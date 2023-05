J’étais sur Dragons ‘Den – les investisseurs se sont moqués de mon argumentaire et m’ont dit que je n’avais pas d’avenir… maintenant je vaux 30 millions de livres sterling et j’ai le dernier mot

Des visages de STONY ont accueilli Levi Roots lorsqu’il s’est pavané dans le Dragons’ Den en chantant sa sauce Reggae Reggae bien-aimée qui était « si bonne qu’il a dû la nommer deux fois ».

C’était un pitch pas comme les autres, et l’investisseur Duncan Bannatyne n’a pas tardé à affirmer que son entreprise jamaïcaine de sauce jerk n’avait « pas d’avenir ».

Bbc

Rex

Maintenant, 16 ans plus tard, Levi, 64 ans, a le dernier mot, après avoir amassé une fortune de 30 millions de livres sterling grâce à des offres de supermarchés, de télévision et de livres… et maintenant un film.

L’incroyable histoire de sa vie reçoit le traitement hollywoodien de Nick Moorcroft et Meg Leonard, les auteurs du film de bien-être Fisherman’s Friends sur les chanteurs de chants marins de Cornouailles.

Dans une interview exclusive avec The Sun, Levi révèle comment il a surmonté le rejet à chaque tournant, étant arrivé analphabète au Royaume-Uni et tombé dans le crime avant de changer de vie.

Il nous dit : « Je ne pouvais même pas dire mon prénom quand j’ai quitté la Jamaïque, donc des années plus tard, venir au Royaume-Uni et maintenant diriger une entreprise de plusieurs millions de livres est incroyable.

« Personne ne croyait au Reggae Reggae Sauce, je pense que j’étais le seul. Ils trouvaient que ça sonnait trop jamaïcain, trop rasta.

“Avant même d’aller sur Dragons’ Den, des amis m’ont dit que le nom était ‘trop caribéen’, et que je ne devrais pas avoir les couleurs Rastafari.

« Mais j’ai décidé qu’il était plus facile d’être moi-même et de ne pas prétendre être ce que je ne suis pas, comme un mathématicien ou quelqu’un qui parle parfaitement l’anglais de Queen’s.

« J’ai continué en tant que Levi Roots, le gars qui cuisine un peu, chante un peu et joue un peu de la guitare. Quelqu’un qui n’est bon à rien sauf à être lui-même.

levirootsmusic/instagram

La légende jamaïcaine vaut désormais 30 millions de livres sterling[/caption]

« Je ne pouvais même pas prononcer mon nom »

Le plus jeune de six enfants, Levi est né Keith Valentine Graham à Clarendon, en Jamaïque, et a été élevé par sa grand-mère.

Il n’avait que quatre ans lorsque ses parents ont déménagé au Royaume-Uni dans le cadre de la génération Windrush – lorsque les Caraïbes ont émigré sous l’offre d’opportunités d’emploi.

Levi nous dit : « J’étais le dernier des enfants à venir à 11 ans et je n’étais pas éduqué. Ma grand-mère m’a appris tout ce qu’elle pouvait enseigner, c’est-à-dire la nourriture.

« J’ai découvert les sauces nues, les piments scotch bonnet, la chèvre au curry, le riz et les pois. Je pouvais cuisiner tous ces gros repas à l’âge de 10 ans.

« J’ai passé toute ma vie à essayer de recréer ces recettes et ces saveurs que j’ai expérimentées dans mon enfance – c’est ainsi que j’ai trouvé la sauce, en pensant à la façon dont elle le ferait. »

Lorsque Levi a déménagé à Brixton, au sud de Londres, qui comptait une importante communauté caribéenne, c’était une période de racisme et de discrimination accrus.

Ce n’était pas une éducation facile – sa famille était trop pauvre pour s’offrir des chaussures et Levi ne savait ni lire ni écrire.

Il nous raconte : « Adolescent, je ne pouvais pas donner mon code postal lorsque je cherchais du travail car si je disais que c’était SW2, je n’aurais aucune chance d’obtenir un emploi. Au lieu de cela, j’ai sombré dans le crime.

À 15 ans, Levi a été emprisonné pendant six mois pour avoir agressé un policier. Il n’a pas fallu longtemps avant qu’il ne soit de retour derrière les barreaux pour possession de drogue après que son club de jeunes ait été perquisitionné par la police.

Il a purgé cinq ans d’une peine de sept ans, mais cela s’est avéré transformateur, l’amenant à se réinventer complètement.

Bbc

Levi dit: «Je suis entré en tant que Keith Graham, une personne floue avec un nom auquel je ne pouvais pas m’identifier parce que je n’avais pas l’air f ***** g écossais.

« Je suis sorti en tant que Levi Roots, une personne différente qui était concentrée et prête à conquérir le monde – la personne qui est finalement entrée dans la tanière des dragons et a tué les dragons. »

Levi Roots était un nom de scène qu’il avait utilisé alors qu’il se produisait dans un groupe de reggae à l’âge de 16 ans.

Il explique : « J’ai découvert que 90 % des Jamaïcains avaient des noms écossais à cause de l’esclavage. Je voulais me nommer, je me sentais africaine et je voulais être Rasta.

« Dans le calendrier Rastafari, le mois de juin – quand je suis né – représente la tribu de Levi, et j’ai choisi Roots parce que je voulais un nom fort. C’était juste.

‘Rejected Dragons’ Den trois fois’

Levi est resté propre et a travaillé sur des recettes qui l’ont finalement conduit à lancer Reggae Reggae Sauce en 2006.

Mais les habitants de Brixton n’ont pas été impressionnés et ont insisté sur le fait qu’il ne se vendrait pas – même au carnaval de Notting Hill, qui célèbre la culture caribéenne, où il a fouetté 4 000 bouteilles.

« Les Caraïbes savaient peut-être déjà comment faire la sauce. Je demandais aux mauvaises personnes », dit Levi.

« Un de mes fils m’a suggéré de l’emmener n’importe où avec un ‘comté’ à la fin, où il n’y avait pas d’homme Rasta aux dreadlocks qui me ressemblait et pas de sauce jerk.

« Donc, chaque week-end, nous allions dans le Buckinghamshire, le Carmarthenshire, n’importe où avec un » comté « , dans de beaux marchés du samedi et des foires de comté.

Bbc

« Je sortais ma guitare et je chantais ces chansons idiotes écrites sur la nourriture, ce que ma grand-mère m’a appris et ajouté à mon histoire familiale. C’est devenu un grand succès. »

C’est lors de l’un de ces événements gastronomiques que Levi a été approché par un chercheur en alimentation de la BBC.

N’ayant jamais entendu parler de Dragons’ Den, il les a rejetés trois fois avant d’accepter une carte de visite.

Il a ignoré l’avertissement de sa famille selon lequel c’était une mauvaise idée et est allé à l’émission en demandant un investissement de 50 000 £ en échange de 20% de capitaux propres.

Cela n’a pas bien marché avec certains des géants des affaires, dont Theo Paphitis, Deborah Meaden et Duncan, qui ont déclaré que son entreprise n’avait «pas d’avenir».

Levi a été appelé pour avoir déclaré à tort qu’il avait une commande de 2,5 millions de litres de sauce, alors qu’il voulait en fait dire 2 500 kg.

Bbc

Il se souvient : « J’étais vraiment contrarié par la façon dont Duncan l’a abordé.

« Ensuite, Theo a creusé un peu mon nom et a dit que j’avais perdu de la crédibilité, ce que je pensais être en dessous de la ceinture.

«Mais parfois, vous avez besoin de choses pour vous inspirer. Je suis devenu déterminé à montrer à ce b *****d écossais Duncan ce que je pouvais faire et qu’il avait tort à mon sujet.

Malgré une course difficile, Levi est sorti avec le soutien de deux Dragons, Richard Farleigh et Peter Jones, qui ont exigé 40 % de son entreprise.

Mais même Peter, qui s’est avéré être son plus grand soutien, semblait dubitatif – admettant qu’il aimait les « défis impossibles ».

Vendu Heinz

Ce fut un moment qui a changé la vie de Levi, qui nous a dit que négocier un accord « n’était pas une question d’argent », mais trouver « un mentor et un ami » avec de l’influence pour lui apprendre.

Il dit : « J’avais besoin de quelqu’un pour ouvrir leur livre et passer quelques appels téléphoniques et c’est exactement ce que Peter a fait. Il a appelé Justin King [then CEO of Sainbury’s] organiser une réunion. »

L’accord qui a suivi, qui a décroché Reggae Reggae Sauce dans 600 magasins à travers le pays, est intervenu après que Levi ait hardiment promis à Peter que le condiment « se vendrait mieux que Heinz ».

Il ajoute: « Six semaines après avoir prononcé ces mots, j’ai eu un appel avec Justin, qui l’a prononcé » Reggie Reggie Sauce « , pour dire que j’ai battu Heinz Ketchup. J’ai failli tomber de mon siège.

Alamy

Lorsque le pitch de Levi sur Dragons’ Den a été diffusé en 2007, plus de trois millions de personnes se sont connectées et il est devenu célèbre du jour au lendemain.

Avoir des fans était un concept étranger à Levi, mais cela l’a aidé à construire un vaste empire commercial d’une valeur de plus de 30 millions de livres sterling, selon une liste riche du Sunday Times.

Levi dit : « Je n’arrivais pas à y croire. J’avais l’habitude d’avoir des gens qui dormaient à l’extérieur de ma putain de maison, ce qui était l’une de ces choses étranges, mais il y avait aussi de nombreux moments fantastiques.

« J’ai encore des moments de pincement, comme quand je marche dans la rue et que tout le monde – noir, blanc, rose ou marron – me reconnaît. Ils connaissent Levi Roots et cela me fait me sentir vraiment spécial.

L’année suivante, il publie le premier de ses six livres de cuisine et fait une apparition dans l’émission Ready Steady Cook.

Cela a conduit Levi à lancer sa propre émission culinaire sur la BBC, Caribbean Food Made Easy, ainsi que des apparitions dans Celebrity Mastermind, Big Brother et Death In Paradise.

Il dit : « C’était fantastique – surtout d’avoir mon propre spectacle – mais à l’époque, je n’avais jamais enregistré en cuisinant, en parlant, en chantant et en jouant de la guitare.

« C’était une folie, dès que la caméra tournait et que je faisais tout ça. Je ne sais pas d’où viennent beaucoup de ces choses.

« Beaucoup de gens m’ont aidé tout au long du chemin, comme Ainsley Harriott, qui m’a accompagné tout au long du spectacle.

« Ensuite, il y avait Harry Hill, qui était si drôle et m’a aidé à surmonter mes nerfs sur The Harry Hill Show, qui a été l’une des meilleures choses qui me soient arrivées. ».

« J’ai eu ma revanche »

Rex

L’un des moments les plus fiers de Levi est de retrouver les titans du monde des affaires qui l’ont refusé lors des événements caritatifs annuels de Peter Jones.

Il se souvient : « Je reçois ma récompense. Chaque année, les Dragons se présentent et Peter et moi le frottons sur le reste de leurs visages. ‘Quoi? Répétez, Duncan ? Ces petits moments sont pour moi des moments de sourire car Duncan, Theo et Debra n’ont pas investi. Il y a beaucoup de côtes en cours.

Levi est également un ambassadeur de Prince’s Trust et utilise ses luttes d’adolescent pour aider les autres. Depuis 2013, il a voyagé entre les prisons, les écoles et les universités dans le cadre de sa tournée School Of Life dans le but d’inspirer les enfants capricieux.

Levi dit : « Je vais principalement dans les prisons parce que c’est là que j’ai commencé mon changement.

« Après avoir fait une spirale et touché le fond, je n’avais nulle part où aller, même si beaucoup de gens pensaient que je ne reviendrais pas de tout ça.

« J’essaie de les inspirer et de montrer que si je peux le faire, il y a peut-être une chance pour eux aussi. »

L’histoire de Levi a beaucoup de matière pour le prochain film encore sans titre, dont le tournage commence ce mois-ci et qui pourrait sortir en salles à Noël 2024.

Lorsqu’on lui a demandé la personne idéale pour le jouer, Levi a modestement suggéré un acteur jamaïcain « inconnu », qui « n’est pas doué pour beaucoup de choses ».

Alpha presse

Levi, qui a rencontré le roi Charles, est ambassadeur du Prince’s Trust[/caption]

Sa première comédie musicale devrait également faire ses débuts au Edinburgh Fringe Festival de cette année, inspirée par les DJ Ram Jam et Fatboy Slim, alias David Rodigan et Norman Cook.

Intitulé Sound Clash, Levi explique qu’il s’agit d’une histoire de « Roméo et Juliette », qu’il a commencé à écrire en confinement et qui se déroule dans un monde dystopique de musique reggae et dancehall.

Il propose également une gamme de boissons, de nourriture musculaire, de collations, de glaces et de nouilles en pot.

Levi pense que son succès est dû à sa seule « superpuissance » – rester concentré.

Il ajoute : « Je pensais que j’étais nul en tout, la seule chose pour laquelle je suis bon, c’est d’être moi-même, de toujours chanter mes propres chansons et de cuisiner mes propres recettes.

« Je ne suis pas un de ces chefs comme Jamie Oliver qui peut faire 1 000 repas dans 1 000 styles différents, je fais juste Levi Roots. »

La comédie musicale Sound Clash de Levi Roots débute au Festival Fringe d’Édimbourg du 2 au 25 août. Pour plus d’informations, visitez : www.soundclashshow.com.