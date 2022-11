J’étais sur I’m A Celebrity – nous avons trouvé des moyens sournois de bafouer des règles strictes jusqu’à ce que je sois pris au dépourvu, mais cela n’a jamais été montré

DE la contrebande d’assaisonnements dans le camp aux microphones étouffés, les vedettes de I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here! essaient toujours de trouver des moyens de tirer la poudre aux yeux des producteurs.

Maintenant, l’ancienne candidate Hollie Arnold révèle qu’elle et ses co-stars de 2020 ont réussi à tricher au moins trois fois grâce à des astuces sournoises qui ont fonctionné à merveille.

Pennsylvanie

Hollie Arnold est entrée dans l’histoire en devenant la première star handicapée à apparaître dans I’m A Celebrity[/caption] Rex

Au fil des ans, les concurrents ont souvent tenté de se faufiler dans des articles interdits, notamment de la vaseline, des cubes OXO, des pommes et des coupe-ongles, généralement sans succès.

Mais la quadruple championne du monde paralympique, 28 ans, du Lincolnshire, qui est entrée dans l’histoire en tant que première star handicapée de I’m a Celebrity, révèle qu’elle s’est faufilée dans la contrebande qui a duré plus d’une semaine sans être détectée.

Hollie, qui a été la première à être éliminée de sa série après 13 jours, a caché le baume à lèvres Carmex dans une “petite poche secrète” dans le bras de son manteau, qui est passé inaperçu par l’équipe de production lors de leurs vérifications vigoureuses.

Elle se souvient : “J’avais l’habitude de glisser des extraits pour couvrir mes lèvres et je m’en suis tirée pendant une semaine et demie jusqu’à ce que je sois prise en flagrant délit.

LIRE LA SUITE JE SUIS UNE CELEB OURS INSECTES J’étais sur I’m a Celeb – des secrets de la jungle que vous n’avez jamais connus, y compris le pire travail de camp CHANCES DANS LA JUNGLE Quelle star est préférée pour être couronnée gagnante de I’m A Celebrity ?

“Lorsque vous faites des interviews, vous entrez dans une pièce et j’ai complètement oublié que les caméras regardaient, alors j’ai sorti mon Carmex et je l’ai mis sur mes lèvres.

“Puis j’ai entendu une voix dire: ‘Euh, excusez-moi, c’est quoi Hollie?’

“Il a été confisqué et j’avais le cœur brisé, c’était comme mon refuge.”

Ce n’est pas la seule façon effrontée dont son gang a bafoué les règles, comme Hollie dit que Vernon Kay a réussi à voler l’eau de l’équipage alors que les caméras ne tournaient pas.





“Parfois, l’équipe de tournage avait des bouteilles d’eau et parfois il y en avait un peu dedans pendant que nous attendions d’aller dans la zone pour pomper l’eau du puits”, se souvient-elle.

“Vernon disait ‘Chut, vite vite vite’ et nous remplissions nos bouteilles d’eau normale. Il faisait toujours ça pour nous.

Le “hack” de Shane Richie pour les discussions secrètes

Rex

Les candidats sont filmés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur I’m A Celebrity et oublient souvent qu’ils sont enregistrés lorsqu’ils bavardent sur d’autres camarades de camp.

Cependant, Hollie affirme que leur groupe a réussi à trouver un moyen d’empêcher la diffusion de certains segments grâce aux astuces sournoises de Shane Richie.

Elle se souvient : « Shane connaît le métier et nous a dit : ‘Si nous chantons une chanson populaire, ils ne pourront pas utiliser le métrage sans payer les droits de la chanson, donc ils ne l’utiliseront pas.’

« Nous avons donc beaucoup chanté Sweet Caroline. Shane est très intelligent et connaît le métier, nous lui avons donc fait confiance.

Malheureusement pour les téléspectateurs, leur “hack” ne semblait pas s’appliquer lorsque le camarade de camp actuel, Matt Hancock, a annoncé Perfect d’Ed Sheeran plus tôt cette semaine.

Le pire repas

Rex

Avec peu de luxe dans le camp, les célébrités sont obligées de compter sur leur propre inventivité pour rendre les choses plus savoureuses.

Holly se souvient : « L’eau avait un goût horrible, mais pour essayer de la rendre plus agréable, nous avons conservé des écorces de fruits et les faisions bouillir avec l’eau.

“Bien sûr, ce n’était pas un bon thé Yorkshire ou Tetley, c’était de l’eau fumée avec un soupçon de fruit, mais ça a aidé.”

Une chose qu’ils ne pouvaient masquer était le goût des viandes inhabituelles qu’on leur donnait pour cuisiner.

Hollie dit : « Je n’avais jamais eu d’écureuil auparavant, et puis je grignotais l’aisselle d’un écureuil, ce qui n’était pas le meilleur.

Je n’avais jamais eu d’écureuil auparavant, et puis je grignotais l’aisselle d’un écureuil, ce qui n’était pas le meilleur

Hollie Arnold

« Le pire, c’était l’anguille, j’ai eu du mal à la retenir. C’était dégoûtant, la chose la plus horrible que j’aie jamais mangée. C’était visqueux et caoutchouteux, j’aurais préféré ne pas manger.

Hollie affirme que toute son horloge biologique est sortie par la fenêtre pendant que je suis une célébrité parce qu’il faisait constamment noir et qu’ils n’avaient aucune idée de l’heure qu’il était.

Elle a déclaré: «Nous avions l’habitude de faire les essais très tard dans la nuit, cela devait être entre 23h et 00h et nous nous couchions encore plus tard.

“Quand je suis sorti, mon petit ami m’a dit que nous mangions à 4h du matin mais nous n’avions aucune idée à ce moment-là. C’était très bizarre et étrange qu’ils ne nous en aient pas parlé.

Le béguin d’un membre de la famille pour la co-star

Rex

Après avoir quitté I’m A Celebrity, Hollie a été chargée de créer un groupe WhatsApp pour les camarades de camp.

Elle dit qu’il y a eu “des millions de messages” depuis et qu’elle n’arrive toujours pas à croire qu’elle a les numéros de téléphone de ses amis célèbres – et sa famille était ravie aussi.

“Ma tante Karen cherchait désespérément le numéro de Vernon, mais j’ai dû lui dire:” Non, tu ne peux pas l’avoir, tante Karen, ça n’arrive pas “”, ajoute-t-elle.

Réfléchissant à son séjour au château, Hollie dit qu’elle est heureuse de l’avoir fait – et a refusé d’autres offres de téléréalité en raison de sa formation.

En savoir plus sur le soleil campeurs oisifs Les fans de I’m A Celeb font exploser “3 étoiles paresseuses” et disent que les commérages du camp “excitent la querelle” FAITS SUR LE VISAGE J’utilise une bouteille entière de fond de teint sur mon visage – je me fiche de gaspiller

Hollie a déclaré: “D’abord et avant tout, je suis un lanceur de javelot, c’est ainsi que je gagne mon argent, mais je n’exclurai jamais de faire un autre spectacle à l’avenir.

« Jusque-là, j’ai mon chapeau et tous les morceaux que nous avons dans la série. Ça me fait réaliser : “Oh mon dieu, j’étais en fait dans I’m a Celebrity” – c’est fou !”

Rex