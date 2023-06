Sam Allardyce n’était le manager de l’Angleterre que depuis 67 jours lorsqu’il a été limogé en septembre 2016, à la suite d’allégations de faute professionnelle après avoir été surpris en train de détailler comment contourner les interdictions de la FIFA et de la FA sur la propriété de joueurs de football par des tiers.

Il n’a pris en charge qu’un seul match au cours de son mandat, une victoire 1-0 contre la Slovaquie lors des qualifications pour la Coupe du monde 2018, mais son départ a marqué la fin de tous les espoirs de plusieurs joueurs d’être sélectionnés pour l’équipe nationale.

L’un de ces joueurs était Glenn Murray, qui a connu deux saisons fructueuses en Premier League avec Brighton lors des campagnes 2017/18 et 2018/19. Marquer 25 buts au cours de ces mandats met en évidence la forme de Murray au cours de cette période, mais, à 34 ans, il pense que son âge a dissuadé le successeur d’Allardyce, Gareth Southgate, de le sélectionner.

Interrogé par QuatreQuatreDeux s’il était sur le point de gagner un appel, Murray offre une réponse réfléchie.

« Non, je pense que j’étais six mois trop tard », a déclaré Murray. « Si Sam Allardyce avait encore été le manager, j’aurais peut-être eu une chance, mais Gareth Southgate a obtenu le poste et a emprunté une voie complètement différente : il est devenu jeune.

« Malheureusement pour moi, c’était juste un mauvais moment quand j’ai commencé à marquer des buts en Premier League. Mais être lié à l’équipe nationale était incroyable. Ne vous méprenez pas : j’avais 34 ans à l’époque, donc je peux comprendre sa décision. »

En effet, Southgate a plutôt choisi de faire ses débuts à des joueurs tels que Tammy Abraham, Dominic Solanke et Callum Wilson au cours de cette période, estimant que les profils d’âge de ces trois joueurs correspondaient mieux à ce qu’il tentait de construire avec l’Angleterre.

L’attitude de Murray a clairement changé alors qu’il entrait dans le crépuscule de sa carrière, pointant vers un penalty raté en 2017, ce qui l’a amené à affronter un fan dans le pub par la suite.

« En tant que jeune jouant en Ligue 2, je ressentais la pression de vouloir marquer des buts et de réussir, et si je manquais quelques occasions, je me battrais assez mal », a déclaré Murray. FFT. « J’ai parlé à quelqu’un qui m’a dit : ‘Bien, je veux que tu retournes tout. Si tu marques, continue à faire ce que tu as prévu, mais si tu as eu un mauvais match, planifie délibérément autre chose : sors de la maison .’

« Cela a fait une énorme différence pour moi. En 2017, j’ai raté un penalty en jouant pour Brighton. Je suis entré dans un bar après et ce gars est parti, ‘Putain de merde, comment as-tu la joue pour montrer ton visage?’ Évidemment, j’étais à un âge où je n’allais pas l’avaler, alors j’ai répondu : « Tu t’attends à quoi ? Tu penses que j’ai essayé de rater ça ?! » Au bout d’un moment, il m’a offert un verre. »