J’étais ravi quand j’ai gagné la voiture de mes rêves à 60 000 £ lors d’un tirage au sort – mais une tournure choquante m’a empêché de la garder

Une coiffeuse n’en croyait pas ses yeux lorsqu’elle a vu qu’elle avait gagné la voiture de ses rêves d’une valeur de 60 000 £ lors d’un tirage au sort.

Mais la chance d’Amelia Conway a rapidement tourné lorsque quelques jours plus tard, la Nissan Patrol Widebody Y62 modifiée a été soudainement reposée devant sa maison à Victoria, en Australie.

Amelia Conway était ravie quand elle a remporté la voiture de ses rêves Crédit : 7NEWS

Mais le jeune homme de 22 ans a été horrifié lorsque le Nissan Patrol Widebody Y62 modifié a rapidement été repris Crédit : Facebook

Le joueur de 22 ans a acheté pour 70 £ de billets de tombola pour participer à un tirage au sort caritatif promu par Hello Lifestyle Australia.

Elle a été stupéfaite lorsqu’elle a découvert qu’elle s’était équipée d’un moteur flash et de tous les coûts associés sur la route.

La société a transporté Amelia et sa sœur dans le Queensland pour récupérer la voiture, puis elles ont parcouru les 1 600 km jusqu’à Victoria.

Mais elle a été horrifiée lorsqu’on lui a dit que le moteur était toujours sous financement lorsqu’elle a essayé de le transférer à son nom.

Le 1er février, il a été repris sans avertissement.

Elle a écrit sur Facebook: “Au hasard, sans que je sache quoi que ce soit, à 20 heures, un type s’est présenté pour reprendre possession de la voiture.”

Amelia a frénétiquement essayé de prendre contact avec Hello Lifestyle Australia, mais ses efforts sont restés sans réponse.

Elle a ajouté: “Donc, la patrouille est partie et j’essaie de recueillir des informations auprès d’autres personnes qui ont gagné quoi que ce soit via Hello Lifestyle Australia pour aller beaucoup plus loin.”

Amelia a déclaré qu’elle avait eu le “cœur brisé” et près de 600 £ de sa poche pour les frais de route.

Les flics enquêtent maintenant sur l’incident.

Amelia a déclaré: “Ce n’est pas juste pour moi ou pour quelqu’un d’autre qui a gagné quoi que ce soit grâce à cette entreprise, c’est juste déchirant.”

Hello Lifestyle Australia a déclaré qu’il “soutenait fièrement” l’association caritative pour les jeunes chrétiens Red Frogs en offrant régulièrement des prix énormes, rapporte news.com.au.

Le directeur des opérations de Red Frogs, Steven Davies, a affirmé que la société n’avait pas tenu sa promesse de faire un don de 90 000 £.

Il a dit à ABC : “Ils nous ont payé un petit montant pour ça [first] tirage au sort, mais c’est tout ce que nous avons jamais obtenu d’eux.

“Ils ont fait des tirages au sort par la suite et nous n’avons jamais rien reçu.”

Les comptes de médias sociaux et le site Web de Hello Lifestyle Asutralia semblent avoir été fermés.