J’étais sur GBBO et voici ce qui se passe réellement si vous manquez de temps après le défi de la cuisson

Une ancienne star de Bake Off a révélé la “machine bien huilée” dans les coulisses qui aide les boulangers à réussir dans l’émission de Channel 4.

Selasi Gbormittah, 36 ans, est devenu célèbre lors de la septième série du programme en 2016, lorsqu’il est apparu sur la BBC.

Canal 4

Il a raconté à quel point l’équipage ressemblait à une «machine bien huilée» lorsqu’il aidait à faire des pâtisseries[/caption]

Pendant son passage dans l’émission, le boulanger d’origine ghanéenne a laissé les fans s’évanouir avec son approche décontractée de la cuisine.

Maintenant, avec Bake Off diffusé sur le diffuseur Channel 4, Selasi s’est ouvert en exclusivité au Sun sur les secrets à l’intérieur de la tente emblématique de Bake Off.

Le demi-finaliste – qui a été expulsé avant d’atteindre la grande finale de Bake Off – a parlé des contraintes de temps de certaines pâtisseries – et de l’aide de l’équipe.

Il nous a dit : « Alors tout le monde a le même temps. Le truc, c’est que personne ne peut vraiment s’en plaindre car pour la signature et le clou du spectacle, vous planifiez chez vous, vous étudiez vos recettes des semaines à l’avance.

EN SAVOIR PLUS SUR LA MARQUE Tout sur Jo Brand – comédien et présentateur de Bake Off: Extra Slice PRUE DUNNIT Prue Leith de Bake Off révèle qu’elle a failli TUER 30 personnes avec une erreur désastreuse

“Je veux dire, je parle comme si j’avais fait ça, mais je n’ai jamais vraiment pratiqué beaucoup, mais si vous vous entraînez à la maison, la plupart du temps, vous sauriez que vous pouvez terminer quelque chose en deux heures, mais pratiquer à la maison et en fait le prendre dans la tente sont complètement différents.

« Dans la tente, il se passait toujours quelque chose. Cela peut être la température, vous oubliez d’allumer votre four ou quelque chose ne se passe pas comme vous l’avez pratiqué à la maison.

“Donc, il y a différents éléments dans tout cela lorsque vous cuisinez dans les tentes, mais vous avez deux heures pour le terminer.”

Pourtant, donnant un aperçu des trucs et astuces du commerce Bake Off, il a poursuivi: «Il y a toujours des gens qui courent et que vous ne voyez pas. Il y a tellement de gens derrière les caméras qui font ce travail, c’est une machine vraiment bien huilée où tout le monde est, vous savez, nous aidant et emportant toutes nos affaires vides.





« Ils s’assurent que c’est prêt – pour que vous ne voyiez rien de tout cela.

«Mais il y a des gens derrière les caméramans, qui ramassent essentiellement des choses, s’assurent simplement que vous avez tout, si vous avez besoin d’extras, ils vous le fourniront afin que vous ne soyez pas coincé avec la même quantité d’ingrédients que vous avoir sur votre recette que vous avez soumise.

«Donc, si vous essayez de faire une meringue et que cela échoue, vous pouvez demander plus de blancs d’œufs plus de sucre.

« Mais vous ne voyez rien de tout cela !

En savoir plus sur le soleil BILAN DE SANTÉ Les 5 facteurs clés qui déterminent si VOUS allez développer un diabète de type 2 mortel OH MEC Je suis trollé pour habiller mon fils comme une fille – il n’y a rien de mal avec ses vêtements

Selasi a déjà expliqué comment repérer le gagnant de Bake Off – dès la première semaine.

C’est venu après que Selasi a révélé comment l’émission prépare les boulangers à la gloire ET les trolls en les éduquant sur les réseaux sociaux.

Canal 4

Il a raconté comment «tout le monde nous aidait et emportait des trucs vides» pour s’assurer que les gâteaux et les friandises salées étaient terminés[/caption]

Alamy

Selasi a raté une place en finale 2016[/caption]