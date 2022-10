J’étais serveuse et maintenant je gagne 80 000 £ par MOIS à 23 ans – c’est si simple que n’importe qui peut le faire

Une ANCIENNE serveuse a révélé comment elle avait abandonné son travail ennuyeux et gagnait maintenant 80 000 £ par mois à 23 ans.

Afnan Khalifa a échangé des tables de bus contre des accords commerciaux avec un salaire à six chiffres – et dit que c’est si facile que n’importe qui peut le faire.

Afnan Khalifa a abandonné son boulot de serveuse ennuyeuse et gagne maintenant six chiffres Crédit : Instagram

La jeune femme de 23 ans dit qu’elle n’avait pas les moyens de faire du shopping à Zara – mais qu’elle peut maintenant se permettre tout ce qu’elle veut Crédit : Instagram

TikToker, d’origine saoudienne, se décrit désormais comme la “Kim K du marketing de réseau” après avoir radicalement changé de carrière.

Elle avait jonglé avec deux emplois après avoir déménagé au Canada pour l’université, mais n’était pas attirée par les perspectives de l’industrie de la restauration.

La jeune femme de 23 ans a déclaré qu’elle en avait marre de “toujours courir” en plus d’étudier, tout en continuant à vivre d’un chèque de paie à l’autre.

Afnan a donc décidé d’abandonner l’université et de se frayer un chemin différent pour son avenir en novembre 2019.

Elle a commencé à s’aventurer dans l’investissement ainsi que dans le marketing d’affiliation après s’être inscrite à un cours sur l’éducation financière.

Mais elle a pu apprendre sur le tas – se plonger dans le monde du forex, des actions et des crypto-monnaies – tout en empilant de l’argent.

La merveille du marketing, qui gagne 80 000 £ par mois, dit que l’abandon de la serveuse a “transformé” sa vie.

Elle a dit à Truly: “Il y a deux ans, j’irais littéralement chez Zara et regarderais le prix, et j’espère que je pourrais me le permettre.

“J’ai toujours pensé qu’il était trop cher d’acheter quelque chose qui coûte 1 000 $, 3 000 $, 5 000 $ – et maintenant, c’est tout ce que nous faisons.

“Ma vie n’a absolument pas toujours été comme ça. Je ne viens pas d’un milieu aisé.”

Afnan a depuis embelli son apparence conformément à son histoire de chiffons à la richesse, s’achetant une garde-robe de créateur assortie.

Elle partage souvent des publications Instagram montrant ses achats et les articles de luxe qu’elle a achetés avec son gros salaire.

La jeune femme de 23 ans avait précédemment expliqué à ses abonnés TikTok comment elle s’était lancée dans l’investissement et le marketing d’affiliation.

Elle a expliqué : “Je ne connaissais rien à l’investissement, au trading, au marketing, rien, je n’avais aucune expérience.

“J’ai donc rejoint cette entreprise qui enseigne l’éducation financière et qui possède tous les marchés – forex, actions, crypto – vous l’appelez, vous le trouverez là-bas.

“Quand j’ai rejoint l’entreprise, j’ai été époustouflé par le nombre de jeunes gens qui réussissaient dans l’entreprise – des revenus à six chiffres, des revenus à sept chiffres, des revenus à huit chiffres.

“Vous pouvez gagner de l’argent tout en apprenant. Donc, six mois plus tard, j’ai fait six chiffres, dix mois plus tard, j’ai fait des chiffres multi-six.

“Je n’aurais pas pu être plus reconnaissant pour l’opportunité que j’ai saisie et les risques que j’ai pris, car cela a vraiment changé ma vie.”

Pour ceux qui veulent rompre avec l’ennuyeux 9-5, Afnan a partagé quelques mots de sagesse.

Elle a déclaré: “Mon conseil: commencez à trader CRYPTO et faites du marketing d’affiliation. Ne suivez pas la norme! Allez devenir riche bébé.

“Mon conseil pour vous – trouvez le feu, soyez coachable, soyez dévoué, soyez cohérent et regardez comment votre vie va changer.”

Elle partage régulièrement des photos glamour de son style de vie somptueux sur les réseaux sociaux Crédit : Instagram

La native saoudienne a déménagé au Canada pour l’université avant de transformer sa vie en 2019 Crédit : VRAIMENT