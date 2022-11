J’étais sur I’m A Celebrity et il y a un rappel horrible que vous êtes surveillé chaque nuit

La star d’EX-I’M A Celebrity, Jennie Bond, a révélé le fonctionnement étrange de la jungle, y compris les plus grands signes révélateurs qu’elle est constamment surveillée.

La série ITV jungle, qui diffuse sa finale 2022 dimanche, dure depuis 20 ans, période pendant laquelle près de 200 visages britanniques célèbres ont essayé l’émission.

Agence de presse Alpha Photo

Jennie Bond est apparue dans la troisième série du spectacle de la jungle[/caption] Caractéristiques de Rex

La présentatrice Jennie Bond, mieux connue pour son travail de correspondante royale, est apparue dans la troisième série en 2004, se classant deuxième derrière Kerry Katona cette année-là.

Et il semble que même si les producteurs placent stratégiquement des caméras autour du camp pour capter l’action et éviter d’être détectés, certains signes du monde extérieur continuent de s’infiltrer.

Parler à Le Soleil en ligneJennie a dit : « Tu ne vois pas [the cameras] tout le temps par tous les moyens, mais si vous avez le moindre bon sens, vous savez qu’ils sont là.

“Il y a en fait cette sorte de mur de roche où ils cachent la caméra et ils sont camouflés, et la nuit, parfois on entend [the crew] ils éructent ou pire.

« Vous pensez, oh, oui, ils sont là. Alors faites attention à vos paroles.

La finale de cette année approche à grands pas, avec Mike Tindall, Jill Scott, Owen Warner et Matt Hancock les quatre derniers concurrents.

L’élimination finale aura lieu samedi soir, les trois derniers faisant leur dernière tentative pour être couronnés roi ou reine de la jungle dimanche soir.





Actuellement, la Lionne anglaise Jill est la favorite pour remporter la victoire.

Charlene White, Scarlette Douglas, Sue Cleaver, Boy George, Babatunde Aleshe, Chris Moyles et Seann Walsh ont été éliminés jusqu’à présent, Olivia Attwood devant quitter la série après seulement une journée pour des raisons médicales.

Le gagnant reprendra la place de champion en titre de l’acteur d’Emmerdale Danny Miller, qui est apparu dans la série 2021 qui, en raison des restrictions de Covid, a eu lieu au Pays de Galles.

I’m A Celebrity est diffusé en semaine à 21 h sur ITV et est disponible en streaming sur ITVX.

Rex

Érotème