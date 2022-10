J’étais sur GBBO et la production nous a avertis d’une règle stricte qui n’est jamais mentionnée à l’écran, révèle Steven Carter-Bailey

La grande star britannique de Bake Off, Steven Carter-Bailey, a révélé la règle stricte selon laquelle le personnel de production avertissait les boulangers de ce qui n’était JAMAIS mentionné à l’écran.

Steven, 39 ans, a manqué de peu d’être couronné vainqueur de l’émission Channel 4 en 2017.

La star britannique de Great Bake Off, Steven Carter-Bailey, a dévoilé tous les secrets des coulisses de la série[/caption]

Le spécialiste du marketing, de Watford, est devenu célèbre lors de sa participation à la huitième série du concours de pâtisserie il y a cinq ans.

Lors d’une conversation exclusive avec The Sun, la star de la télévision a parlé de son passage dans l’émission très appréciée et a révélé tous les secrets que les téléspectateurs aimeraient connaître.

Il nous a dit qu’ils filmaient généralement chaque épisode pendant le week-end et qu’ils devaient suivre un certain nombre de règles.

Steven a déclaré: «La même tenue doit être portée les deux jours.

«Pour toute personne ayant les cheveux longs, vos cheveux devaient être attachés. Si vos cheveux sont attachés le premier jour, ils doivent être attachés le deuxième jour.

“Et si vous portez du maquillage, vous devez le porter les deux jours, le vernis à ongles est porté les deux jours.”

Steven et les autres stars devaient être extrêmement prudents lors de la cuisson et s’assurer de ne pas salir leurs tenues.

Donc, pour faciliter les choses, les boulangers étaient autorisés à apporter deux exemplaires du même article s’ils le souhaitaient.





Il a poursuivi en disant: «Ils ont dit que certaines personnes si vous allez acheter une nouvelle tenue pour cela, et vous craignez qu’elle ne se salisse.

« Vous pouvez aussi acheter à l’identique, mais il n’y a pas de service de blanchisserie. Alors méfiez-vous des choses qui blanchissent.

“La raison en est simplement d’éditer, vous savez, ils devraient couper des morceaux des deux jours et les assembler.”

Steven et ses autres co-stars, dont Liam Charles, Kate Lyon et Stacey Hart, ont également pris des mesures extrêmes pour s’assurer que personne ne découvre leur identité avant la diffusion de l’émission.

“Pendant que nous cuisinions dans la tente, quand nous avions fini et que nous étions partis, nous avons dû nous arrêter dans l’entrée et enlever nos tabliers et donner nos tabliers à un membre désigné de l’équipage”, nous a-t-il dit.

“Donc, si quelqu’un a été photographié, c’était un membre de l’équipage. Et nous avions alors l’air de faire partie de l’équipage. C’était juste des trucs comme ça.

“Et ils étaient comme, si vous avez des lunettes noires, s’il vous plaît, portez-les.”

Steven n’est pas la seule ancienne star de Bake Off à avoir donné un aperçu de la série.

Selasi Gbormittah, 36 ans, star de la série sept, a expliqué ce qui se passe réellement si les boulangers manquent de temps pendant les défis.

Le banquier est devenu célèbre lors de la septième série du programme en 2016, lorsqu’il est apparu sur la BBC.

Il nous a dit : « Alors tout le monde a le même temps. Le truc, c’est que personne ne peut vraiment s’en plaindre car pour la signature et le clou du spectacle, vous planifiez chez vous, vous étudiez vos recettes des semaines à l’avance.

“Je veux dire, je parle comme si j’avais fait ça, mais je n’ai jamais vraiment pratiqué beaucoup, mais si vous vous entraînez à la maison, la plupart du temps, vous sauriez que vous pouvez terminer quelque chose en deux heures, mais pratiquer à la maison et en fait le prendre dans la tente sont complètement différents.

« Dans la tente, il se passait toujours quelque chose. Cela peut être la température, vous oubliez d’allumer votre four ou quelque chose ne se passe pas comme vous l’avez pratiqué à la maison.

“Donc, il y a différents éléments dans tout cela lorsque vous cuisinez dans les tentes, mais vous avez deux heures pour le terminer.”

Pourtant, donnant un aperçu des trucs et astuces du commerce Bake Off, il a poursuivi: «Il y a toujours des gens qui courent et que vous ne voyez pas. Il y a tellement de gens derrière les caméras qui font ce travail, c’est une machine vraiment bien huilée où tout le monde est, vous savez, nous aidant et emportant toutes nos affaires vides.

« Ils s’assurent que c’est prêt – pour que vous ne voyiez rien de tout cela.

«Mais il y a des gens derrière les caméramans, qui ramassent essentiellement des choses, s’assurent simplement que vous avez tout, si vous avez besoin d’extras, ils vous le fourniront afin que vous ne soyez pas coincé avec la même quantité d’ingrédients que vous avoir sur votre recette que vous avez soumise.

«Donc, si vous essayez de faire une meringue et que cela échoue, vous pouvez demander plus de blancs d’œufs plus de sucre.

« Mais vous ne voyez rien de tout cela !

Selasi a déjà expliqué comment repérer le gagnant de Bake Off – dès la première semaine.

Cela est venu après que Selasi a révélé comment l’émission prépare les boulangers à la gloire ET les trolls en les éduquant sur les réseaux sociaux.