie.

Le célèbre chef a ajouté que depuis la tentative de coup d’État dans la jungle, les patrons d’ITV ont depuis mis en place des précautions pour s’assurer que cela ne se reproduise plus.

Il a dit: “Ils ont mis un pont-levis depuis mon temps, donc cela leur a coûté beaucoup d’argent.”

La star a terminé à la cinquième place de la série 2003 où il a perdu contre l’ancien joueur de cricket anglais devenu présentateur de télévision Phil Tuffnell qui a remporté la série.

L’ancien attaquant anglais John Fashanu a terminé la série à la deuxième place tandis que la décoratrice d’intérieur et vedette de l’émission à succès Changing Rooms, Linda Barker est arrivée à la troisième place.

SWNS : Service de presse du sud-ouest

Antony a mené une résurgence dans le camp et a adressé des demandes directement aux patrons d'ITV

La star a admis que les célébrités organiseraient des séances de beuverie hier soir autour du feu de camp, loin du personnel de production