J’étais sur Dragons ‘Den – voici ce qui se passe après avoir accepté une offre et pourquoi un accord ne signifie pas toujours que vous travaillez ensemble

QUAND Rachel Kettlewell a accepté une offre intéressante sur Dragons’ Den, elle pensait que tous ses rêves étaient devenus réalité.

Mais tout n’était pas comme il semblait à la télévision, car l’accord de 40 000 £ qu’elle avait conclu avec Tej Lalvani pour sa start-up de confiture, Fearne & Rosie, ne s’est jamais concrétisé.

Rachel Kettlewell a parlé en exclusivité au Sun

Elle était sur Dragons 'Den avec son entreprise Fearne & Rosie en juillet 2021

Malgré cela, l’entreprise de confitures à faible teneur en sucre de Rachel est sur la bonne voie pour rapporter 5 millions de livres sterling d’ici 2025 et est maintenant stockée dans 155 magasins Waitrose à travers le pays.

S’adressant exclusivement à The Sun, Rachel, basée dans le North Yorkshire – qui était sur Dragons ‘Den en juillet 2021 – révèle ce qui se passe réellement après avoir quitté la tanière avec une offre.

« Vous discutez après le spectacle », explique-t-elle. «Et vous regardez à quoi ressemblera le fait de travailler ensemble.

“Et je pense que c’était une décision mutuelle de ne pas avancer. Ce que nous avions convenu par rapport à ce que je voulais et ce qu’il voulait n’était pas juste.

Le dragon lui a offert la grosse somme d’argent en échange d’une participation de 35 % dans l’entreprise, ou 30 % s’il récupérait son argent rapidement.

Rachel poursuit : « Ce que je voulais vraiment à l’époque, c’était du mentorat et du soutien, ainsi que du temps et de l’expertise pour m’aider à développer l’entreprise.

« Je savais que c’était une bonne idée et un bon produit, mais il y avait énormément de choses que j’ignorais.

“Mais Tej était tellement occupé – il a en fait quitté la série parce qu’il a dit qu’il était trop occupé.”

Malgré le fait qu’elle et l’ancien dragon ne travaillent pas officiellement ensemble, Rachel insiste sur le fait qu’elle est toujours en contact régulier avec Tej et ses co-stars millionnaires.

Elle dit: «Il y a encore des moments où j’envoie un e-mail et pose une question sur des choses qui se présentent et j’obtiendrai une réponse. C’est toujours à l’amiable.

“Sara Davies a mis Fearne & Rosie sur son Instagram récemment, donc elles sont toujours dans mon monde et je peux toujours leur demander de l’aide.

“C’est juste que l’accord que nous avons conclu ce jour-là n’était pas la bonne chose pour l’entreprise.”

L’ancienne enseignante Rachel dit que vous suivez un processus très approfondi lorsque vous postulez pour Dragons ‘Den, y compris une réunion de diligence raisonnable menée par la BBC.

“C’est vraiment militant parce que la BBC est une entreprise financée par des fonds publics”, dit-elle.

«Tout ce que vous pourriez dire dans la tanière, vous devez fournir des preuves.

“Ils ne savent pas quelles questions vous seront posées, vous devez donc avoir suffisamment de preuves derrière vous pour prouver que chaque déclaration que vous faites est vraie.”

Après la première série de réunions avec la BBC, Rachel n’a été informée qu’elle serait sur Dragons ‘Den 20 heures avant le tournage.

Elle se souvient : « Ils m’ont téléphoné le lundi matin vers 10 heures et m’ont dit : ‘Pouvez-vous venir filmer demain ? Vous devez être aux studios à 6 heures du matin.

« Je n’ai donc pas eu le temps de m’inquiéter ou d’être nerveux.

“Et je pense que c’était un bonus. Je pense que si j’avais eu des semaines et des mois pour me préparer, j’aurais probablement eu beaucoup plus peur que je ne l’étais.

Bbc

Rachel a accepté une offre de Tej Lalvani mais elle ne s'est jamais concrétisée

Elle a reçu un préavis de 20 heures avant de se rendre dans la tanière

Rachel a été grillée par Tej, Sara, Deborah Meaden, Peter Jones et Touker Suleyman dans la tanière pendant deux heures.

« C’est long à parler », dit-elle. “Et puis cela se réduit à 15 minutes, donc c’est angoissant de ne pas savoir quelle partie de vos deux heures va se jouer”.

Rachel enseignait dans des écoles avant de postuler pour Dragons’ Den et Fearne & Rosie, du nom de ses deux filles, était simplement une idée plutôt qu’une entreprise.

Elle déclare : « Je savais que c’était une bonne idée, mais je ne connaissais pas tout ce que j’avais besoin de savoir pour diriger une entreprise. La seule chose que je savais que tu fais, c’est que tu postules pour Dragons’ Den.

« Cela semble vraiment idiot maintenant, mais je n’avais aucune expérience dans l’industrie. Je n’avais pas de réseau de personnes au sein de l’alimentation ou qui savaient comment développer une entreprise.

«Je regardais ces entreprises incroyables comme Ella’s Kitchen et Pip & Nut, voyant qu’elles faisaient ce que je voulais faire avec des confitures, sachant combien de sucre il y avait dans la confiture, et cela n’avait aucun sens pour moi qu’il y ait ‘t un produit plus sain là-bas.

“Je pense que c’est la preuve que nous avons eu des retours très positifs de tous les dragons sur le produit.”

Maintenant, un an et demi après la diffusion de son épisode, Rachel dit qu’elle fait toujours venir des gens à Fearne & Rosie après avoir vu l’entreprise dans la série, et son avenir s’annonce prometteur.

Elle ajoute: «Nous avons une croissance de 400% d’une année sur l’autre, et notre plan est d’atteindre 5 millions de livres sterling de revenus au cours des trois prochaines années.

«Nous avons également travaillé avec Children In Need et espérons que, au cours du partenariat, nous pourrons collecter 500 000 £ pour une œuvre caritative.

“Nous voulons construire une entreprise qui donne en retour.”

L'entreprise de Mumpreneur Rachel porte le nom de ses deux filles