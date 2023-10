J’étais sur Big Brother et j’ai abandonné la célébrité pour devenir VICAR – les paroissiens me posent encore des questions sur mon passage dans l’émission, dit Glyn Wise

IL était l’adolescent idiot qui entra dans la maison de Big Brother en tenue de sauveteur, avant de charmer la nation lorsqu’il chanta pour la première fois sur la cuisson d’un œuf.

Mais lorsque la célébrité est devenue du jour au lendemain trop lourde pour Glyn Wise, finaliste en 2006, il s’est plutôt tourné vers Jésus – et est maintenant vicaire stagiaire.

Olivia Ouest

L’ancien candidat de Big Brother, Glyn Wise, est désormais vicaire[/caption] ShowBiz Londres

Glyn révèle comment il a comploté pour entrer dans la maison la plus célèbre du pays il y a 17 ans pour la septième série de Big Brother[/caption]

Dans une interview exclusive avant le retour de Big Brother demain, le Gallois de 35 ans raconte comment il compte l’acteur hollywoodien et copropriétaire du Wrexham AFC Ryan Reynolds comme l’un des membres de la congrégation de son église locale dans le nord du Pays de Galles.

Et il révèle comment il a planifié son chemin vers la maison la plus célèbre du pays il y a 17 ans pour la septième série – puis s’est mouillé juste au moment où il était sur le point de faire ses débuts à la télévision.

Glyn n’avait que 18 ans lorsqu’il est entré dans l’émission de téléréalité et était encore à l’école, où il était préfet en chef.

Il se souvient : « J’étais dans mon uniforme scolaire et j’envoyais un texto aux producteurs pour leur dire : « Puis-je entrer s’il vous plaît ?

«Et j’allais à tous les entretiens tout en essayant de passer le baccalauréat en même temps.

« J’ai décidé d’être méchant lors des auditions »

« C’était juste une période folle, mais j’ai prié et j’ai souhaité que tous mes souhaits entrent dans cette maison – et cela s’est réalisé. »

En parlant à l’église St Michael’s de Camden, au nord de Londres, où il a suivi une partie de sa formation de prêtre, Glyn me raconte comment il a regardé toutes les séries précédentes de Big Brother, acheté tous les livres liés à la série et joué au jeu de société Big Brother. il pourrait trouver comment il pourrait se démarquer auprès des producteurs.

Originaire de Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, Glyn déclare : « Mes parents m’ont conduit à Manchester pour les auditions et je suis arrivé dans mon uniforme de sauveteur.

«Je me suis souvenu d’Anthony Hutton (vainqueur de Big Brother 2005) dans son pantalon Superman, alors j’ai choisi mon look.

«Je n’étais pas aussi beau que lui, mais je me disais: ‘Je vais faire comme si je l’étais’, et j’ai décidé que j’allais être un peu méchant lors des auditions.

« Je pointais quelque chose sur tout le monde, en disant : « Tu es un peu gros », « Tu as un grain de beauté sur le nez », et je continuais encore et encore.

« Je suis vidé maintenant, de me tenir ici dans la maison de Dieu, mais cela m’a permis de me démarquer. Les producteurs disaient : « Eh bien, celui-ci est un pétard ». Mettons-le dedans.

Glyn ne pouvait pas croire que ses rêves étaient sur le point de se réaliser, ce qui a conduit à un incident plutôt embarrassant alors qu’il attendait d’entrer dans la maison de Big Brother alors qu’il était habillé en sauveteur. Il dit:

«Je suis allé aux toilettes et j’ai réussi à jeter un coup d’œil par la fenêtre et j’ai vu quelqu’un entrer dans la maison. Alors je suis devenu vraiment excité, j’ai oublié ce que je faisais et j’ai fait pipi dans mon pantalon.

« Les producteurs sont entrés dans les toilettes et je me suis dit : « Je ne vais pas dans la série parce que je suis mouillé partout ».

Pix solaire

Glyn Wise arrive à la Big Brother House pour la première nuit habillé en sauveteur[/caption] Canal 4

Glyn Wise se fait décolorer les cheveux par Jennie Corner[/caption]

« J’ai dû me tenir complètement nue, parce que j’avais oublié de mettre des sous-vêtements, avec mon short sous le sèche-mains.

« Puis je suis entré dans la maison et je me suis fait huer ! »

Les huées n’ont cependant pas continué longtemps, car la nation est rapidement tombée amoureuse de la naïveté et de la nature adorable de Glyn.

Lors de la compétition, remportée par Pete Bennett, il était ami avec tous ses colocataires, y compris feu Nikki Grahame et sa charmante compatriote Imogen Thomas, à qui il parlait souvent en gallois.

Mais son moment le plus célèbre a été lorsqu’il a cuisiné un œuf pour la toute première fois et qu’il a composé une chanson à ce sujet.

Glyn n’avait aucune idée que ces quelques minutes des 93 jours qu’il a passés dans la maison toucheraient autant la corde sensible des téléspectateurs.

Et il a été étonné de se retrouver devant une foule enthousiaste en chantant sa chanson inventée et en brandissant des pancartes avec son visage sur un œuf.

En riant, il déclare : « Je n’avais pas réalisé que les gens l’auraient sur leurs sonneries et que je le chanterais dans les boîtes de nuit.

« J’ai fait des apparitions dans 62 boîtes de nuit partout au Royaume-Uni, en disant ‘Je cuisine un œuf’, et je me disais : ‘Qu’est-ce qui m’est arrivé ?’ Où est ma vie ? C’était comme « Wow, boissons gratuites, champagne gratuit ».

«J’étais avec Richard et Judy, que j’adorais, The Friday Night Project et Ready Steady Cook, que j’ai perdu. C’était incroyable. »

Glyn était étonné d’être payé 2 500 £ rien que pour « être venu et saluer » dans les boîtes de nuit.

Mais cette soudaine renommée a eu ses inconvénients.

Il raconte : « Je n’arrêtais pas de répéter à mes parents : ‘J’ai l’impression d’être constamment en athlétisme, à attendre que le coup de feu retentisse dans la course de 100 mètres’, et je ne mangeais pas correctement.

« Je ne le savais pas à l’époque mais, avec le recul, je souffrais d’anxiété. C’en est devenu trop à un moment donné.

Les choses ont empiré lorsqu’il s’est rendu compte qu’il était « très vite tombé dans la liste Z ». Glyn explique : « Je dirais que pendant une semaine, vous êtes une célébrité de premier plan.

«Ensuite, vous tombez sur la liste B en un mois.

« Vous êtes sur la liste C jusqu’à Noël, puis vous restez sur la liste Z pour le reste de votre vie. »

« Pouvons-nous parler de Jésus-Christ maintenant ?

Après avoir abandonné les projecteurs, Glyn a continué à mener une vie normale, se dirigeant vers l’université deux ans après Big Brother avant de devenir enseignant.

Mais ce fut un ajustement difficile.

INSTAGRAM

Glyn était étonné d’être payé 2 500 £ juste pour « être venu et saluer » dans les boîtes de nuit[/caption]

Il dit : « Le problème avec le fait d’avoir un vrai travail après, c’est qu’après être allé dans une boîte de nuit, avoir reçu du champagne gratuit et avoir fait signe aux gens pour deux mille dollars et demi, il fallait travailler un mois entier, corriger des livres et enseigner, pendant deux mille dollars. Je me disais : « Cela n’a aucun sens. La vraie vie n’a aucun attrait.

Glyn a décidé de partir en voyage et a fini par travailler à Shanghai, en Chine, où il « s’est débarrassé du tag Glyn de Big Brother ».

Alors que le christianisme se développait à grande échelle à travers l’Asie, Glyn, toujours chrétien, a embrassé sa foi et a décidé de suivre une formation de vicaire une fois rentré chez lui en 2020.

Il y a beaucoup de travail à faire avant qu’il soit ordonné. Après avoir suivi une formation d’un an à Camden, il est désormais de retour à Wrexham, sur le point d’entamer sa deuxième année d’un cursus universitaire de trois ans.

Il explique : « J’apprends la théologie, j’approfondis la Bible et j’apprends à me comporter avec les gens, parce que tu n’es pas seulement un vicaire, tu es quelqu’un à écouter, tu es un psychiatre, tu dois aider. trier la vie des gens et répandre la bonne parole.

« Il y a donc une concoction de choses que vous devez apprendre avant de devenir vicaire. »

Au bout de trois ans, Glyn deviendra vicaire, puis il devra attendre que l’évêque lui impose les mains pour l’ordonner prêtre.

« Ils peuvent dire non quand ils le souhaitent. Je dois être sage», ajoute-t-il.

Bien qu’il arbore désormais un look très différent, Glyn dit qu’il reçoit toujours des fans de Big Brother qui viennent le voir à l’église – et il intégrera souvent son passé dans ses sermons.

Il dit : « J’ai une barbe maintenant, je me suis rasé la tête, je suis un homme, pas un garçon, mais oui, il y a encore des conversations sur Big Brother. Les gens viennent à l’église et disent : « Je t’ai vraiment aimé quand tu as cuisiné cet œuf ».

« Et je me dis : « Pouvons-nous parler de Jésus-Christ maintenant, le Sauveur ?

« Mais j’ai l’impression que lorsque vous avez vécu une bonne vie, vous avez beaucoup de choses à dire lorsque vous êtes en chaire pour faire un sermon. »

Glyn a hâte de regarder Big Brother à son retour demain car cela lui rappelle tant de bons souvenirs.

«C’était une époque en or», dit-il. « Genre, wow. Je n’arrive même pas à croire que ce soit arrivé. C’était incroyable et je ne changerais rien.

« J’ai eu une vie incroyable grâce à Big Brother et j’en suis très reconnaissant. »

Big Brother : Le lancement est sur ITV1, ITV2 et ITVX demain à 21h.

Canal 4

Glyn (à gauche) travaille sur sa routine de danse pendant la tâche des majorettes pour Big Brother 7[/caption] Canal 4

Glyn s’est rapproché de sa compatriote galloise, Imogen Thomas, dans l’émission[/caption] Olivia Ouest

Glyn s’est formé à l’église St Michael de Camden[/caption]