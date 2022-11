J’étais sur I’m A Celeb – les gens se faufilent dans le camp à 5h du matin et il y a une “voix” secrète qui n’est pas entendue à la télévision

Une ancienne star de I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here a révélé comment les célébrités sont dirigées dans l’émission par une “voix” que les fans n’entendent pas.

Gillian McKeith – qui est apparue dans l’émission ITV en 2010 – a expliqué comment les producteurs se faufileraient dans le camp sans être vus.

Gillian, 63 ans, a raconté en exclusivité au Sun qu’elle n’avait “jamais vu” le personnel du camp car ils se faufilaient “tous les matins à 5 heures du matin”.

Le personnel vérifiait la technologie, y compris le pack de micros de chaque célébrité, et annonçait qui se rendait au Bush Telegraph.

La star de la télévision a expliqué: «Il y a des personnes qui contrôlent le son et qui changent vos piles, tous les matins vers 5 heures du matin.

“Une personne vient changer les piles du pack de micros, c’est sur le côté de votre lit donc ils entrent, les changent et partent.”

Elle a ajouté à propos de la “voix” secrète entendue au camp – mais absente du montage télévisé : “Je n’ai jamais vu les producteurs au camp.

“Lorsque les producteurs ont besoin de vous pour faire quelque chose, une voix se fait entendre dans le camp, via un haut-parleur, et ils diront quelque chose comme : ‘Gillian, s’il vous plaît, allez au télégraphe de brousse ?’

“Si vous n’allez pas assez vite, ils vous disent de vous dépêcher.”

Cela vient après que Gillian ait expliqué comment elle pensait que l’un des camarades de camp avait «manipulé» le camp de la jungle.





La star de la télévision, qui soutient Mike Tindall pour le succès cette année, a produit certains des moments les plus mémorables de I’m A Celeb tout en repoussant les essais en 2010.

La star de You Are What You Eat s’est évanouie deux fois dans l’émission en 2010, mais a été interpellée pour son “théâtre” après que les téléspectateurs l’aient aperçue en train de baisser son haut alors qu’elle était supposée inconsciente.

Mais en parlant au Sun, Gillian nous a dit qu’elle pensait que le politicien Matt Hancock “manipulait” les autres stars.

Elle a déclaré: «Vous avez l’impression qu’il manque de conscience de soi, mais quand il s’agit de politiciens, ils sont si intelligents.

«Ils sont très doués pour intégrer les gens dans leur toile et se faire paraître extrêmement aimables, gentils et attentionnés.

“Il démontre toutes ces qualités dans la série, alors bien sûr, il pourrait nous manipuler parce que les politiciens ne sont-ils pas comme ça?”

Sans se retenir, Gillian a ajouté: «C’est totalement le spectacle de Matt Hancock, à 100%.

«Je ne suis pas d’accord avec le fait que des députés en exercice quittent leur travail pour aller faire un autre travail et abandonnent leur circonscription pour laquelle ils sont payés pour faire du travail. Cela n’a aucun sens pour moi.

« C’est complètement faux, je ne comprends pas pourquoi il ne voit pas ça. Il faut être complètement sourd pour ne pas comprendre cela, surtout à la lumière d’où nous venons.

Mais dans un moment de réflexion, elle a déclaré: “Cela dit, Matt Hancock se présente également très bien, il est tellement aimable, il est comme le gars que vous voudriez connaître.

« Il est très doué pour faire ça. Je pense que s’il n’est pas sorti le premier, il a une chance de gagner.

“Ce sera extrême – il sera soit le premier à sortir, soit en lice pour gagner.”