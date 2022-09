J’étais sur Bake Off – c’était tellement dur physiquement que je pensais que j’allais CRIER à la fin du tournage

La grande star britannique de Bake Off, Lizzie Acker, a révélé les difficultés difficiles liées à la participation à l’émission de cuisine à succès.

Lizzie Acker est apparue dans la série 2021 de la populaire émission de boulangerie de Channel 4 où les téléspectateurs sont tombés amoureux de son épais accent de Liverpudlian, mais Lizzie a maintenant divulgué les dures réalités liées à la participation à l’émission.

Canal 4

Lizzie a admis qu’elle avait trouvé le spectacle très difficile[/caption]

©Mark Bourdillon/Love Productions

Elle était l’une des préférées des fans pendant son passage dans l’émission[/caption]

Lors d’une récente conversation avec le site Web gastronomique de New York, le candidat très apprécié a déclaré à propos du programme de tournage intense: “C’était deux jours, deux jours de congé, donc nous nous sommes entraînés pendant deux jours, puis vous avez filmé pendant deux jours, donc il était vraiment dur physiquement et émotionnellement.

“Après deux jours, quelqu’un s’en va évidemment, alors il faut s’en remettre et retourner dans la tente d’entraînement et penser à la semaine prochaine.

“Plus tu étais long, plus ça empirait parce que plus tu tombais amoureux des gens autour de toi et de tout l’être dans cette bulle de ce petit monde.

“C’était comme si ce poids COVID avait été levé, mais ensuite les gens étaient un peu comme renvoyés.”

Elle a ajouté qu’à la fin du processus, elle avait l’impression qu’elle crierait si jamais elle revoyait un autre gâteau en raison de l’intensité du spectacle.

Lizzie s’est exclamée: “Si je revois un autre gâteau, je vais crier.”

L’une des pâtisseries les plus impressionnantes de Lizzie dans la série était son incroyable showstopper qui avait une signification profondément personnelle derrière elle.

Pendant son passage dans l’émission, Lizzie a parlé de son diagnostic de TDAH et a discuté de la condition avec les juges Paul Hollywood et Prue Leith.





Lors de son apparition dans l’émission, Lizzie a déclaré: “Pour mon Showstopper, je voulais célébrer SEN [special educational needs] – il s’agit d’être différent. Je reçois beaucoup de fuzz cérébral et je voulais le montrer dans mon showstopper.

S’ouvrant sur son état, Lizzie a admis: “Sur Bake Off, j’avais vraiment peur de ne pas pouvoir lire le défi technique, donc tout était convenu que si je me débattais, les producteurs m’aideraient à lire .

“De plus, ce qui était assez drôle, c’est – avec moi le TDAH – si je suis dans ce genre d’endroit sous pression, je ne peux me concentrer que sur une chose à la fois, sinon mon cerveau s’emballe.

“Je pensais à trop de choses, puis j’en faisais trop et je n’arrivais pas à faire ce que je devais faire.”

Bien qu’elle ait été une star populaire pendant son passage dans la série, Lizzie a raté de peu une place en finale.

©Mark Bourdillon/Love Productions

Lizzie s’est ouverte sur son TDAH pendant son passage dans l’émission[/caption]

Amour Productions

Lizzie a raté de peu la finale pendant son passage dans la série[/caption]

The Great British Bake Off est diffusé mardi à 20h sur Channel 4.