J’étais sur I’m a Celebrity – des secrets de la jungle que vous n’avez jamais connus, y compris le «pire travail» qui fera de vous un méchant de camp facile

Jusqu’à présent, la liste de I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here! ont fait face à des bestioles effrayantes, à des hauteurs terrifiantes et à des défis aquatiques éprouvants pour les nerfs.

Mais selon l’ancienne camarade de camp Louise Minchin, le casting de la jungle australienne l’a «plus facile» qu’elle et ses collègues stars l’ont fait l’année dernière au château de Gwrych au Pays de Galles.

Rex

Rex

L’ancien hôte de BBC Breakfast, 54 ans, a été élu après 17 jours après avoir fait une promenade en planche à 250 mètres au-dessus d’un lac, avoir été aspergé de cafards et de vers de farine et avoir survécu à la tempête Arwen.

Louise a déclaré au Sun : “Je pense que ce sera plus facile pour eux que pour nous, même si nous n’avions pas de bestioles ou de serpents effrayants dans le camp.”

D’autres défis attendent les stars de I’m A Celebrity de cette année et beaucoup prédisent que Matt Hancock fera face aux pires essais de Bushtucker après 9,1 millions de personnes à l’écoute pour voir son arrivée hier soir.

Maintenant, Louise donne son avis sur l’émission de cette année et révèle des secrets cachés que de nombreux téléspectateurs ignorent peut-être.

LIRE LA SUITE JE SUIS UNE CÉLÉBRITÉ ‘C’EST MOLLE’ Les Royals se préparent à des révélations plus désagréables de Mike Tindall sur I’m A Celeb BOULES VERS LE HAUT Boy George révèle un régime d’épilation “douloureux” “pire que l’accouchement”

Une corvée que les camarades de camp DEVRAIENT éviter

Étant privés du confort de la maison et sans rien d’autre pour se divertir que les uns les autres, les choses peuvent facilement devenir tendues dans le camp.

Il y avait des « grognements » à propos de qui assumerait certaines tâches pendant la saison de Louise et elle pense qu’il y a une tâche qui est garantie de rendre une célébrité très impopulaire.

Rex

Elle a déclaré: «La plupart des conflits dans le camp concernent la cuisine et je prévois que cela se produira déjà dans I’m A Celebrity cette année.

“Vous ne voulez pas cuisiner parce que tout le monde a une opinion sur la façon dont cela devrait être fait, mon seul conseil est de rester à l’écart et de couper à la place.





“Nous n’étions pas doués pour cuisiner le riz et les haricots pour commencer, le riz était comme de la bouillie et les haricots devaient être trempés pendant la nuit et cuits pendant deux heures pour les rendre comestibles.”

Louise a à peine mangé pendant les cinq premiers jours parce que la nourriture était “si insipide” et elle n’a cédé qu’après que ses camarades de camp ont commencé à s’inquiéter.

Elle a répliqué aux affirmations selon lesquelles les stars reçoivent de la “nourriture supplémentaire” ou des boissons électrolytiques et a insisté sur le fait qu’il n’y avait “absolument aucun luxe” à part l’eau chaude, qu’elles devaient faire bouillir elles-mêmes.

Pays de Galles, je suis une célébrité était plus difficile

Au fil des jours, certaines des stars de I’m A Celebrity de cette année ont du mal dans le camp australien – mais Louise dit que certaines parties de leur saison “seront plus faciles” pour elles qu’elle.

Elle a déclaré: «La façon dont le camp est aménagé, ils peuvent tous s’allonger avec leurs lits autour du feu, ce qui le rend plus confortable et plus chaud, nous ne pouvions pas faire cela mais cela aurait été bien.

“Les voir se plaindre d’avoir froid m’a fait rire, je me disais ‘Tu ne sais même pas ce qu’est le froid ! Essayez d’être au Pays de Galles et nous avons dû affronter Storm Arwen.

Rex

“De plus, laver à l’eau froide dans la jungle australienne est complètement différent de l’eau froide au Pays de Galles, nous n’avons réussi à faire fonctionner l’eau chaude que lors de mon dernier jour.”

Une chose que Louise était soulagée d’éviter était les bestioles et les serpents effrayants, mais même au Pays de Galles, certains ont quand même réussi à se frayer un chemin dans le camp.

Elle se souvient: «Après avoir été aspergé de cafards et avoir des vers de farine dans les oreilles, vous êtes contrôlé et les insectes sont supprimés, mais même alors, un certain nombre d’entre nous ont trouvé des insectes sur nous au camp.

« J’avais d’énormes cafards dans les cheveux et je ne m’en suis même pas rendu compte. C’était ridicule parce qu’ils étaient énormes et que je n’avais même pas beaucoup de cheveux.

Recherches de contrebande

Rex

Le casting de 2021 a tenté de faire entrer un certain nombre d’articles – la star de Coronation Street, Simon Gregson, a réussi à faire passer du sel et du poivre en contrebande, mais d’autres articles, notamment une lime à ongles, de la vaseline et du faux bronzage, ont été confisqués.

“Ils vérifient tout, y compris vos chaussures, il faut être vraiment inventif pour se faufiler quelque chose et je ne sais pas comment ils ont fait”, a ajouté Louise.

Elle a également expliqué qu’ils n’étaient autorisés à apporter que leurs propres sous-vêtements et médicaments et que tout le reste était fourni par l’équipe de production.

Elle a déclaré: “J’avais mes bagues et un bandeau et ils ont donné à tout le monde le même déodorant, dentifrice et hydratant – mais ce n’était pas un bon anti-âge, c’était une lotion pour le corps.”

Avertissements des producteurs avant le spectacle

Louise a été approchée par l’équipe I’m A Celebrity “de nombreuses fois” avant son apparition l’année dernière et même si elle insiste sur le fait qu’elle n’a “aucun regret”, il y a des choses qu’elle aurait aimé faire différemment.

Elle a déclaré: «Ils vous mettent en garde contre la caféine et c’était la principale préparation pour moi parce que j’aime le café et le thé et que j’en prends normalement jusqu’à cinq tasses par jour.

“J’ai essayé de m’en débarrasser 10 jours avant mais ce n’était pas assez, c’est vraiment difficile parce que ça vous rend nerveux et vous avez des maux de tête.”

Les producteurs ont expliqué qu’ils consommeraient moins de calories – environ 700 calories par jour, selon Louise – et elle met en garde les futures candidates contre l’insuffisance pondérale car elle a perdu près de 9 livres en trois semaines.

“Pas une minute d’intimité”

Louise a lutté avec le “manque total d’intimité” dans l’émission et dit qu’il n’y a “pas une minute de la journée ou de la nuit qui n’a pas été filmée”.

Elle se souvient : « Je me souviens m’être réveillée le matin et alors que je me retournais dans mon lit, j’ai entendu ce son « zoom, zoom » alors qu’une caméra se concentrait sur moi.

“C’était difficile de ne pas avoir un moment de calme sans les caméras, même si vous couvriez votre microphone et chuchotiez qu’ils pouvaient toujours vous entendre.”

Louise dit que leurs micros n’étaient même pas éteints pendant qu’ils étaient escortés à Bushtucker Trials par l’équipe de production.

‘Rapidé par tanoy’

Rex

Pour la majorité de l’émission, les stars de I’m A Celebrity n’ont aucun contact avec le monde extérieur et, selon Louise, n’ont entendu parler de l’équipe que lorsqu’elles faisaient quelque chose de mal.

Elle a rappelé: “Vous êtes autorisé à retirer vos microphones lorsque vous vous couchez, mais dès que vous vous réveillez, on vous rappelle sur le tannoy, ‘Campmates s’il vous plaît, mettez vos micros! Louise mets ton micro’.

« L’équipe ne répond jamais à vos questions et ne vous parle pas. Même quand Ant et Dec entrent dans le camp, ils ne discutent pas, ils sont là pendant 20 secondes.

Téléréalité “interdiction à vie”

Louise est fière d’avoir continué I’m A Celebrity et dit qu’elle aurait envisagé Strictly Come Dancing à l’époque, s’il n’y avait pas eu une “interdiction à vie” de ses enfants, qui a maintenant été levée.

Elle a déclaré: «En tant que mère de deux filles adolescentes, la capacité d’être extrêmement embarrassante est énorme, mais je ne pense pas que j’étais trop mauvaise.

“Ils ont en quelque sorte renié et se sont dit:” Ça va “parce qu’ils ont tous les deux quitté l’école et seraient un peu moins mortifiés, je ne sais pas pourquoi les interdictions à vie ont été levées, ils savent que je suis un danseur terrible.”

En savoir plus sur le soleil EMBARQUÉ J’ai été obligé de coller du carton partout dans ma maison pour me réchauffer COMPORTEMENT ALIMENTAIRE Un homme révèle son « hack de station-service » qui facilite le remplissage

Le passage de Louise sur I’m A Celebrity lui a donné envie de plus de défis et elle dit qu’elle “ferait certainement une autre émission de téléréalité” parce qu’elle adore les regarder.

Elle a déclaré: “Hunted me remplit de peur, mais j’adorerais le faire et peut-être que Celebrity SAS: Who Dares Wins, mais cela semble difficile, au-delà de difficile.”