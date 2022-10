J’étais sur GBBO série 8 et voici comment ils ont gardé nos identités secrètes pendant le tournage

La grande star britannique de Bake Off, Steven Carter-Bailey, a révélé les mesures extrêmes prises pour garder son identité secrète pendant le tournage.

L’homme de 39 ans est devenu célèbre lors de la huitième série de l’émission en 2017.

Bbc

Steven Carter-Bailey a expliqué comment il avait gardé secret son rôle dans la série pendant le tournage[/caption]

AP : Association de la presse

Steven photographié avec le reste des boulangers 2017 Tom Hetherington, Julia Chernogorova, Liam Charlies, Kate Lyon, Sophie Faldo, Stacey Hart, Peter Abatan, Flo Atkins, Jame Hillery, Yan Tsou et Chris Geiger[/caption]

Le spécialiste du marketing, de Watford, s’est rendu jusqu’à la finale il y a cinq ans, mais a raté de peu la première place après que Sophie Faldo ait été couronnée vainqueur.

Steven a été parmi le premier groupe de boulangers à apparaître dans l’émission lorsque la société de production Love Productions a décidé de déplacer le programme sur Channel 4.

Le changement de la BBC signifiait que GBBO avait une attention incroyable de la part de la presse – et ils devaient prendre des précautions supplémentaires pour s’assurer que personne ne mette la main sur l’identité des candidats.

S’adressant exclusivement à The Sun sur leurs façons de se tenir inconnus du public, Steven nous a dit: «Nous avons chacun été affecté à un agent de protection de la presse, puis il y avait une sécurité sur place 24h / 24 et 7j / 7.

En savoir plus sur GBBO BÉBÉ DOULEUR J’ai dû perdre le 14e pour avoir un bébé, maintenant j’ai pris une décision déchirante, dit Laura pourboire de tente J’étais sur GBBO 2021 et voici pourquoi je n’aurais pas postulé cette année

«Ce que nous n’avons pas vu, c’est la sécurité du périmètre, donc c’est eux qui ont empêché les photographes d’entrer.

“Pendant que nous cuisinions dans la tente, lorsque nous avions fini et que nous étions partis, nous avons dû nous arrêter dans l’entrée et enlever nos tabliers et donner nos tabliers à un membre désigné de l’équipage.

“Donc, si quelqu’un a été photographié, c’était un membre de l’équipage. Et nous avions alors l’air de faire partie de l’équipage. C’était juste des trucs comme ça. Et ils étaient comme, si vous avez des lunettes noires, s’il vous plaît, portez-les.

Mais Steven et le reste des boulangers, y compris Liam Charles, Kate Lyon et Stacey Hart, ne se sont pas arrêtés là dans leurs efforts pour garder leur passage dans la série secret.





Le tournage de The Great British Bake Off a eu lieu sur le terrain de Welford Park entre 2014 et 2019, et est retourné dans la maison de campagne et le domaine du Berkshire cette année.

Pendant son passage dans l’émission à succès, Steven a révélé qu’ils tournaient généralement tous les week-ends, il se rendait donc sur le terrain depuis son domicile à Watford après avoir travaillé à domicile un vendredi.

Les boulangers et l’équipe de production dînaient ensuite et essayaient de se coucher le plus tôt possible pour les appels de réveil à 4 heures du matin.

Ils ont séjourné dans divers hôtels et ont été placés dans des hôtels différents pour les juges et les présentateurs, mais parce qu’il s’agissait d’hôtels entièrement fonctionnels.

Cela signifiait qu’ils prenaient tous de faux noms pour s’assurer que le public qui y séjournait n’avait aucune idée de qui ils étaient.

“Nous nous sommes enregistrés sous des pseudonymes”, nous a dit Steven.

“Alors j’étais c’est généralement le nom de jeune fille de ma mère, donc j’étais Steven Polhill.

“J’étais Steven Polhill pendant 12 semaines.”

Au cours des cinq dernières années, Steven a réalisé des choses très excitantes.

Il est retourné à la tente en 2019 et a remporté le Great New Year Bake Off.

En savoir plus sur le soleil AUGMENTATION DE LA FACTURE Martin Lewis montre comment n’importe qui sur Universal Credit peut réduire la facture essentielle de 230 £ PLUS CHAUD POUR L’HIVER LadBaby partage un hack de 23 £ pour rester au chaud pendant la crise de l’énergie

La star est également animatrice du podcast Feed My.

Steven a également rejoint la Pro Cook Cookery School en tant que professeur de pâtisserie et enseigne quatre classes de spécialistes.