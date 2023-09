J’étais sans abri et j’ai nettoyé la salle de MMA parce que je ne pouvais pas me permettre de payer – maintenant je suis l’un des meilleurs prétendants sponsorisé par Conor McGregor.

Sinead Kavanagh a eu un parcours difficile jusqu’au sommet du MMA.

Le prétendant poids plume, qui mène actuellement une séquence de deux victoires consécutives, espère décrocher une chance au titre en battant Sara Collins au Bellator 299 à Dublin samedi soir.

Kavanagh était un boxeur amateur de niveau élite avant de passer au MMA

Cependant, l’objectif initial de Kavanagh était de devenir un champion de boxe.

La légende du ring Katie Taylor a dû faire semblant d’être un garçon pour apprendre son métier en Irlande et ce fut une histoire similaire pour Kavanagh lorsqu’elle a initialement essayé de se lancer dans ce sport.

« Je suis allée à la boxe et la première fois que je suis entrée dans le club, on m’a dit de m’en foutre », a-t-elle déclaré à talkSPORT.com.

« C’est à ce moment-là que j’ai commencé le kickboxing parce que la boxe ne me suffisait pas. Je suis retourné à la boxe après quelques années, il n’y avait pas de championnats féminins à ce stade.

« J’ai boxé pendant près de dix ans. J’ai boxé Natasha Jonas. J’ai boxé Savannah Marshall. Je suis allée aux championnats du monde, donc je connais bien les filles.

Kavanagh est devenue mère à 17 ans et la difficulté d’être un jeune parent s’est transformée en tragédie lorsque le père de son fils est décédé et qu’elle s’est retrouvée sans abri.

Comme la boxe ne payait pas les factures, la native de Dublin est tombée par hasard au Straight Blast Gym, la maison de la superstar de l’UFC Conor McGregor, et a reçu un accueil beaucoup plus chaleureux que celui qu’elle a reçu en boxe.

« L’argent était un problème avec la boxe », a admis Kavanagh.

Kavanagh est un entraîneur de MMA renommé connu pour sa relation de longue date avec McGregor

Il a fait passer Sinead d'une mère célibataire sans abri à une star du MMA

«Je n’étais pas payé pour boxer. J’ai eu un fils, son père est mort. J’étais une mère célibataire. J’étais sans abri. L’argent est donc devenu un problème pour moi. J’ai emballé la boxe et j’ai rejoint le MMA à 28 ans – cela fait 10 ans maintenant.

«J’ai rencontré John [Kavanagh] quand je suis entré. Je n’avais pas d’argent pour payer SBG. Je me disais : « Je veux devenir un combattant de MMA et je n’ai pas d’argent à payer. » Et il m’a dit : « D’accord, tu peux nettoyer les sols. »

« Donc, c’est comme ça que j’ai payé le MMA, j’ai nettoyé les tapis, et le reste est [history].»

La femme de 38 ans a été époustouflée par le traitement diamétralement opposé qu’elle avait reçu dans ce sport et a rapidement commencé à aimer l’atmosphère familiale que l’on retrouve dans les gymnases de MMA du monde entier.

« C’était une race différente. Avec la boxe, c’était comme si tout le monde était contre vous. J’ai juste trouvé que c’était un environnement hostile. J’en avais marre », a déclaré Kavanagh.

« Alors, quand je suis allé au MMA, c’était une bouffée d’air frais. Je n’en revenais pas à quel point c’était axé sur la famille, tout le monde s’encourageait les uns les autres.

« Je n’avais pas d’argent pour aller à l’IMMAF [International Mixed Martial Arts Federation tournament]. John m’a amené. Je suis resté dans le manoir de Conor McGregor. C’était juste sauvage.

«John a vu du talent en moi et il m’a pris sous son aile dès le premier jour. Je l’apprécierai toujours pour cela, le respect que j’ai pour John est incroyable.

McGregor a également soutenu Kavanagh tout au long de sa carrière

Il l'a aidée dans les coulisses après qu'elle se soit blessée en 2022

En plus d’avoir trouvé un ami en la personne de son entraîneur, Kavanagh a également trouvé un partisan en la personne de McGregor qui lui a donné 10 000 € alors qu’elle se battait pour percevoir l’aide sociale.

L’ancien champion double poids de l’UFC continue de la sponsoriser aujourd’hui et « KO » insiste sur le fait que son célèbre ami donne discrètement son argent à d’autres personnes dans le besoin.

« Conor m’a également soutenu depuis le premier jour. Il m’a parrainé. Il me parraine toujours. C’est un homme absolument incroyable », a ajouté Kavanagh.

« L’argent qu’il donne à des œuvres caritatives pour aider les gens qui en ont besoin est malade, il sauve des vies et il fait beaucoup pour la charité. »

On espère que McGregor sera là pour encourager Kavanagh ce week-end.

Quoi qu’il en soit, elle a l’intention de poursuivre sa série de victoires et de faire un pas de plus pour devenir championne de MMA avant de potentiellement passer à la boxe pour enfin réaliser son rêve d’enfant.