J’étais sur GBBO et voici pourquoi j’ai caché une blessure aux patrons de l’émission, révèle la star de la série 8 Steven Carter-Bailey

La GRANDE star britannique de Bake Off, Steven Carter-Bailey, a révélé la raison pour laquelle il a CACHÉ une blessure sanglante aux patrons de l’émission.

Le joueur de 39 ans est devenu célèbre dans l’émission Channel 4 en 2017 et s’est rendu jusqu’à la finale.

Steven Carter-Bailey, star de la série 8 de Great British Bake Off, a parlé d’une blessure qu’il a cachée pendant l’émission[/caption]

Steven photographié avec Candice Brown, Kate Henry et Tamal Ray dans le Great New Year’s Bake Off[/caption]

Dans une conversation exclusive avec The Sun, le spécialiste du marketing, de Watford, a parlé de tout ce que les fans ne voient pas au programme.

Comme nous le savons déjà, les boulangers disposent d’un certain temps pour accomplir chaque tâche – mais ils doivent tous l’utiliser très judicieusement car les caméras tournent toujours.

Steven a déclaré au Sun: «C’est comme un navire bien géré. Il ne peut y avoir aucune erreur car vous ne pouvez pas arrêter de filmer.

Alors quand il s’est accidentellement coupé le doigt, il a décidé de garder le secret et de continuer comme d’habitude.

Se souvenant de la fois où cela s’était passé dans la célèbre tente, Steven a ajouté: “Je veux dire, si quelque chose arrive, si vous vous coupez la main, vous vous contentez de la bouffer et de continuer.

“En fait, je l’ai fait pendant la semaine des biscuits, c’était pour le spectacle final. Je construisais mon coffre avec des biscuits.

« Je ne sais pas pourquoi j’utilisais un couteau parce que ce n’était pas nécessaire, mais je me suis coupé le petit doigt.

“Les couteaux étaient neufs chaque saison, ils ressemblaient donc à des lames de rasoir.





“Je ne regardais pas vraiment et je pense que c’était mon histoire que le producteur m’a regardé et m’a dit ‘Steven, ta main !’ et je suis allé ‘Quoi? Oh mon Dieu!’

“Alors je l’ai passé sous le robinet, je l’ai enveloppé dans la rangée de la cuisine et je l’ai fourré dans ma poche.

“J’ai terminé la cuisson d’une seule main.”

Cependant, il y a eu une exception lorsqu’un des boulangers s’est vu accorder du temps supplémentaire.

Steven a avoué: “Je pense que le tournage s’est arrêté une fois lorsque le bocal en verre de Rahul a explosé lors de la finale.

«Alors quelque chose a explosé et ils ont juste dû lui donner quelques minutes de temps supplémentaire pour des raisons de santé et de sécurité. Mais c’est la seule fois où le tournage s’est arrêté.

La star de télé-réalité a également expliqué comment il avait réussi à garder son identité secrète pendant le tournage.

Steven et les boulangers ont dû prendre beaucoup de précautions supplémentaires pour s’assurer qu’ils ne laissaient rien glisser.

“On nous a chacun assigné un agent de protection de la presse, puis il y avait la sécurité sur place 24h/24 et 7j/7 en gros”, nous a-t-il dit.

“Ce que nous n’avons pas vu, c’est la sécurité du périmètre, donc ce sont eux qui ont empêché les photographes d’entrer.

“Pendant que nous cuisinions dans la tente, lorsque nous avions fini et que nous étions partis, nous avons dû nous arrêter dans l’entrée et enlever nos tabliers et donner nos tabliers à un membre désigné de l’équipage.

“Donc, si quelqu’un a été photographié, c’était un membre de l’équipage. Et nous avions alors l’air de faire partie de l’équipage. C’était juste des trucs comme ça. Et ils étaient comme, si vous avez des lunettes noires, s’il vous plaît, portez-les.