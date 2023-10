J’étais sur Big Brother – maintenant je suis multimillionnaire après avoir quitté la célébrité

Alex Cannon de BIG Brother a tourné le dos à la vie sous les projecteurs pour créer sa propre marque de bijoux.

Mais l’ancienne star de téléréalité de Channel 5 est désormais multimillionnaire plus de sept ans après avoir joué dans l’émission de téléréalité, révèlent de nouveaux documents.

instagram/alexcannon

Alex Cannon est désormais propriétaire d’une entreprise prospère d’une marque de bijoux pour hommes.[/caption] Getty

Il a joué dans la série 17 de Big Brother en 2016[/caption]

L’entrepreneur, qui était autrefois un amoureux de Vicky Pattison, a tourné le dos à la célébrité et a lancé la marque de bijoux pour hommes Craftd avec Daniel Buck en 2018.

Sa marque, qui propose une large gamme de produits en or et en argent, dispose d’un solde bancaire impressionnant de 1 558 945 £ en espèces.

Les actifs de Craftd comprennent 2 462 045 £ de stocks et 165 465 £ supplémentaires lui sont dus par les débiteurs, ce qui porte la valeur globale de la marque à plus de 4 millions de £.

Ils ont également un grand fan célèbre sous la forme de Steven Bartlett de Dragons ‘Den.

Le gourou du marketing Steven a fait l’éloge des articles « de haute qualité et abordables » de la marque dans une publicité en ligne et les a tellement aimés qu’il a contacté la marque pour sponsoriser son podcast Diary of a CEO.

Le partenariat a suscité la controverse en mars lorsque Steven a enfreint les règles strictes de la BBC en matière de publicité.

La BBC avait déclaré à l’époque : « Nous avons des directives claires concernant l’activité commerciale des talents lorsqu’ils travaillent avec nous. On a rappelé les lignes directrices à Steven.

Il a juré de ne pas porter ces bijoux pendant le tournage et a déclaré : « C’était un véritable oubli de ma part. Les messages ont désormais été supprimés. Je veillerai à savoir clairement quelle activité est possible.

Avant de démarrer Craftd, Alex est apparu dans Judge Geordie – un spin-off de Geordie Shore qui a vu Vicky Pattison parcourir le pays pour résoudre des problèmes relationnels.

Elle a été fascinée par l’apparence de son ami, le décrivant comme étant « entièrement sculpté par des anges » et « la plus belle personne que j’ai jamais rencontrée dans ma vie » dans son autobiographie Nothing But The Truth.

Cela survient alors que les patrons du prochain redémarrage d’ITV-réalité auraient interdit aux influenceurs de postuler.

Ils ont déclaré : « Les patrons ont choisi des candidats dotés d’une véritable innocence pour le monde de la renommée, qui sont totalement authentiques et avec des opinions très variées.

« Ils veulent capturer l’étincelle qui a fait au départ un énorme succès. »

Des initiés ont déclaré que les patrons avaient immédiatement dit non aux « candidats de type Love Island ou aux influenceurs avides de gloire ».

La Méga Agence

Steven Bartlett est fan des bijoux d’Alex[/caption] Getty – Contributeur

Il a tourné le dos à la célébrité après avoir quitté la maison Big Brother[/caption]