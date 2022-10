J’étais sur Gladiators – il y a un signe que les jeux étaient FIXES et nous étions tellement saouls avant le tournage que je voyais double

GLADIATORS était censé être le test ultime d’endurance et de force, c’est pourquoi la BBC ramène l’émission aux heures de grande écoute des années 90 l’année prochaine.

Mais les millions de fans qui se sont connectés chaque samedi soir ne savaient pas que certains des défis à haute adrénaline étaient résolus.

Cobra, alias le carrossier Michael Willson, a révélé que la courroie mobile sur le parcours du tapis roulant en montée a été ralentie et accélérée afin que les concurrents que les producteurs voulaient gagner atteignent le sommet en premier.

L’homme fort, qui était l’un des quatre seuls gladiateurs à apparaître dans toutes les séries ITV de la version originale, lève également le voile sur les scandales en coulisses – y compris les bagarres, les orgies, les performances ivres et la prise de drogue.

Dans un épisode, Michael pensait qu’il poursuivait deux prétendants parce qu’il était tellement ivre.

Mais ce sont des années à essayer de maintenir un physique parfait et des cascades à indice d’octane élevé qui l’ont presque paralysé.

Il a combattu de nombreux problèmes de santé et il était sous oxygène après une pneumonie presque mortelle.

Michael, 58 ans, raconte au Sun : « Si vous regardez certaines des anciennes émissions, sur le tapis roulant, vous voyez la tête d’un petit homme.

« Il y a un type assis là. Il peut le ralentir, car c’est toujours dramatique quand c’est serré à la fin.

“Si quelqu’un a du mal, il est facile de desserrer le frein, donc ça accélère soudainement et le gars qu’il aime va monter là-haut.





«Ils mettaient quelqu’un comme Warrior, qui n’était pas rapide, sur le mur.

“Ensuite, ils savent que les concurrents qu’ils aiment vont s’en tirer et obtenir des points.”

Michael avait 14 ans et demi de muscles purs lorsqu’il a été embauché pour Gladiators, qui a duré de 1992 à 2000 sur ITV.

Un succès auprès du public, l’ancien kickboxeur de six pieds a été régulièrement acclamé aux chevrons lorsqu’il est entré dans l’arène – mais ses sourires à l’écran masquaient des problèmes.

Il a été entraîné dans une forte consommation d’alcool par son ami Jefferson King – alias Shadow – qui buvait six pintes de Guinness avant le tournage.

Michael a essayé d’égaler sa consommation d’alcool – et il avoue: «Il y avait environ trois émissions pendant lesquelles j’étais ivre.

“Parfois, je buvais six pintes de Guinness, et deux heures plus tard, je me retrouvais devant les caméras.

“Il y a un spectacle quand je suis sur le jeu appelé swingshot, qui est comme un bungee, et vous pouvez m’entendre dire, ‘Ada ada wee’.

«Je me souviens avoir regardé le mur, courir après le gars qui avait dix secondes d’avance. J’en vois deux. Je pense, ‘Lequel dois-je attraper?’

“Ironiquement, je l’ai attrapé.”

Rapports de bagarres, de drogues et d’orgies

Le poids de Michael a commencé à gonfler en raison de sa consommation d’alcool, ce qui a incité le producteur de l’émission et futur juge de Pop Idol Nigel Lythgoe à lui adresser un avertissement.

Michael se souvient : « Chaque année, nous avions peur qu’on nous redemande. Nigel a dit : ‘Tu bois trop et tu es en surpoids. Vous devez résoudre ce problème.

Pendant ce temps, la luxure faisait rage au milieu de l’atmosphère intense du spectacle, les gladiateurs déchirés et les membres de l’équipage se retrouvant régulièrement au Holiday Inn près de la National Indoor Arena de Birmingham où le spectacle a été filmé.

Michael raconte : « Il y avait des orgies à l’hôtel. J’étais foutu – personne ne m’a invité.

Enfermé avec toute cette testostérone qui coulait, il était inévitable que les esprits s’emballent.

Le concurrent Mark Mottram, qui est devenu plus tard le cascadeur 007 de Pierce Brosnan, s’est mis du mauvais côté des gladiateurs lorsqu’il a installé une pancarte sur l’une de leurs chambres.

Michael dit : « Neuf d’entre nous, les gladiateurs, y sommes allés un samedi après-midi. Il ouvrit la porte avec une serviette enroulée autour de lui.

«Nous nous sommes tous précipités à l’intérieur, l’avons ligoté et l’avons emmené dans le hall. On l’a jeté là sans rien. Nous ne faisions que plaisanter.

Pire encore, un autre candidat a dû être écarté pour un acte de violence présumé.

Cobra ajoute: “Il y avait un peu d’aggravation à l’hôtel, alors dans l’émission, il a donné un coup de pied à quelqu’un et l’a attrapé. Ils l’ont limogé. Il avait trop de colère.

Les producteurs ont également dû laisser partir Jefferson King à cause de sa consommation de drogue.

Michael se souvient : « Je l’avais vu consommer des morceaux de cocaïne, mais il gardait le secret. Vous feriez l’affaire, n’est-ce pas ? »

Il a prêté de l’argent à Jefferson mais a finalement dû arrêter de l’aider parce qu’il craignait que son copain ne le dépense pour plus de médicaments.

Michael ajoute: “Il a kidnappé quelqu’un – avec d’autres – pour mille livres. À quel point est-ce mauvais ? Au fond, c’est un gars très gentil qui vient de s’égarer.

Il y a eu des fêtes folles où Michael affirme avoir vu la mondaine Tara Palmer-Tomkinson, décédée en 2017, embrasser les pieds du footballeur français David Ginola sous une table.

Et quand Michael a allumé les lumières de Noël à Manchester, la regrettée comédienne et actrice Caroline Aherne s’est glissée sous son T-shirt pour blottir sa large poitrine.

Les stars ont bu 6 pintes avant le tournage de l’émission

Tous ses contacts avec des célébrités n’étaient pas aussi amusants.

Michael n’est pas fan du présentateur de This Morning, Phillip Schofield, qui, selon lui, l’a sournoisement fouillé lorsqu’ils se sont rencontrés sur le plateau du jeu télévisé ITV Talking Telephone Numbers.

Il dit: «Je suis sorti et j’ai reçu des applaudissements massifs et ravis – c’était absolument génial. Phil m’a dit : ‘Je n’ai pas à porter ça.’ Il parlait de mon costume.

Je l’ai regardé et j’ai dit : ‘Tu ne pouvais pas.’

Après la fin de Gladiators en 2000, Michael a commencé à boire encore plus. Son poids a atteint 17 pierres et demi et il s’est séparé de sa femme Pat.

Il se souvient : « J’ai passé six mois à ne rien faire. Je buvais trop, j’ai pris du poids et je suis tombé très malade.

“Je me suis mariée trop jeune, vraiment. Je n’étais jamais à la maison. Nous avons juste grandi chacun de notre côté.

“Nous sommes toujours mariés, mais nous nous voyons généralement pour les anniversaires, le nouvel an et Noël.” Même s’ils n’ont jamais divorcé, la femme de Michael a obtenu la maison et il vit maintenant dans un bungalow dans le Kent sur la côte sud.

“J’étais sous oxygène”

Depuis plus d’une décennie, l’homme fort est aux prises avec des problèmes de santé qui l’ont conduit au bord de la mort il y a trois ans.

Il dit : « Mon corps a du mal à gérer le fer. J’ai attrapé une pneumonie – j’ai failli donner un coup de pied dans le seau.

“Quand j’étais à l’hôpital, je pensais que je ne pourrais pas m’en sortir.

«Cette semaine-là, j’étais sous oxygène. On m’a fait passer un tube dans le dos. Cela a duré un mois. »

Il s’en est sorti, mais il a toujours des problèmes de hanche qui l’ont obligé à prendre beaucoup d’analgésiques dans le passé. Michael a également rompu son biceps et une épaule.

Avec tous ces problèmes, il n’y a aucune chance que Michael revienne sur le ring – mais il espère que la BBC lui demandera des conseils sur la façon de transformer à nouveau le concours de justaucorps en une formule gagnante.

Michael conclut : « Je pense que c’est une grosse erreur si la BBC ne demande pas notre avis parce que nous étions là depuis le début et savons quoi faire.

«Surtout si les jeux vont être similaires – ils doivent rester fidèles au format gagnant.

« Mais nous n’avons pas vraiment entendu parler d’eux.

«Ils doivent faire des gladiateurs des héros, mais les concurrents deviendront également des noms familiers à mesure que le public les soutiendra comme ils le faisaient à l’époque.

“Je veux que la BBC en fasse un grand succès.”