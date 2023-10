J’étais sur EastEnders dans le cadre d’un énorme scénario mais j’ai arrêté d’agir pour une carrière très différente

L’actrice d’AN EASTENDERS a révélé un énorme changement de carrière 11 ans après son passage dans le feuilleton.

Preeya Kalidas, 43 ans, a joué Amira Masood dans EastEnders de 2009 à 2012.

Une actrice d'EastEnders a révélé un énorme changement de carrière 11 ans après son passage dans le feuilleton

Preeya Kalidas a joué Amira Masood de 2009 à 2012

Elle a troqué la gloire du feuilleton contre une carrière de chanteuse

Preeya – qui a joué dans le film Bend It Like Beckham de 2002 – a rejoint le casting de Walford dans le rôle d’Amira, qui s’est ensuite mariée avec Syed Masood.

Cependant, après leur grand jour, Syed est devenue de plus en plus distante envers Amira, bien qu’elle ait accepté d’essayer d’avoir un bébé avec elle.

Elle a alors découvert que Syed était amoureux de Christian, joué par John Partridge, et que ce sentiment était réciproque.

Cela a conduit au départ du feuilleton de l’actrice alors qu’Amira, au cœur brisé, a quitté son mari et Walford, ce qui signifie que Preeya s’est retirée du feuilleton de BBC One pendant une courte période.

L’actrice a repris le rôle l’année suivante, les fans découvrant qu’Amira était enceinte du bébé de Syed lorsqu’elle était partie.

Mais après une quête infructueuse pour reconquérir son mari auprès de Christian, le personnage est parti pour Birmingham avec sa fille et Preeya a quitté définitivement le feuilleton.

Depuis lors, la star – qui a sorti le single Shimmy pendant son concert à EastEnders – s’est fermement recentrée sur la musique.

Elle a sorti le single Don’t Give Up en 2014, suivi de Can’t Live Without You.

Un album studio suivit un an plus tard.

Plus tard en 2015, Preeya a endossé le rôle de Pinky dans la comédie musicale de Bend It Like Beckham, après avoir précédemment joué Monica dans la version cinématographique.

Pendant ce temps, plus tôt cette semaine, Preeya a fait la une des journaux après avoir été transportée d’urgence à l’hôpital après un grave accident au gymnase.

La star du feuilleton BBC One a été laissée dans « la douleur, le sang et les battements » après l’accident du petit matin qui a nécessité une visite à un accident et à une urgence.

Elle a évoqué l’incident sur son compte X, anciennement connu sous le nom de Twitter, aux côtés d’une vidéo de son doigt ensanglanté en train d’être enveloppé.

Elle a déclaré aux fans : « Alors, debout et sur le point de commencer la journée au gymnase.

«Puis un doigt coincé dans la porte.

« Maintenant dans A&E… morale de l’histoire. Tout peut arriver à tout moment, alors LIVE ! »

Dans un message ultérieur, elle a partagé une courte vidéo de son index droit recouvert d’un bandage.

Clairement de bonne humeur, Preeya a écrit : « Merci également au personnel de @NHSuk d’être incroyable.

« À travers la douleur, le sang et les battements, l’infirmière m’a fait rire [and said] « Je dois mettre ça comme un préservatif ».

Récemment, Preeya a ravi les fans d’EastEnders alors qu’elle retrouvait son ancien mari à l’écran.

La superbe actrice était en déplacement lorsqu’elle a soudainement repéré Marc Elliott, 42 ans, qui jouait Syed Masood, dans un restaurant.

