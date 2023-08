J’étais sur Hollyoaks mais j’ai quitté la célébrité pour retourner à l’université et maintenant j’ai une carrière totalement différente

L’ANCIENNE actrice de Hollyoaks, Scarlett Bowman, vit maintenant une vie très différente 11 ans après avoir quitté la célébrité.

L’ancienne star du feuilleton, 37 ans, a troqué le drame pour l’art, quelque chose qui l’a passionnée toute sa vie.

Photos de chaux

Scarlett Bowman a joué Maddie Morrison dans Hollyoaks[/caption] Getty

Scarlett est maintenant une artiste recherchée[/caption]

Scarlett a joué l’intimidateur manipulateur Maddie Morrison à Hollyoaks pendant trois ans avant d’être tuée dans un accident de minibus en 2012.

À l’école, Scarlett a obtenu un diplôme en beaux-arts, textiles, La photographie et Histoire d’art à l’école.

Elle a ensuite étudié les classiques à l’Université de Newcastle avant de faire une fondation en art et design à City & Guilds.

Plus récemment, Scarlett a obtenu une maîtrise à Chelsea Collège des Arts.

La maman de deux enfants est une artiste contemporaine spécialisée dans l’utilisation des tissus.

Dans une interview avec la conservatrice de King et McGaw, Becca Pelly-Fry, elle a déclaré à propos de son processus créatif : « Je prends une éternité pour faire ces collages dans mon esprit et physiquement sur la table. »

Et Scarlett a expliqué à Floorr Magazine pourquoi elle fait le type d’art qu’elle fait.

« Incorporer une large gamme de matériaux a toujours fait partie de mon processus », a-t-elle déclaré. « Je peux retracer cela jusqu’au tout début, je n’avais pas beaucoup d’argent pour acheter des matériaux coûteux liés à l’art et j’ai donc travaillé avec des choses que j’ai trouvées partout – de littéralement autour de la maison aux bennes, aux matériaux de construction jetés dans les rues, etc.

« Quand j’étais enfant, j’avais l’habitude de coller de vieux morceaux de magazines et je suis revenu à ce passe-temps quand j’ai quitté l’université, juste pendant mon temps libre. Cette approche basée sur le «collage» s’est développée pour coller des objets trouvés et des matériaux bon marché achetés dans des quincailleries et des fourrières locales et, par conséquent, cela s’est naturellement développé en une esthétique nettement utilitaire.

Scarlett a épousé son mari Rob Colicci lors d’une somptueuse cérémonie à Portofino, en Italie, en 2016.

Après avoir dit «oui», leurs amis et leur famille se sont réunis pour regarder les jeunes mariés alors qu’ils filaient dans un jaune pâle Décret 500 Jolly ornés de fleurs pour commencer leur nouvelle vie de mari et femme.

Le couple a un fils, Rafael, et une fille, Juno Rose, ensemble.

Instagram

Scarlett avec son mari Rob[/caption] Instagram

Scarlett aime travailler avec les tissus et la couleur[/caption]