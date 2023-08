J’étais sans abri alors je me suis creusé une grotte et maintenant je vis avec 400 £ par an – mais un défaut majeur signifie que la plupart des gens ne pouvaient pas le pirater

Un SDF s’est creusé une grotte et vit maintenant avec seulement 400 £ par an – mais il prétend qu’un défaut majeur signifie que la plupart des gens ne pourraient pas le pirater.

Connu sous le nom de « Little John », le type a trouvé sa nouvelle maison rocheuse à la périphérie d’Outram, en Nouvelle-Zélande, il y a plus de dix ans.

Little John vit dans une petite grotte en Nouvelle-Zélande Crédit : HAMISH MCNEILLY/STUFF

L’homme de 57 ans ne dépense que 400 £ par an Crédit : HAMISH MCNEILLY/STUFF

L’homme de 57 ans a révélé comment il saute régulièrement sur des manèges entre Outram et Mosgiel, où il récupère des colis de nourriture pour survivre.

« Je ne vis pas de la terre, je vis juste dans la terre parce que c’est un endroit magnifique », a-t-il déclaré à Stuff.

Sa grotte est une petite ouverture sous un gros rocher qui lui donne la place pour déposer son sac de couchage sur un matelas de fougères.

Les nuits plus fraîches, John utilise un autre sac de couchage et porte des vêtements plus épais.

Au-dessus de sa tête, il suspend une vieille lampe à pétrole, une tasse de cuisson et une tasse à boire et garde une petite boîte d’allumettes nichée dans un coin.

À une extrémité de la grotte, John a l’espace pour allumer un feu et dispose d’un bassin d’eau potable près de l’endroit où il pose sa tête pour dormir.

L’autre extrémité de la grotte a une petite paroi rocheuse qui empêche l’air froid d’entrer chez lui.

Mais John a révélé un défaut majeur dans sa petite maison qui découragerait la plupart des gens.

Une toilette publique à chasse d’eau est une « randonnée » loin de sa grotte, ce qui signifie qu’il utilise souvent les buissons comme toilettes de fortune.

Pour cuisiner des repas chauds, John a construit un four en terre à base d’argile près d’une aire de pique-nique qu’il a aménagée pour le rare promeneur qui utilisait la piste.

Les visiteurs humains sont rares, mais un policier local le surveille de temps en temps et il est régulièrement conduit par des habitants dans d’autres villes.

Il a également admis que les ruisseaux locaux sont trop froids pour prendre un bain, mais il a heureusement quelques amis qui le laissent utiliser leur douche quand il en veut.

John ne paie que 400 £ par an pour vivre sa vie dans la grotte et compte sur la charité, les dons de nourriture et les petits boulots occasionnels pour l’aider à s’en sortir.

Mais bien qu’il prospère tout en vivant frugalement, il a dit qu’il ne le recommandait pas à tout le monde.

« Je ne pense pas que d’autres personnes pourraient le pirater », a-t-il déclaré.

Cela survient après qu’un couple a transformé une grotte en maison familiale – mais disons que « beaucoup de travail acharné » a été nécessaire pour bannir les mauvaises odeurs.

Bryant et Amy Gingerich ont construit une maison troglodyte de luxe de 1 500 pieds carrés pour leur famille de cinq personnes – mais doivent repousser les plafonds dégoulinants et une atmosphère « terreuse ».

Un autre couple a transformé une grotte en la maison de leurs rêves après l’avoir achetée pour seulement 1 £.

Après s’être vu refuser un prêt auprès de dix banques, Alexia Lamoreux et Lotte van Riel ont décidé de travailler pendant trois ans pour gagner l’argent nécessaire à la rénovation de la propriété unique.

Le mec utilise une lampe à pétrole pour chauffer ses repas et ses boissons Crédit : HAMISH MCNEILLY/STUFF