J’étais sur I’m A Celebrity et j’ai utilisé un truc racé pour faire passer de la contrebande dans la jungle

L’ANCIENNE star de I’m A Celebrity, Nicola McLean, a dévoilé le truc racé qu’elle a utilisé pour faire passer de la contrebande dans la jungle.

L’homme de 41 ans est apparu dans l’émission en 2008 et bien que les patrons de la télé n’autorisent qu’un seul article de luxe par personne dans le camp, Nicola a trouvé un autre moyen sournois.

Nicola McLean a admis qu’elle se faufilerait dans la contrebande en utilisant son soutien-gorge[/caption]

L’ancien mannequin glamour utilisait son soutien-gorge pour se faufiler dans la contrebande.

Elle a expliqué: «Vous avez été autorisé à un [luxury item]. J’ai pris mon mascara waterproof mais j’ai aussi caché de l’anti-cernes et un crayon à sourcils dans mon soutien-gorge.

Nicola a ajouté avec effronterie: “Parce que soyons honnêtes, ils n’allaient pas pouvoir trouver quoi que ce soit là-dedans – je pourrais probablement prendre toute ma trousse de maquillage.”

Dans l’émission, deux personnes ne sont pas autorisées à demander la même chose, ce qui signifie qu’elles se battront pour revendiquer les articles les plus populaires.

Ils sont autorisés à gagner un objet de leur choix lors des tâches.

Les objets qui empêcheraient les stars de socialiser dans le camp sont interdits.

Nicola a poursuivi en disant au Daily Star : “Mais pour être juste, votre peau est si belle quand vous n’avez pas de produits laitiers, vous êtes dehors.

“Je n’avais pas besoin d’anti-cernes et je ne me suis plus soucié du crayon à sourcils au bout d’un moment, donc c’était vraiment une perte de temps.”

La contrebande d’articles de luxe n’était pas la seule violation des règles de Nicola, la mère de deux enfants partageant un autre secret sur elle-même et sa co-vedette Joe Swash.

Elle a poursuivi : « Je n’ai pas tendance à vivre selon des règles. Moi et Joe Swash avions l’habitude d’essayer de voler de l’eau en bouteille à l’équipage et nous l’avons fait plusieurs fois et nous nous en sommes tirés.





“Nous avons bu un peu plus d’alcool que vous n’êtes censé en consommer la nuit dernière. Moi, Joe et Simon [Webbe] est entré et a supplié le British Telegraph et ils nous ont donné un verre de plus.

Le lendemain, Nicola s’est réveillée avec un “peu de gueule de bois”, puis elle a été expulsée de la série.

Elle a dit: “J’ai été expulsée et j’ai pensé: ‘Oh seulement moi!’.”

La star a dit qu’elle avait supplié plus d’alcool avec Joe Swash[/caption]

Nicola a épousé son mari en 2009 et ils partagent deux enfants[/caption]