J’étais sur I’m A Celebrity et ce sont les secrets que vous ne connaissez pas, dit Jake Quickenden

Il est arrivé à la deuxième place derrière Carl Fogarty lorsqu’il est apparu dans I’m A Celebrity en 2014.

À l’époque, Jake Quickenden n’était connu que pour son bref passage sur X Factor, mais a depuis poursuivi une carrière extrêmement réussie.

La star a parlé de son passage dans la série

Maintenant, alors que onze visages célèbres s’attaquent à nouveau à la jungle, Jake, le père d’un enfant, a levé le voile sur les secrets de la série.

Du manque de produits de beauté aux règles inhabituelles, voici ce que vous voulez vraiment savoir sur la jungle…

Vous ne pouvez pas jouer à des jeux

Cette année, Jill Scott s’est façonné un ballon de football, mais Jake a révélé que pendant son passage dans l’émission, le jeu était interdit.

Il a expliqué : « J’ai vu qu’ils fabriquaient un ballon de football. J’ai fait un damier quand j’étais là-bas, il nous restait du carton d’une tâche que nous avions faite et j’ai utilisé du charbon du feu et un peu de bois brûlé.

“Nous avons commencé à jouer aux dames, mais ils nous l’ont enlevé et j’étais vidé parce que cela nous donnait quelque chose à faire.”

Personne ne lave tes vêtements

Les camarades de camp doivent vraiment revenir à l’essentiel et laver toutes leurs affaires.

Jake a décidé qu’il préférait sauter le lavage en nous disant : « Vous devez laver vos vêtements vous-même. Je n’ai pas lavé mes vêtements une seule fois. Mes chaussettes étaient tellement mouillées que je les mettais au feu tous les jours et que je les remettais. Je n’ai jamais attaché mes bottes parce que je ne pouvais pas être dérangé.

“Je pense que je n’ai pris que deux paires de boxers et je pense que je viens de nager avec eux et que je les lavais constamment. Mes vêtements sentaient tellement la fumée de toute façon, et je n’avais jamais mis de haut donc je n’avais pas vraiment besoin de le laver.

Vous ne pouvez pas utiliser vos propres produits de beauté

Les célébrités sont très limitées sur ce qu’elles peuvent avoir dans la jungle et ne sont même pas autorisées à apporter leurs propres produits de beauté.

“Vous avez du déodorant et du savon, mais il n’y a pas d’odeur”, a déclaré Jake.

«Vous obtenez comme des tubes blancs de certaines choses. Le dentifrice est sans saveur et il y a du déodorant et de la lotion solaire. Ils vous donnent également une lotion solaire non parfumée. Si tu veux."





Tu n’as aucune idée de l’heure qu’il est

Les célébrités n’auront aucune idée de l’heure à laquelle elles se réveillent et se couchent dans le camp.

Jake nous a dit : « C’est l’une des pires choses – on ne sait jamais quelle heure il est.

« Vous savez en quelque sorte à quelle heure arrive votre dîner. Donc, quand la nourriture arrive, vous savez, c’est un certain moment, alors vous essayez en quelque sorte de travailler à partir de cela.

“Mais je me réveillais parfois, pensant qu’il était tard, genre sept heures et il devait être quatre heures quand je l’ai regardé en arrière.”

Jake est arrivé deuxième derrière Carl Fogarty lors de son passage dans la série