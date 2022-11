J’étais sur I’m A Celebrity – les producteurs cachent aux téléspectateurs des moments bizarres que nous mangeons vraiment… et pourquoi les essais sont un enfer pour les fumeurs

Les camarades de camp de I’M A Celebrity insistent toujours sur le fait qu’ils n’obtiennent absolument aucun luxe hors écran et qu’ils sont vraiment aussi échevelés et affamés qu’ils en ont l’air.

Mais Arlene Phillips – qui était l’une des camarades de camp de la série de l’année dernière se déroulant dans un château au Pays de Galles – révèle qu’il y a un vice que les stars sont secrètement autorisées à avoir hors caméra… même si ce n’est pas simple.

Pennsylvanie

Arlene Phillips a révélé les secrets du set I’m A Celebrity[/caption] Rex

“Vous avez le droit de fumer”, nous dit l’ancien juge de Strictly Come Dancing. “Pour nous, il y avait une immense porte qui menait au parc du château avec un espace de gravier ouvert et un puits d’où nous pouvions puiser notre eau.

“Et si vous vouliez fumer, vous deviez faire la queue devant cette porte pour simplement sortir là-bas, où il n’y avait pas de caméras, fumer une cigarette, puis revenir.”

Elle poursuit : “C’était un par un, donc il y avait souvent une file d’attente de cigarettes.”

Aucune notion de temps

Mais Arlene explique comment, du fait que les camarades de camp n’avaient aucune notion du temps – avec même les montres des présentateurs Ant et Dec couvertes par eux – s’ils choisissaient le mauvais moment pour fumer une cigarette, ils pourraient finir par devoir attendre des heures.

Lire la suite dans la télévision THRILLERS AU SOL Les plus grands briseurs de règles Strictly – aveu secret pour danser la «ligne de triche» EMMER-WAILERS Acteurs de feuilleton qui ont quitté la télévision pour la musique – y compris le succès improbable de la star de Strictly

Elle se souvient : “Ant et Dec entrent dans le camp pour annoncer qui fait un essai ou qui part à ce que vous imaginez être vers neuf heures, car c’est quand l’émission est diffusée.

«Mais ensuite, quelqu’un ira faire le procès, et vous n’avez aucune idée du temps que cela prend – parfois, cela a duré quatre ou cinq heures.

“Donc, tout le monde dans le coin des fumeurs espérait qu’ils n’étaient pas au fond de la file d’attente, parce que s’ils étaient au fond de la file d’attente et qu’un procès était appelé, vous n’allez pas fumer.”

En raison de ces longues épreuves, Arlene se souvient que ses camarades de camp ne mangeaient que très tard le soir – parfois même jusqu’aux petites heures du matin.





“Ils prennent beaucoup de temps, ils le font vraiment, et ils sont intenses et énervants”, dit-elle. «Quand quelqu’un revient de son procès, vous attendez et attendez et attendez, puis la nourriture est envoyée.

“Et vous cuisinez et mangez alors vous n’avez aucune idée de l’heure de la journée, mais il est certain que vous mangez tôt le matin.”

Articles de toilette secrets

Rex

Les camarades de camp reçoivent également tous des articles de toilette de base pour s’assurer qu’ils ne sentent pas pendant leur séjour dans la jungle ou le château.

Arlene explique : « Nous avons tous réussi à nous laver même s’il faisait froid et désagréable.

«Les producteurs vous donnent en fait une brosse à dents et du dentifrice – nous avions tous le même – et il y a un bâton déodorant, donc nous sommes pris en charge de cette façon.

« Il y a aussi un peigne en bois avec de larges dents, donc tu peux te peigner les cheveux mais tu ne peux pas les brosser, bien que Louise [Minchin] a pris une brosse à cheveux comme article de luxe, alors nous l’avons partagé après qu’elle l’ait eu.

Pendant la série I’m A Celeb d’Arlene, il y a eu une énorme tempête qui a obligé toutes les célébrités à quitter le château et à retourner dans l’isolement, le tournage étant suspendu pendant quelques jours.

Et, bien qu’Arlene révèle qu’ils étaient autorisés à manger et à boire comme d’habitude, ce n’était pas tout à fait le luxe d’un hôtel chic.

Règles d’isolement

Rex

“Nous avions à manger et à boire mais, mon Dieu, nous étions isolés”, se souvient-elle. «Nous étions tous seuls dans des endroits différents de ceux où nous avions été isolés pendant les deux premières semaines, et cela ne nous a pas fait du bien.

« Mon chalet était glacial. Je n’ai pas pu monter la température.

«Alors, j’étais là, gelé à nouveau, et la seule chose que vous pouviez regarder était Netflix. J’ai regardé Tick Tick Boom sur Netflix environ cinq fois.

« Et il faisait très froid. Et puis cela réinitialise en quelque sorte votre cerveau.

“J’avais l’impression d’avoir perdu quelque chose et il fallait que je reprenne.”

Envieux de l’Australie

Rex

Pour Arlene, la pire partie de son expérience I’m A Celebrity était l’isolement, ayant également été l’une des cinq célébrités jetées dans le Clink au début de la série.

Là-bas, Arlene, ainsi que Richard Madeley et Danny Miller, ont été forcées de dormir sur le sol glacial, ainsi que de cuisiner et de se laver après le camp principal.

Elle et Naughty Boy ont presque quitté la série après quelques jours de souffrance dans le Clink, alors Arlene admet que regarder tout le camp se lier en Australie lors de la série de cette année l’a rendue légèrement jalouse.

Elle admet: «Ce dont je me souviens le plus, c’est d’avoir été divisée en groupes et d’avoir à peine appris à se connaître pendant la première semaine.

«Donc, voir le grand groupe ensemble cette année, il y avait un peu d’envie, parce que nous n’avons jamais vraiment vécu cela et, quand nous l’avons fait, nous n’étions là que quelques jours avant de devoir tous nous isoler à nouveau parce que de la grande tempête.

Mais, malgré cela, elle recommencerait et se remémore avec émotion son passage au château.

En savoir plus sur le soleil IN-JEAN-IOUS Les gens réalisent à peine à quoi servent les petites poches sur les jeans ‘tellement dégueulasse’ Je suis un fan de célébrités confus alors que Matt Hancock finit en larmes après un débat tendu

Elle termine : « J’étais tellement, tellement fière d’affronter mes deux pires peurs ; l’un étant coincé dans un petit espace, et le second étant coincé dans ce petit cercueil en verre, avec des serpents entrant, et en fait ne criant pas, trouvant juste ce sentiment complet de calme.

“Faire face à mes plus grandes peurs m’a donné un sentiment accablant et extraordinaire avec un high émotionnel.”

.