J’étais Spuggy à Byker Grove jusqu’à ce que je sois licencié pour une raison choquante… maintenant je gagne 14 £ de l’heure après un changement de carrière massif

ELLE était connue de millions de personnes sous le nom de Spuggy aux cheveux flamboyants – et l’actrice Lyndyann Barrass dit qu’elle est toujours amie avec ses co-stars de Byker Grove, Ant et Dec.

Plus tôt ce mois-ci, The Sun a révélé que le duo Geordie ramène l’émission classique des années 90, 17 ans après sa dernière apparition sur nos écrans.

Lyndyann admet qu’elle avait le béguin pour Dec, avec qui elle est toujours amie maintenant[/caption]

Le patron de la société de production a laissé entendre que Ant et Dec – qui ont utilisé leurs noms de personnages PJ & Duncan pour lancer une carrière pop – pourraient faire un retour surprise.

S’adressant à The Sun, Lyndyann – maintenant âgée de 47 ans et vivant à Sunderland – admet qu’elle aimerait une apparition dans le redémarrage, et a déjà envoyé un texto à son copain Dec pour le dire.

Elle dit: « Je pense qu’un autre Byker Grove serait un succès et j’y retournerais en un clin d’œil, mais évidemment, ils auraient besoin de le diffuser et il faudrait qu’il plaise à une génération qui aime davantage TikTok. »

Lyndyann a été radiée de Byker Grove à l’âge de 16 ans – ce qu’elle pense être dû à son contrat.

Elle dit: « Je pense qu’à 16 ans, vous devez passer à une tranche de salaire plus élevée, et ils ne pourraient pas soudainement faire en sorte que tout le monde ait 16 ans avec ce genre d’argent. »

Lyndyann a noué une amitié avec Declan Donnelly en 1989 après avoir été choisi à ses côtés dans la série, qui se déroule dans un club de jeunes dans le quartier Byker de Newcastle.

Elle se souvient : « Nous étions toujours l’un autour de l’autre et nous nous entendions toujours.

« Je l’ai appelé ‘Deccie caca’, ce qui l’a vraiment énervé mais nous nous sommes beaucoup amusés.

Lyndyann dit qu’elle aimerait reprendre son rôle pour un camée lors du redémarrage[/caption] Twitter

«J’ai dû le frapper dans une scène où il a foiré mon patch de fleurs au club des jeunes. Je me souviens que nous en riions, et il disait : ‘Allez-y doucement avec moi !’.

« Si nous n’étions pas scolarisés ou filmés, il y avait une salle de détention où nous jouions au billard ensemble.

« Il était si mignon. Je l’aimais bien, mais je n’étais pas du genre à avoir jamais dit une chose pareille. Il y a eu cette chimie instantanée entre tous les acteurs.

Un an plus tard, Ant McPartlin a rejoint PJ et le duo le plus populaire de la télévision est né.

Geste doux

Lyndyann nous dit qu’elle a été touchée il y a quatre ans quand Ant et Dec ont envoyé un cadeau spécial de la jungle I’m A Celeb à sa fille lorsqu’elle est tombée malade.

Elle s’est confiée à eux après que Scarlette, maintenant âgée de 16 ans, ait subi une intervention chirurgicale d’urgence pour une maladie potentiellement mortelle à l’âge de 12 ans.

« Scarlette souffrait d’hydrocéphalie, une accumulation de liquide dans le cerveau », explique-t-elle.

« Elle l’avait déjà eu avant mais cette deuxième fois était plus grave. Je ne pensais pas qu’elle allait survivre.

« Le médecin m’a dit qu’elle avait un blocage total du cerveau, elle devait donc subir une intervention chirurgicale d’urgence.

« Ma fille m’a demandé : ‘Est-ce que je vais mourir ?’ et c’était horrible.

« Heureusement, l’opération a fonctionné et elle allait bien, mais quand I’m A Celeb a commencé, j’ai envoyé quelques messages à Declan pour lui en parler.

« J’ai dit qu’elle avait traversé beaucoup de choses. La prochaine chose que j’ai connue, une livraison Parcelforce est arrivée avec quelque chose dans un sac en un tournemain.

« Quand Scarlette l’a ouvert, elle était à peu près en larmes. C’était une star de l’un des procès de Bushtucker, signée par Ant et Declan au verso.

« C’est leur plus grande fan. Elle n’arrêtait pas de crier ‘Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu!’.

«Elle le garde sur un miroir dans sa chambre maintenant. Faire cela pour ma fille lui a vraiment remonté le moral et signifiait tellement pour nous tous.

« Ce ne sont que deux gars normaux du Nord qui n’ont pas perdu le contact avec leurs racines. »

Se remémorant leur époque Byker, Lyndyann raconte : « Nous avions l’habitude d’aller manger dans un restaurant italien à Newcastle et en bas il y avait une piste de danse, alors nous nous retrouvions tous là-dedans.

« Les garçons n’avaient pas beaucoup de filles qui venaient vers eux – ce n’était tout simplement pas comme ça à l’époque. »

Le casting – dont Donna Air, qui jouait Charlie Charlton, Jill Halfpenny, qui jouait Nicola Dobson, et Sally McQuillan, qui jouait Donna Bell – a également apprécié les voyages de camping.

Elle a dit: «Nous irions dans des endroits du Northumberland, comme Rothbury.

«La plupart des acteurs y allaient et nous avions des chaperons adultes du plateau parce que nous étions tous si jeunes.

« Nous n’étions pas particulièrement aventureux. Aucun de nous n’était très Bear Grylls.

«Je me souviens qu’il y avait une fois une très forte pluie et environ 15 d’entre nous sommes tous allés et sommes restés dans une tente pour s’en éloigner. Nous étions si proches et c’était toujours comme ça, dès le premier jour.

«Nous avions tous le même âge et nos anniversaires se succédaient, donc je recevrai toujours le message d’anniversaire étrange. Declan est septembre, Ant est octobre et je suis novembre.

« Ant et Declan sont parmi mes plus vieux amis. C’est formidable que Declan et moi puissions encore envoyer un message.

Changement de carrière

Après avoir quitté Byker Grove, Lyndyann a continué à faire du travail à la télévision et a même rejoint un groupe de filles, Angel, mais a changé de carrière après avoir fondé une famille.

Elle a épousé son chéri d’enfance Allan Power et ils partagent deux enfants – Joe, maintenant âgé de 21 ans, et Scarlette.

Lorsqu’ils ont divorcé, elle a travaillé dans un centre d’appel bancaire, mais Lyndyann dirige maintenant Dusty Springclean, une entreprise de nettoyage de maison avec deux employés.

Elle n’avait pas lancé son entreprise depuis longtemps lorsque la pandémie de Covid a frappé et que la Grande-Bretagne est entrée en lock-out.

Elle a récemment publié un avis poli sur la page Facebook de l’entreprise indiquant que son taux horaire devrait passer à 14 £ pour contrer les effets de la crise du coût de la vie.

Lyndyann déclare : « Je venais d’emménager dans ma nouvelle maison et tout allait bien, mais lorsque la pandémie a frappé, tout s’est arrêté et comme je n’avais l’entreprise qu’un an à ce moment-là, je n’avais droit à aucune aide.

« Nous avons dû vivre des économies que j’avais mises de côté pour réaménager la maison. C’était difficile, mais j’ai aussi apprécié le temps passé à la maison avec mes enfants. Ils sont la chose la plus importante pour moi.

« Je suis tellement fier d’eux deux. Joe est plombier et Scarlette est une gardienne très talentueuse et fait partie de l’académie de Sunderland, où quatre des Lionnes d’Angleterre ont débuté.

« Ils vieillissent maintenant mais je veux toujours être à la maison pour faire leur thé et j’aime cette vie. »

Même maintenant, Lyndyann est toujours reconnue comme Spuggy – et insiste sur le fait qu’elle ne perd pas son temps en pensant à « et si ».

« J’étais en train de nettoyer la maison d’une cliente pas plus tard qu’hier et elle a fait venir l’infirmière du district. Je pouvais la voir me regarder, puis elle a commencé à demander… ‘Êtes-vous… ?’ », a-t-elle récemment déclaré.

« J’ai dû rire et dire simplement: » Oui, c’est moi – Spuggy. J’aimerai toujours le personnage et j’apprécierai à quel point elle comptait pour tous ceux qui ont regardé la série.

Lyndyann est toujours reconnu comme Suggy[/caption]