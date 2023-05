J’étais sur I’m A Celebrity et je luttais contre une horrible blessure secrète tout le temps

JE SUIS UNE CÉLÉBRITÉ… Des célébrités sud-africaines ont été défiées dans une série d’épreuves révoltantes, effrayantes ou diaboliquement difficiles et un camarade de camp a révélé que cela lui avait laissé une blessure secrète.

L’ancien majordome royal Paul Burrell dit qu’il a caché la douleur « purulente » d’ITV parce qu’il ne pouvait pas supporter d’être retiré de la série.

Rex

Érotème

La star a admis qu’il souffrait à cause de la blessure[/caption]

Dans une conversation exclusive, Paul, 62 ans, a déclaré au Sun que les problèmes avaient commencé après un essai collectif sur l’eau appelé Plug It.

Il a déclaré : « Pendant la dernière semaine de mon séjour dans la jungle, j’ai eu la pourriture des pieds.

« Cela a commencé lors de l’essai Plug It, j’étais tellement trempé. Mon pied s’est mouillé, mes chaussettes se sont mouillées et puis ça a commencé à s’infecter.

« Cela s’est développé à partir d’une petite ampoule sur toute la longueur de mon pied et il a remonté ma jambe jusqu’à l’aine et cela me causait beaucoup de douleur.

« Vous remarquerez que vers la fin de la jungle, je suis souvent allongé sur ma couchette car non seulement j’avais faim et j’étais fatigué, mais j’avais mal. »

Paul affirme qu’il a pu garder l’infection secrète en jurant au médecin du camp de respecter le serment d’Hippocrate, selon lequel le personnel médical ne peut pas trahir les informations sur la santé.

Paul poursuivit : « C’était un secret entre moi et le médecin.

« Je voulais qu’il soit caché à l’équipe de production, alors ils m’ont retiré de la série parce que je n’étais pas prêt à partir.

« Alors j’ai juré au médecin de garder le secret parce que c’est médical et c’est privé. J’enlevais mon micro et ma batterie tous les matins quand j’entrais dans la tente médicale.

« Il m’habillait le pied tous les jours, le baignait dans de l’iode, l’habillait et me donnait un équipement propre. »

La douleur a laissé Paul en difficulté pendant ses derniers jours au camp.

Il a ajouté: «Le dernier essai que j’ai fait avec la clé et les cordes, le Crate Escape. J’essayais de mon mieux d’échouer parce que j’étais prêt à partir. Je n’aurais pas pu aller plus loin. »

Paul a quitté le camp aux côtés de Carol Vorderman lors de l’émission de jeudi soir.

Ce soir, Phil Tufnell, Jordan Banjo, Fatima Whitbread et Myleene Klass participeront à la grande finale de I’m A Celebrity…South Africa.

Seuls deux d’entre eux devront faire face à un procès alimentaire sauvage pour déterminer qui est le premier I’m A Celebrity Legend est.

Ant et Dec expliquent qu’on leur demandera d’indiquer le nombre de chaque élément qu’ils pensent pouvoir manger en cinq minutes.

La célébrité qui choisit le nombre le plus élevé doit alors essayer d’en manger autant dans le temps imparti. S’ils réussissent, ils gagnent un point. Échouez et leur adversaire marque un point.

S’ils choisissent tous les deux le même numéro, c’est une course directe.

C’est le meilleur de neuf plats, avec un menu comprenant des œufs fermentés et des queues de souris.

Branchez-vous à 21h pour la finale de 90 minutes I’m A celebrity… South Africa sur ITV1 et ITVX