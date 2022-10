J’étais sur GBBO 2021 et voici pourquoi je n’aurais pas postulé pour l’émission cette année

La grande star britannique de Bake Off 2021, Jürgen Krauss, a révélé pourquoi il n’aurait PAS postulé pour l’émission cette année.

L’homme de 57 ans a participé au programme Channel 4 lorsque des règles strictes de Covid ont été mises en place.

Jürgen Krauss, candidat au Great British Bake Off[/caption]

La série 2022 est revenue à Welford Park après avoir tourné au Down Hall Hotel dans l’Essex au cours des deux dernières années[/caption]

Au cours de l’année 2020, bon nombre de nos émissions préférées ont été annulées ou mises en attente à cause de la pandémie.

Mais GBBO a réussi à continuer à fonctionner grâce aux réglementations mises en place pour arrêter la propagation du virus.

La tente a déménagé au Down Hall Hotel dans l’Essex en 2020 et 2021 afin que les acteurs et l’équipe puissent s’isoler avant le début du tournage, ce qui signifie qu’ils ont créé une bulle sécurisée par Covid.

Jürgen, basé à Sussex, a avoué que la mise en scène lui plaisait plus que d’être filmée à Welford Park, le lieu principal de l’émission entre 2014 et 2019.

“Je ne postulerais pas si c’était comme le cas normal, où vous faites votre vie pendant la semaine”, nous a-t-il dit lors d’un chat exclusif.

Il a vu le changement de lieu comme un énorme avantage pour lui.

“Nous avons tourné dans une bulle et c’était très bien pour moi, je ne pense pas que j’aurais postulé autrement”, a avoué Jürgen.

«Donc, l’environnement de la bulle m’a été très utile et le travail, je pense que cela m’a vraiment permis de me concentrer sur la cuisson tout le temps, ma famille a fait de son mieux pour m’éloigner des tâches quotidiennes.





«Nous avions des zooms tous les soirs, donc ils savaient ce qui se passait dans la tente, et je savais certaines choses sur ce qui se passait à la maison et des choses dont je devrais m’inquiéter.

“Le paradis de la pâtisserie si vous voulez, stressant, mais très concentré et j’ai apprécié.”

Le fait que leur temps dans l’émission était différent des autres années signifiait que Jürgen et les 11 autres boulangers pouvaient cuisiner ensemble.

Il a déclaré: «Cela nous a également donné l’énorme opportunité de mieux nous connaître.

“Eh bien, alors que cuisiner dans la cuisine d’essai nous a aidés à développer ce genre d’interaction, d’amitiés, nous nous sommes entraidés, nous avons croisé nos idées, nous avons essayé les trucs les uns des autres.”

Les boulangers ont pu socialiser beaucoup plus en raison des circonstances et ont eu «un peu de plaisir organisé».

Ils ont même eu droit à une soirée pizza organisée par le juge Paul Hollywood et l’équipe de production.

La fête a eu lieu dans le parc de l’hôtel et tous les différents types de pizzas étaient disponibles pour manger.

Depuis qu’il est devenu célèbre l’année dernière, le favori des fans, Jürgen, a fait des choses très excitantes.

Le département de physique de l’Université d’Oxford l’a approché et voulait qu’il parle de gâteau il y a quelques semaines.

Il a également réservé du temps libre pour pouvoir préparer un gâteau pour le London Philharmonic Orchestra pour célébrer son 90e anniversaire.