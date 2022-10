J’étais sur Celebrity MasterChef et j’étais terrifié à l’idée de fondre en larmes à tout moment

La star de Drag Race UK, Kitty Scott-Claus, a admis qu’elle était initialement terrifiée à l’idée de se faire crier dessus pour ses mésaventures culinaires dans l’émission à succès BBC One.

Kitty a participé à la dernière édition de Celebrity MasterChef, dirigée par John Torode et Gregg Wallace, où elle a réussi à impressionner les juges et ses collègues célébrités et à se rendre jusqu’en demi-finale.

Kitty était l’une des vedettes du Celebrity MasterChef de cette année[/caption]

S’adressant exclusivement à The Sun, Kitty a confirmé qu’elle avait des craintes initiales quant à ce que ce serait de participer à l’émission de téléréalité à indice d’octane élevé et comment John et Gregg réagiraient à ses compétences.

La star a déclaré: “Je me souviens d’y être allé en pensant que vous voyiez des chefs à la télévision, n’est-ce pas, et vous vous êtes dit:” C’est exactement ce que ça va être, je vais me faire crier dessus “et je me souviens pensant que s’ils me crient dessus, je vais juste éclater en sanglots et pleurer.

Cependant, la favorite du drag a révélé que cela ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité et John et Gregg l’ont aidée à la soutenir.

Kitty a déclaré: “Ils sont si adorables et si encourageants.

«Ce que j’ai adoré, c’est qu’ils voulaient que vous fassiez bien parce qu’en fin de compte, ils veulent manger de la bonne nourriture.

“J’ai le plus grand respect pour eux, je les aime tellement.”

Kitty a certes eu le béguin pour John pendant son passage dans la série et a plaisanté: “J’aime mon John Torode. Je serai sa prochaine femme, désolé Lisa.

John a épousé l’ancienne gagnante de Celebrity MasterChef Lisa Faulkner après leur rencontre dans l’émission et ils présentent maintenant leur propre émission, John & Lisa’s Weekend Kitchen, ensemble.





Kitty a également révélé que les concurrents de l’émission ne recevaient aucune aide extérieure ni interférence de la part des producteurs.

Elle a dit: “Oh mon dieu, j’aurais aimé qu’il y ait un livre de cuisine secret car cela aurait rendu les choses tellement plus faciles!”

Kitty parlait à The Sun avant son implication dans la nouvelle campagne de positivité corporelle de Tu, Tu & Me, où elle aidera à diriger une série de cours promouvant la confiance en son corps à travers la mode tout en offrant des conseils sur la façon de renforcer l’estime de soi par le mouvement et la danse .

Les participants aux cours seront ensuite mis à l’épreuve dans la toute première cabine d’essayage mobile du Royaume-Uni.

Parlant de l’événement “qui change la donne”, Kitty a déclaré: “Il est si important d’être satisfait de la peau dans laquelle vous vous trouvez.

“Ce que je dis, c’est que ce qui vous rend individuel, c’est votre plus grande superpuissance et le fait que je m’implique là-dedans et que je répande l’amour et la positivité – je me sens tellement passionné par ça.”

Kitty a ajouté: “Pour moi, en tant que drag queen, quel que soit le type de vêtements que je porte, je deviens ce personnage, alors quand je faisais MasterChef, je portais une petite tenue de chef et dans ma tête, je me disais” eh bien, je suis un chef maintenant, je peux le faire’ ».

Kitty sera sur scène pour offrir ses trucs et astuces et remonter le moral des gens alors qu’ils se dirigent vers le tapis roulant de la cabine d’essayage mobile pour voir leurs vêtements en action.

