J’étais sur Casa Amor et je n’ai eu aucun temps d’écran… les producteurs m’ont trompé et n’ont pas montré ma connexion « secrète », je me suis senti agressé

SI vous êtes un fan de Love Island, vous saurez tout sur Casa Amor.

C’est le moment de tester les connexions et un nouvel ensemble de singletons époustouflants pour essayer de se frayer un chemin dans la villa principale.

Instagram/@lyndaflix



TVI

Caractéristiques de Rex



Mais nous avons parlé à un concurrent de Casa Amor de la série 9, qui n’a malheureusement duré que quatre jours dans l’émission ITV.

En plus de cela, elle n’a pratiquement pas eu de temps d’antenne, les fans de l’époque étant convaincus qu’elle avait quitté la série en raison de son manque de temps d’écran.

Non seulement elle a été à peine montrée sur nos écrans, mais Lynda Christ, qui porte également son nom d’artiste, Lynda Flix, a expliqué qu’elle sentait que les producteurs l’avaient trompée en lui faisant croire qu’elle serait une bombe et n’a pas non plus montré sa connexion « secrète ». .

Le joueur de 22 ans, originaire de Manchester, a déclaré à Fabulous : « Je voulais vraiment aller dans la série parce que je voulais trouver l’amour. J’étais célibataire depuis un certain temps et mes amis me disaient de continuer.

« J’ai postulé et j’ai obtenu ce qui m’a surpris, je ne pensais pas que j’y arriverais réellement. Mais je suis resté fidèle à moi-même et j’ai gardé confiance.

« Je suis passé par le processus d’audition et j’ai été surpris et choqué quand on m’a dit que je l’avais eu. »

Mais Lynda a expliqué qu’elle s’était sentie prise au dépourvu par les producteurs, car elle avait demandé à ne pas être une fille de Casa Amor, elle a donc été choquée lorsqu’elle est arrivée en Afrique du Sud et on lui a dit qu’elle ne serait pas une bombe.

Elle a déclaré : « Je ne savais pas que j’allais être à Casa Amor. J’ai auditionné pour être un Bombshell. Ils avaient déjà aligné les OG, donc au moment où ils m’ont interviewé, ils cherchaient des Bombshells.

« Je me souviens avoir dit aux producteurs que je ne voulais vraiment pas entrer en tant que fille de Casa, mais ils n’ont même pas répondu, ils ont juste dit » ouais, ouais, ouais « et puis à la dernière minute ils m’ont dit que je allait à Casa. Ils ne m’ont pas dit que je serais à Casa Amor, pas avant la dernière minute.

« J’avais évidemment pris l’avion jusqu’en Afrique du Sud, je ne voulais pas simplement rentrer chez moi, cela aurait été une perte de temps après une semaine d’attente, alors j’ai dû accepter l’offre.

J’ai à peine eu du temps d’antenne. J’ai été surpris parce que je parlais aux gars et que j’apprenais à connaître tout le monde. Ce n’était pas vraiment juste.

« Pour être honnête, j’aurais préféré être un Bombshell. Vous avez plus de temps pour apprendre à connaître les gens. Le processus de Casa Amor a été très court, c’était littéralement quelques jours. J’ai eu du mal à établir une connexion pendant ces quelques jours.

Bien que Lynda n’ait jamais regardé l’émission, elle a expliqué que d’innombrables personnes lui avaient dit qu’elle n’avait pratiquement pas de temps d’antenne.

Elle a révélé: «J’ai à peine eu du temps d’antenne. J’ai été surpris parce que je parlais aux gars et que j’apprenais à connaître tout le monde. J’avais l’impression qu’ils ne montraient rien de moi en train de parler à qui que ce soit. Ce n’était pas vraiment juste.

« J’étais à Casa Amor pendant quatre jours. C’était une bonne expérience, mais ne pas savoir comment vous seriez dépeint et comment cela serait édité était effrayant.

« Je ne savais pas que je n’aurais pas de temps d’antenne. Je suis sorti et les gens ont dit « on ne t’a même pas vu » et puis les gens ont commencé à venir pour mes tresses.

« Les gens disaient ‘ses tresses ont l’air vieilles’, ‘pourquoi ses tresses ressemblent-elles à ça?’.

« Mais le plus drôle, c’est que quand on m’a dit que j’étais dans l’émission, ils ont dit qu’ils fourniraient quelqu’un pour faire mes tresses pendant que j’y serais.

« Alors j’ai pris des extensions de cheveux avec moi, pensant que quelqu’un pourrait le faire pendant que j’étais en période de détention. Mais ensuite, quand j’ai demandé, ils ont dit qu’ils ne pouvaient pas le faire, alors j’ai dû entrer. C’était très injuste.

« Les cheveux avaient déjà poussé et c’était à la dernière minute quand j’ai pris l’avion. »

En repensant à son manque de temps d’antenne, Lynda a expliqué ce qu’elle ressentait.

Elle a admis : « Je me suis sentie agressée. J’avais l’impression d’être une blague.

«Les autres personnes de Casa ont été montrées plus que moi, mais je n’ai littéralement même pas été montré en train de parler à qui que ce soit.

« On m’a montré dans l’intro, puis juste moi en train de dormir et de me maquiller et ce n’est tout simplement pas correct.

« Je ne l’ai pas regardé en arrière, je ne pouvais pas. Tout le monde m’a dit que je n’étais pas montré, alors j’avais l’impression que si je le regardais, je me sentirais encore plus mal. Les gens faisaient même des mèmes sur Twitter et plaisantaient en disant que j’étais une personne disparue.

« Quand je suis sorti, ça a été très dur pour moi, je me sentais assez bas. J’avais aussi littéralement perdu mon emploi, donc c’était vraiment difficile.

Je me suis senti agressé. J’avais l’impression d’être une blague.

Non seulement elle n’a pas eu beaucoup de temps d’antenne, mais elle ne pensait pas non plus que l’expérience Casa Amor était juste, car elle n’était pas assez longue.

Elle a poursuivi: « Personnellement, j’ai l’impression que l’expérience aurait pu être plus longue, au moins quelques jours de plus.

« Je pense que c’était injuste d’entrer à Casa Amor et de n’avoir que quelques jours pour faire connaissance avec quelqu’un.

« Je ne pense pas que ce soit réaliste dans le monde réel. J’avais l’impression que c’était précipité.

« Les gens étaient en concurrence les uns avec les autres. Je sentais que je devais me montrer et faire plus que ce que je ferais normalement dans le monde extérieur. Cela m’a mis mal à l’aise. »

Cependant, Lynda a révélé qu’elle avait en fait eu une légère connexion pendant son séjour à Casa Amor, avec Shaq.

Elle a expliqué : « Je pense que les gens pensaient que j’étais timide et que je ne parlais à personne, ce qui n’était pas le cas.

« J’apprenais à connaître les gars et ils pensaient probablement qu’il n’y avait pas de liens solides parce que je n’embrassais personne.

«Mais au début, il y avait un peu de flirt avec moi et Shaq.

«Nous avons eu un flirt et il a dit qu’il pouvait voir les choses se passer quelque part avec moi, et je pensais qu’ils auraient pu au moins le montrer, mais ils ne l’ont pas fait. Shaq sait qu’il a dit ça donc c’est drôle qu’ils n’aient pas diffusé ça.

« J’avais un peu de lien avec lui, lui répondant qu’il pouvait voir les choses se passer quelque part avec moi et lui disant que j’étais attirant, c’était bien. »

Lynda a expliqué que le manque de temps d’antenne se poursuivait également à la réunion de Love Island.

Elle a partagé: « Même à la réunion, deux producteurs sont venus vers moi et m’ont dit » Lynda, tu es si confiante, pourquoi n’étais-tu pas comme ça dans la série?

« Mais j’étais confiant, donc je ne savais pas de quoi ils parlaient. Ils essayaient de faire croire que c’était de ma faute.

« Je me demandais même de ne pas aller à la réunion à cause de cela, mais je pensais qu’ils me laisseraient parler pour changer, mais ils ne l’ont pas fait. »

Les gens étaient en compétition les uns avec les autres. Je sentais que je devais me montrer et faire plus que ce que je ferais normalement dans le monde extérieur. Cela m’a mis mal à l’aise.

Depuis sa sortie de la série, Lynda a expliqué comment les choses se sont passées.

Elle a noté: « Je suis reconnaissante d’avoir eu la chance de participer à l’émission, et même si je ne suis pas montrée, les gens me soutiennent tellement.

« Les gens disent » tu as une telle personnalité, j’aimerais qu’on te montre plus « et les gens apprennent à connaître le vrai moi maintenant que la série est terminée. »

Mais bien que Lynda ait eu un afflux d’attention positive, elle a expliqué que les gens étaient aussi méchants.

Elle a affirmé : « Il y a des trolls partout, les gens disent tout.

« Je n’aurais jamais pensé que je recevrais des commentaires haineux, mais j’ai eu des commentaires haineux avec des gens disant que je ressemblais à un garçon. Ils disent que je ressemble à un homme.

Heureusement pour Lynda, les choses s’améliorent. Bien qu’elle n’ait pas actuellement de travail à temps plein, elle travaille dur sur la musique et a récemment sorti son premier single.

Elle a déclaré: «Maintenant, je commence un nouvel emploi en tant que conseillère en santé dans les deux prochaines semaines.

« J’ai toujours été musicien, mais je viens juste de commencer à le prendre au sérieux.

« J’ai reçu de nombreuses offres musicales de sociétés de musique et je pourrais me retrouver aux États-Unis à l’avenir. »

Fabulous paiera pour vos histoires exclusives. Envoyez simplement un e-mail à : fabuleuxdigita[email protected] et indiquez EXCLUSIF dans la ligne d’objet.

Caractéristiques de Rex



Instagram/@lyndaflix



Instagram/@lyndaflix