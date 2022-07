J’étais si bas après avoir moi-même cherché sur Google que j’ai dû demander un câlin à un producteur, dit Jacques de Love Island

La star de LOVE Island, Jacques O’Neill, s’est sentie si déprimée après s’être googlé quand il a quitté la villa qu’il a réveillé un producteur pour un câlin.

Le professionnel de rugby a réussi à contourner les interdictions d’accès à Internet des patrons du spectacle après avoir décidé de quitter le spectacle.

Érotème

Jacques s’est senti déprimé après s’être googlé[/caption]

Il a été placé dans un appartement séparé avec deux producteurs et un agent de sécurité et on lui a refusé son téléphone.

Cependant, Jacques a maintenant révélé au Sun qu’il avait réussi à se connecter à Internet via la télévision de l’appartement lorsque ses assistants se couchaient.

Mais Goggling lui-même l’a bouleversé.

En savoir plus sur Love Island SAC À TRUCS La malédiction dramatique secrète de Love Island révélée alors que les stars sont terrifiées dans la villa ‘M’A CASSÉ’ J’étais désespéré de quitter Love Island et les patrons m’ont convaincu de rester, dit Jacques

Il a déclaré: «Je voulais juste littéralement être seul.

«Ils sont allés se coucher et je suis resté à regarder la télévision et il y avait un bâton de feu là-bas et j’ai pensé que je vais juste chercher mon nom.

«Et j’aurais aimé ne pas le faire parce que je me sentais en cherchant mon nom sur Google et en voyant tout le monde me détester, je ne savais pas quoi faire de moi-même.

“Je n’ai pas dormi cette nuit-là, je suis juste resté éveillé, parce que j’avais tellement peur de sortir de cette villa et de rentrer chez moi et même de faire face à des gens dans la rue.”

Il a ajouté: “Cela m’a secoué. C’était vraiment effrayant.

“J’étais debout jusqu’à six heures du matin, mais à la fin j’ai dû frapper à la porte de l’un des producteurs et me faire un câlin de leur part, parce que je me sentais vraiment mal dans ma peau et je voulais juste que quelqu’un me le dise. ça allait aller.

“J’avais juste l’impression que tout était négatif et que tout le monde me détestait.

Love Island 2022 : Rencontrez les insulaires Lisez toutes les dernières nouvelles, potins et exclusivités de Love Island Rencontrez le casting de Love Island de 2022

Qui est la candidate Paige Thorne ?

Qui est l’insulaire sourde Tasha Ghouri ?

Rencontrez Gemma, la fille de Michael Owen

Summer Botwe cherchera à gagner le prix

Qui est Indiyah Polack ?

Rencontrez l’insulaire Davide Sanclimenti

Qui est Ekin-Su Cülcüloğlu ?

Qui est le tatoué Luca Bish ?

Rencontrez le microbiologiste Dami Hope

Qui est Danica Taylor ?

Andrew Le Page cherchera à remporter le prix

Rencontrez l’insulaire Deji Adeniyi

Qui est Billy Brown ?

Qui est Adam Collard ?

Jetez un œil à la nouvelle villa Love Island Toutes les dernières nouvelles, potins et exclusivités de Love Island





« Je n’avais pas de pensées suicidaires mais je voulais me cacher un peu parce que j’avais peur que les gens me voient.

“J’ai des minutes et des heures où je me sens déprimé et il n’y a rien pour moi.”