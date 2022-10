J’étais sur Celeb SAS – J’étais affamé, soumis au lavage de cerveau et je fais toujours des cauchemars à propos des interrogateurs, dit le boxeur Shannon

La star de CELEBRITY SAS Who Dares Win, Shannon Courtenay, dit qu’elle souffre toujours de cauchemars après avoir été “affamée, soumise à un lavage de cerveau et interrogée”.

La boxeuse championne du monde, 29 ans, dit qu’elle “ne veut plus jamais être dans la même pièce” que son interrogateur télé Melvyn Downes – surnommé Dilksy – à nouveau.

Pete Dadds / Canal 4

La boxeuse Shannon fait encore des cauchemars après son expérience avec Celeb SAS[/caption]

Elle affirme qu’il l’a délibérément ciblée en raison de son intérêt pour la boxe et a rendu l’expérience encore pire.

Shannon s’exprimait lors du lancement de Precision Health Gyms avec Alex Mytton de Made in Chelsea – la « première salle de physiologie et de fitness du Royaume-Uni » – à Whitechapel.

L’ex-championne de la WBA dit également que Celebrity SAS Who Dares Wins est si réaliste qu’elle s’est sentie “lavée de cerveau” en pensant qu’elle était réellement DANS le SAS.

Courtenay a déclaré: «Plus vous vous rapprochez de la fin; ils commencent à emporter votre nourriture. Au cours des trois derniers jours, je pense que nous avons eu une demi-pomme et un demi-sandwich à la confiture.

« Vous êtes tellement absorbé par cela et c’est comme subir un lavage de cerveau. Vous finissez par croire que vous êtes dans le SAS et en fuite. Vous ne ressentez même plus la faim.

Parlant de l’horrible interrogatoire qui est montré ce soir lors de la finale de Celeb SAS, Shannon a déclaré: “Apparemment, les interrogateurs ne regardent pas beaucoup la télévision, mais quand on leur a montré la liste de ceux qui restaient dans l’émission, le grand chauve a dit:” Je la connais », elle est boxeuse et il est fan de boxe, alors il a mis les bouchées doubles pour moi.

« Je ne veux plus jamais être mis dans une chambre avec cet homme. Je ne pouvais pas supporter de le revoir ou même d’être près de lui. Je pense que je serais malade.

"Dimanche dernier, c'était la première fois que je voyais les faits saillants de la semaine prochaine et la première fois depuis que j'ai vu le visage de l'interrogateur et je me suis senti tellement malade après."





Courteney a également déclaré qu’elle ne recommanderait PAS Celebrity SAS Who Dares Wins parce que les interrogatoires étaient si mauvais.

Elle a ajouté : « À moins que vous n’ayez expérimenté vous-même [being on the show] vous ne saurez jamais ce que c’est.

« Qu’il s’agisse d’avoir un bébé hurlant dans votre oreille, un cochon hurlant dans votre oreille, le bruit blanc, d’être plongé dans l’eau ou d’être enfermé dans une cage – c’était juste brutal.

“C’est physiquement et mentalement épuisant”. Jusqu’à l’interrogatoire, je le recommanderais à tout le monde, mais non, je me réveille encore la nuit en y pensant.

Fondée par l’ancien champion du monde de kickboxing Christian Thomson et Virgis Silinskas, Precision Health Gyms n’est pas une salle de sport ordinaire car c’est la première au pays à proposer à ses membres des tests de qualité en laboratoire sur tout le corps.

Cela comprend la biomécanique, l’analyse physiologique, métabolique et biochimique – qui vise à aider à “construire une image physiologique précise” de l’individu.

Precision Health Gyms s’associe à certaines des entreprises technologiques les plus révolutionnaires de la planète, notamment le fournisseur de tests de santé OMNOS, les spécialistes des tests métaboliques PNOE, les experts en analyse de la composition corporelle InBody et Diers – qui, grâce à son tapis roulant à pression qui prend 240 images par seconde – sont capables de capturer une analyse fonctionnelle unique du système musculo-squelettique.

Ces méthodes de pointe aident à formuler un plan hautement personnalisé qui fournit une « feuille de route détaillée pour la nutrition, l’exercice, le mode de vie et la supplémentation ». Le mantra de Precision Health Gyms est “testez, ne devinez pas”.

Instagram

Le joueur de 29 ans ne recommanderait à personne de faire Celeb SAS[/caption]