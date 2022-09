Une maman était soupçonnée d’avoir abusé de son bébé alors qu’elle n’arrêtait pas de pleurer, mais l’horreur de la vérité était terrifiante.

Chloe Rhodes, 23 ans, dit que son bébé Autumn Stephenson ne rampait pas correctement et l’a donc emmenée dans un hôpital du Grand Manchester.

On a dit à Chloe Rhodes qu’elle ne pouvait pas être seule avec ses enfants Oliver et Autumn, après qu’il a été découvert que Autumn avait des fractures inexpliquées. Crédit : MEN Media

Mais l’explication des os cassés du tot était bien plus terrifiante Crédit : MEN Media

On a découvert que la fillette alors âgée d’un an avait une jambe et une clavicule fracturées – mais il n’y avait aucune explication pour ses blessures.

Et ce qui suivit fut une période dévastatrice dans la vie de Chloé.

Parce que les blessures d’Autum étaient si graves, l’hôpital a dû les signaler aux services sociaux et Chloé n’était plus autorisée à s’occuper seule de ses enfants.

Chloé était déconcertée à l’époque, mais la vérité derrière les blessures de l’enfant était plus obsédante – Autumn a une maladie extrêmement rare qui signifiait que ses os étaient mous et se cassaient facilement.

Mais, il a fallu six mois pour obtenir ce diagnostic.

La maman de deux enfants a rappelé la période horrible de sa vie au Manchester Evening News, en disant: “Pendant que vous essayez de vous adapter à tout ce qui se passe autour de vous, vous devez maintenant faire vos preuves auprès des services sociaux.

“Vous devez essayer de prouver que vous êtes innocent et vous battre contre eux tout en essayant de vous imprégner de cette nouvelle vie.”

Chloé a remarqué pour la première fois que quelque chose n’allait pas avec la petite Autumn en janvier de l’année dernière lorsqu’elle traînait des pieds et pleurait quand sa couche a été changée.

Autumn, maintenant âgée de deux ans, est restée à l’hôpital pendant plusieurs jours pendant que les médecins effectuaient des tests de protection de l’enfance.

Ensuite, Chloé a dû être surveillée autour d’Autumn et de son frère aîné Oliver à tout moment, et a été régulièrement visitée par les services sociaux – mais elle n’a rien fait de mal.

Elle a déclaré: «Lorsque les gens entendent que vous devez être surveillé avec vos enfants, lorsqu’ils découvrent que votre enfant a de multiples fractures et ne savent rien, ils commencent à porter des jugements.

“Les gens pensent automatiquement que vous avez dû faire du mal à vos enfants. C’était beaucoup à encaisser alors que vous passiez déjà un mauvais moment.”

C’était en juillet de l’année dernière lorsque la famille a finalement fait une percée et Autumn a reçu un diagnostic d’ostéogenèse imparfaite, ou maladie des os fragiles.

Chloé a déclaré que la nouvelle était trop accablante pour qu’elle se sente soulagée, ajoutant: “J’ai fini par être vraiment déprimée.

“Non seulement je devais accepter que ma fille ait une condition à vie, voir ma fille souffrir, mais j’étais tout le temps nerveux.

“A la moindre petite chute, à la moindre petite bosse, je paniquais.”

Même avant que les fractures d’Autumn ne soient découvertes, il y avait des signes que quelque chose n’allait pas avec sa santé.

En 2020, alors que le bébé n’avait que quatre mois, Chloé a remarqué qu’elle ne grandissait pas correctement.

La mère l’a ensuite emmenée à A&E après avoir vomi pendant neuf jours d’affilée et pendant que les médecins remarquaient que le blanc des yeux de son bébé était bleu.

Elle avait également une palette arquée dans le toit de sa bouche.

Les deux sont des indicateurs de la maladie des os de verre et Chloé pense que les procédures de sauvegarde auraient pu être évitées si Autumn avait été diagnostiquée plus tôt.

La maman a dit: «C’est juste fou. En raison du peu de sensibilisation qu’il y a, peu de gens connaissent la maladie.

« Les choses sont devenues incontrôlables. Les choses auraient pu être très différentes si l’hôpital local avait été au courant de la maladie et en avait pris conscience.

“Nous n’aurions pas eu à attendre des mois pour qu’ils admettent que ce n’était pas une fracture accidentelle ou qu’ils devaient être surveillés avec les enfants aussi longtemps que nous l’avons fait, car il y avait beaucoup de preuves indiquant une condition médicale.”

Elle a ajouté: “Ce n’est pas bien d’être accusé ou même d’être soupçonné d’avoir abusé de vos enfants.

“C’est bizarre de penser que je dis que j’ai de la chance, je ne l’ai pas été, mais j’ai plus de chance que certaines des autres situations dans lesquelles d’autres familles se sont retrouvées.”

La liste des blessures d’automne est plus longue que celle de la plupart des adultes.

Elle s’est fracturée : la jambe trois fois, la clavicule, la clavicule, le doigt deux fois et l’orteil et sa famille craignent que le nombre ne soit beaucoup plus élevé.

Bien qu’elle soit capable de vivre une vie d’enfant normale, Chloé dit qu’elle n’est pas autorisée à monter sur des châteaux gonflables ou des trampolines et qu’elle doit être surveillée à tout moment.

Elle a déclaré: «Nous prenons chaque jour comme il vient. La plupart du temps, elle est simplement très heureuse – chantant et discutant de tout.

“Même lorsqu’elle s’est cassé la jambe cette année, elle faisait toujours rire tout le monde pendant qu’elle était à l’hôpital. Elle est vraiment résistante.”

Chloé a récemment escaladé Snowdon pour collecter des fonds pour la Brittle Bones Society, une organisation caritative qui a aidé la famille ces dernières années.

Elle était accompagnée de sa famille et de ses amis et ils ont collecté 770 £ sur Justgiving à ce jour.

Qu’est-ce que l’ostéogenèse imparfaite ? L’ostéogenèse imparfaite (OI) est un groupe de maladies génétiques qui affectent principalement les os. Le terme « ostéogenèse imparfaite » signifie formation osseuse imparfaite. Les personnes atteintes de cette maladie ont des os qui se cassent (se fracturent) facilement, souvent à la suite d’un traumatisme léger ou sans cause apparente. Les fractures multiples sont courantes et, dans les cas graves, peuvent survenir avant même la naissance. Les cas moins graves peuvent n’impliquer que quelques fractures au cours de la vie d’une personne.

Autumn a finalement été diagnostiquée avec la maladie rare six mois après la découverte de ses os cassés Crédit : MEN Media