J’étais sur I’m A Celeb et je détestais à quel point c’était intrusif – ça m’a traumatisée, dit Catalina Guirado

La bombe I’M A Celebrity Catalina Guirado a critiqué l’émission de téléréalité ITV pour être trop intrusive et la laissant traumatisée.

Le mannequin, 48 ans, a joué dans la deuxième série en 2003, qui a été remportée par l’ancien joueur de cricket Phil Tufnell.

En repensant à son séjour dans la jungle, où elle a terminé septième, Catalina a été cinglante à propos des caméramans du spectacle.

Elle a confié au Star : « Ils étaient si méchants. Ils avaient fait un petit trou et il y avait une caméra collée dessus. Ils ont légèrement décompressé le sac et je me suis réveillé avec une caméra dans mon visage.

« Je me suis réveillé la nuit et ils nous filmaient en train de dormir. C’était très intrusif, c’était horrible. Je pense que je les ai peut-être bombardés F et ils m’ont laissé tranquille. Ensuite, c’était comme, est-ce arrivé? Était-ce un cauchemar ?

La beauté a également accusé les producteurs d’avoir monté des images d’elle d’une certaine manière pour les adapter à leur propre récit.

Catalina insiste sur le fait qu’elle était une joueuse d’équipe volontaire, mais qu’elle a continuellement été amenée à ressembler à une prima donna.

Elle a poursuivi: “Je pense que c’était très injuste de faire cela et je me suis sentie vraiment très traumatisée mentalement par cela. Ce n’était pas bon pour ma santé mentale.

Au cours de son passage dans le programme, elle a participé à un défi, Croc Pit, et a réussi à obtenir les 10 étoiles pour le camp.

Elle était le troisième visage célèbre à partir, peu de temps après la légende d'EastEnders Danniella Westbrook et la présentatrice météo d'ITV Siân Lloyd.





Catalina était l’acolyte de Chris Evans, Gorgeous Girl, dans l’émission Channel 4 entre 1996 et 1997.

Elle est apparue dans le segment Ugly Blokes.

Avant sa carrière à la télévision, la star a été repérée pour Vogue à l’adolescence et a continué à apparaître dans divers magazines, dont Elle, Cosmopolitan et FHM.

